Срок годности маммопластики: как долго могут стоять импланты

Маммопластика считается одной из самых распространенных операций. Форма эндопротезов, тип, размер – все это подбирается с учетом анатомических особенностей пациентки. Однако многих женщин, которые мечтают о более пышной груди, волнует, сколько простоят импланты, когда их придется менять и нужно ли вообще это делать. Пластический хирург Любовь Гауэр помогла читателям издания «Страсти» разобраться во всех этих нюансах

По словам эксперта, большинство современных эндопротезов проходят проверку на прочность, а некоторые фирмы даже дают пожизненную гарантию на свой товар. Однако есть ряд факторов, которые нельзя не брать во внимание.

Прежде всего у имплантов есть естественный процесс амортизации, и в том числе он зависит от интенсивности нагрузок на верхний плечевой пояс. Поэтому никто не знает, как быстро может стереться оболочка импланта в каждом конкретном случае.

Также от состояния здоровья самой пациентки может зависеть, как долго простоят импланты. Насколько часто женщина болеет, есть ли проблемы с соединительными тканями – все это влияет на срок носки эндопротезов, так как слабая иммунная система сложнее справляется с наличием в организме инородных тел.