Группа «Нэнси»: чем занимаются и как выглядят сейчас исполнители хита «Дым сигарет с ментолом»
© Дмитрий Коробейников/Dmitry Korobeynikov/ZERKALO/East News
В 90-х хиты группы «Нэнси» звучали из каждого магнитофона: «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Черный Кадиллак» — эти песни знали наизусть, а пластинки расходились миллионными тиражами. Но за кулисами успеха скрывались скандалы, обвинения в плагиате и трагическая потеря самого молодого участника коллектива.
После взлета популярности группа неожиданно исчезла с экранов и афиш. Что случилось с музыкантами? Почему их обвиняли в заимствовании хитов? Как сложилась их судьба после ухода со сцены, продолжают ли они выступать и как выглядят сейчас? Ответы — в материале сайта «Страсти».
История появления группы «Нэнси»
Идея создания коллектива пришла в голову Анатолию Бондаренко, который с юности увлекался музыкой и участвовал в нескольких ансамблях. Он выступал в качестве бас-гитариста и солиста в родной Константиновке и Донецке.
В 1983 году он решил организовать свою группу и дал ей название «Хобби». Участниками стали трое ребят из Донецкой области. Они записали альбом «Хрустальная любовь» и выступали с концертами вплоть до распада Советского Союза.
После паузы музыканты вновь объединились, но столкнулись с проблемой – продавцы грампластинок работали только с теми группами, у которых были оригинальные названия. «Хобби» не подходило. Ребята составили список и стали выбирать между вариантами: «Платина», «Люта» и «Нэнси».
Анатолий Бондаренко рассказывал в интервью, что название «Нэнси» было связано с американкой, с которой он активно переписывался в 80-х. Он встретил ее в пионерском лагере в Славяногорске, где отдыхали, в том числе дети из иностранных групп. Она изучала русский язык и подружилась с мальчиком, а потом они обменивались письмами. К сожалению, эта дружба ни к чему не привела. У школьницы сменился адрес, и письма возвращались обратно. Но ее имя осталось в памяти и стало названием будущего коллектива.
Есть еще одна версия появления названия группы. Певец якобы обратился к женщине с экстрасенсорными способностями, которая провела обряд и указала, что именно «Нэнси» – самый удачный вариант. Анатолий был потрясен: так звали девочку, в которую он был влюблен в пионерском лагере.
Начало создания хитов группы «Нэнси» и обвинения в плагиате
С появлением группы «Нэнси» в 1992 году к Анатолию Бондаренко присоединился клавишник и солист Андрей Костенко. Он был по образованию фельдшером, но как признавался в интервью, рабочих мест тогда было мало. Его увлекало творчество, с чем он и решил связать свою жизнь.
Первые песни группы записывались в студии Донецкого драмтеатра. А альбом «Дым сигарет с ментолом» они записали при поддержке московской студии «Союз». Тогда у них появилась одноименная песня, но хитом она стала только через два года.
«Дым сигарет с ментолом, пьяный угар качает. В глаза ты смотришь другому, который тебя ласкает. А я нашел другую, хоть не люблю, но целую. А когда я ее обнимаю, все равно о тебе вспоминаю», — поют солисты.
После выхода трека группа столкнулась с критикой и обвинениями в плагиате. Некоторые посчитали песню «образцом пошлости», а другие нашли сходство с народной украинской песней «Платье твое из ситца».
Бондаренко отрицал обвинения и рассказывал, что имеет полные права на свой вариант аранжировки с текстом.
Коллектив набирал популярность, активно выступал и записывал альбомы. Дискография насчитывала более 25 пластинок. Но в 1998 году случился кризис, и «Нэнси» перестали сотрудничать со студией «Союз». Тогда многие артисты столкнулись с трудностями. Группа осталась без ротаций и выживала только благодаря гастролям за рубежом. Музыканты выступали, в том числе перед русскоязычной аудиторией в Германии.
В 2004 году в группу пришел солист Аркадий Царев, но через два года покинул коллектив.
Появление молодого солиста Сергея Бондаренко и его трагическая смерть
В 2007 году к «Нэнси» присоединился сын Анатолия Бондаренко Сергей. Певец рассказывал, что наследник с детства любил творческую атмосферу, сидел с отцом в студии, помогал настраивать аппаратуру, а потом много лет был клавишником. Только пройдя все эти этапы его «допустили до микрофона».
Молодой человек активно выступал, сочинял песни и полюбился поклонникам. В его компании группа записала несколько новых альбомов: «Ромео», «Прочти, пожалуйста, мое письмо!», «Луна» и другие.
18 октября 2018 года Сергей умер. Ему был всего 31 год. Эта новость стала неожиданностью для родных и поклонников артиста. Сообщалось, что молодой человек обратился к врачам по поводу непонятной шишки на спине. Они сказали, что ее необходимо удалить. После операции у него развилась инфекция. Парень в тяжелом состоянии попал в реанимацию и был подключен к аппарату ИВЛ. Через несколько дней Бондаренко-младший скончался. Отец склонен винить в этом медиков.
Участники группы не забывали о Сергее и в разговорах с фанатами говорили, что он до сих пор с ними – просто на небе. А его отец Анатолий продолжает публиковать фото сына на афишах и исполняет песни его авторства. Через год после смерти молодого солиста «Нэнси» выпустила альбом «На земле и на небе с музыкой SB» (памяти Сергея Бондаренко).
Что сейчас происходит с группой «Нэнси»
Анатолий Бондаренко и Андрей Костенко продолжают выступать с концертами, но теперь не вместе, а по отдельности. Костенко остался в России и активно гастролирует по стране, исполняя хиты «Нэнси».
«В связи с сложившимся положением с 2022 г. в России солистом группы «Нэнси» является только Андрей Костенко», – говорится в афише.
В конце декабря 2024 года в эфир вышла программа «Привет, Андрей!» с участием Андрея Костенко. Он исполнил хит «Дым сигарет с ментолом» и рассказал о распаде прежнего состава коллектива.
«После определенных событий группа растворилась в общественном пространстве. Поскольку мой коллега, друг живет на Украине, я живу в России, настал момент, когда мы разошлись», – объяснил он.
Костенко признался, что три года живет в Краснодаре, где нашел свою любовь. Женщина была поклонницей «Нэнси», и сама написала певцу в соцсетях. Его зацепило то, что она раскритиковала одну из его фотографий. Они начали общаться, обменялись номерами телефонов, потом стали встречаться, а через год поженились. Женщина на 14 лет младше певца, у нее есть сын, которого артист принял как родного.
«Я обратил на нее внимание, зашел на ее страницу, и мое сердце дрогнуло. Сейчас я чувствую себя счастливым человеком, потому что у меня есть любимые люди, семья – это мое счастье», – поделился он в эфире шоу.
Андрей активно выступает с хитами «Нэнси». К примеру, 8 марта коллектив даст концерт в Москве, а 9 марта в Вологде. Запланированы выступления и в других городах: Нижний Новгород, Павловский Посад, Обнинск и т.д. Билеты стоят от 1-8 тыс. рублей. Продюсер коллектива говорит, что график заполнен аж до следующего года.
В своих соцсетях Андрей Костенко публикует фото с гастролей и позирует рядом с коллегами по сцене.
Что касается Анатолия Бондаренко, то он активно ведет соцсети и выступает с концертами, но под названием NENSI. В России артист не бывает, а предпочитает гастроли за рубежом. Ближайшие концерты запланированы в Литве, Эстонии и Латвии. Билеты стоят от 36 до 46 евро (в переводе – от 3 до 4 тыс. рублей).
Украинские СМИ пишут о том, что Бондаренко живет в Киеве и работает таксистом.
«Меня только на такси домой подвозил мужчина, который, как оказалось, музыкант известной в 90-е по всему постсоветскому пространству группы из Донетчины. Я думала, она несколько преувеличивает, а когда зашла домой и загудела, то немного прифигела», – написала одна из жительниц в соцсетях.
Другие комментаторы тоже написали, что их подвозил Бондаренко.
Певец не высказывался по поводу СВО, чем разозлил поклонников с Украины. Они расспрашивали его о политической позиции, но он говорил, что живет в Нэнсиленде, где есть только «любовь и добро».
Бондаренко ведет свои соцсети на русском языке, но отказывается от гастролей в РФ. Он устраивает конкурс «каверы хитов Нэнси» для поклонников и публикует архивные видео многолетней давности, на которых его треки исполняют российские звезды шоу-бизнеса. Были замечены Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Дима Билан.
Также он часто упоминает своего бывшего коллегу по группе Костенко. Недавно он вызвал артиста на «ментоловый ринг 2025», но тот никак не отреагировал. Потом стал публиковать его ролики и просить оценить пение бывшего товарища. Кроме того, он отмечал, что Андрей поет под «фонограмму» его голоса.
В комментариях поклонники просят не трогать Андрея.
«Анатолий Михайлович! Не надоело еще? Займитесь уже своей жизнью, своими делами, например, обещанным много лет назад фильмом о Сереже, а Андрея оставьте в покое», «Андрея Костенко гнобить не надо», – пишут подписчики.
На один из таких комментариев Анатолий отреагировал так:
«Немного терпения! Идет борьба не за Костенко! Он уже свой выбор сделал. Я начал процесс по просвещению аудитории и зрителей. Проблема заключается в том, что мне приходится раскрывать реального человека от выдуманного мной персонажа, романтика Андрея Костенко! Многие люди защищают выдуманный персонаж, не владея информацией, кто он на самом деле. Борьба это сложная, но я справлюсь», – написал Бондаренко.
Продюсер рассказал о гонорарах группы «Нэнси»
Продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о популярности группы «Нэнси» в наше время и гонорарах. Он назвал коллектив «любимчиками не одного поколения людей».
«У них приемлемые гонорары – от 500 тыс. рублей до 1 млн, 200-300 тыс. за один заказ. Но тут все зависит от заказчика и города», – поделился он.
Сергей отметил, что многие являются артистами одного хита, но при этом могут десятилетиями кататься с гастролями из зарабатывать хорошие деньги.
«Группа «Нэнси» всегда была лидером, пела на закрытых вечеринках, концертах и городских мероприятиях. Не скажу, что сейчас они пропали. Они выступают с периодичностью и за определенные гонорары, скорее всего, по нужде. Но у таких людей, как правило, есть за плечами бизнес, за который они получают деньги. Есть другие возможности», – считает Дворцов.
Продюсер убежден, что у «Нэнси» было бы еще больше хитов, если бы участники активнее занимались развитием группы.