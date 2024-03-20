Срок до 5 лет: юрист объяснила, что грозит Никите Кологривому после дебоша в баре

Юрист Вербицкая заявила, что Никите Кологривому может грозить до 5 лет за драку. Об этом она рассказала «Страстям».

Накануне стало известно о том, что Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска. Актер вел себя неадекватно и даже укусил одну из сотрудниц. При этом свидетели отмечают, что Кологривый сцепился еще с несколькими официантами заведения.

По словам юриста Юлии Вербицкой-Линник, квалификацию действиям актера будут давать следственные органы и не факт, что на видеозаписи присутствовал именно Кологривый. Впрочем, это установит следствие.

«То, что мы видим в отношении неустановленного (пока ещё) молодого человека на видео, содержит признаки уголовно наказуемого деяния в виде грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, то есть хулиганства. В случае, если к кому-либо из посетителей либо персонала было применено насилие, либо высказаны угрозы насилия, такое деяние квалифицируется по пп. „а“ п. 1 ст. 213 УК РФ», — объяснила она.

Юрист добавила, что в случае возбуждения уголовного дела по статье «Хулиганство» актеру может грозить и реальный срок.

«Он может как отделаться штрафом, минимальный размер которого составляет 300 тысяч рублей, так и получить реальный срок лишения свободы до 5 лет», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что устроившего дебош в баре Кологривого убрали из гала-концерта «Жванецкий».