Группа «Нэнси»: чем занимаются и как выглядят сейчас исполнители хита «Дым сигарет с ментолом»

В 90-х хиты группы «Нэнси» звучали из каждого магнитофона: «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Черный Кадиллак» — эти песни знали наизусть, а пластинки расходились миллионными тиражами. Но за кулисами успеха скрывались скандалы, обвинения в плагиате и трагическая потеря самого молодого участника коллектива.

После взлета популярности группа неожиданно исчезла с экранов и афиш. Что случилось с музыкантами? Почему их обвиняли в заимствовании хитов? Как сложилась их судьба после ухода со сцены, продолжают ли они выступать и как выглядят сейчас? Ответы — в материале сайта «Страсти».

История появления группы «Нэнси»

Идея создания коллектива пришла в голову Анатолию Бондаренко, который с юности увлекался музыкой и участвовал в нескольких ансамблях. Он выступал в качестве бас-гитариста и солиста в родной Константиновке и Донецке.

В 1983 году он решил организовать свою группу и дал ей название «Хобби». Участниками стали трое ребят из Донецкой области. Они записали альбом «Хрустальная любовь» и выступали с концертами вплоть до распада Советского Союза.

После паузы музыканты вновь объединились, но столкнулись с проблемой – продавцы грампластинок работали только с теми группами, у которых были оригинальные названия. «Хобби» не подходило. Ребята составили список и стали выбирать между вариантами: «Платина», «Люта» и «Нэнси».

Анатолий Бондаренко рассказывал в интервью, что название «Нэнси» было связано с американкой, с которой он активно переписывался в 80-х. Он встретил ее в пионерском лагере в Славяногорске, где отдыхали, в том числе дети из иностранных групп. Она изучала русский язык и подружилась с мальчиком, а потом они обменивались письмами. К сожалению, эта дружба ни к чему не привела. У школьницы сменился адрес, и письма возвращались обратно. Но ее имя осталось в памяти и стало названием будущего коллектива.

Есть еще одна версия появления названия группы. Певец якобы обратился к женщине с экстрасенсорными способностями, которая провела обряд и указала, что именно «Нэнси» – самый удачный вариант. Анатолий был потрясен: так звали девочку, в которую он был влюблен в пионерском лагере.

Начало создания хитов группы «Нэнси» и обвинения в плагиате

С появлением группы «Нэнси» в 1992 году к Анатолию Бондаренко присоединился клавишник и солист Андрей Костенко. Он был по образованию фельдшером, но как признавался в интервью, рабочих мест тогда было мало. Его увлекало творчество, с чем он и решил связать свою жизнь.

Первые песни группы записывались в студии Донецкого драмтеатра. А альбом «Дым сигарет с ментолом» они записали при поддержке московской студии «Союз». Тогда у них появилась одноименная песня, но хитом она стала только через два года.

«Дым сигарет с ментолом, пьяный угар качает. В глаза ты смотришь другому, который тебя ласкает. А я нашел другую, хоть не люблю, но целую. А когда я ее обнимаю, все равно о тебе вспоминаю», — поют солисты.

После выхода трека группа столкнулась с критикой и обвинениями в плагиате. Некоторые посчитали песню «образцом пошлости», а другие нашли сходство с народной украинской песней «Платье твое из ситца».

Бондаренко отрицал обвинения и рассказывал, что имеет полные права на свой вариант аранжировки с текстом.

Коллектив набирал популярность, активно выступал и записывал альбомы. Дискография насчитывала более 25 пластинок. Но в 1998 году случился кризис, и «Нэнси» перестали сотрудничать со студией «Союз». Тогда многие артисты столкнулись с трудностями. Группа осталась без ротаций и выживала только благодаря гастролям за рубежом. Музыканты выступали, в том числе перед русскоязычной аудиторией в Германии.

В 2004 году в группу пришел солист Аркадий Царев, но через два года покинул коллектив.