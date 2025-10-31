«Среди них много талантливых и искренних»: Жасмин готова к дуэту с блогерами

Певица Жасмин в интервью сайту «Страсти» рассказала о возможном дуэте с блогерами. Артистка призналась, что не строит далеко идущих планов и предпочитает доверять чувствам.

«Обычно все складывается само собой. Я не загадываю — просто чувствую, когда рядом появляется человек, с кем можно сделать что-то настоящее», — поделилась Жасмин.

Как оказалось, исполнительница с большим интересом наблюдает за творчеством нового поколения.

«А вообще, я с интересом наблюдаю за творчеством молодых ребят, блогеров — среди них есть много талантливых и искренних людей. Почему бы и не сделать с кем-то из них дуэт?» — заявила она.

Жасмин считает, что музыка не знает границ.

