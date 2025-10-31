«Материнство меня изменило, а теперь интересно, как изменит роль бабушки»: Жасмин о семье и творчестве

Певица Жасмин — заслуженная артистка России, народная артистка Дагестана, известная такими хитами как «Дольче вита», «Перепишу любовь», «Долгие дни», «Не жалею». За свою карьеру она выпустила более 10 альбомов, став одной из самых узнаваемых исполнительниц в стране. Она является лауреатом премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Овация».

Вчера, 30 октября Жасмин впервые стала бабушкой — у старшего сына артистки Михаила и его жены Евы родился ребенок. В преддверии радостного события певица дала интервью сайту «Страсти». Она рассказала о том, как Дербент стал источником ее вдохновения, как расстояние укрепило ее брак, и почему для нее так важна поддержка особенных детей.

Здравствуйте, Жасмин! Мы знаем, что вы готовите к выходу восточный альбом «Девчонка из Дербента». Расскажите, что для вас значит этот проект?

Мой новый альбом «Девчонка из Дербента» — без преувеличения, кусочек моего сердца. Презентация пройдет этой осенью в Москве и название альбома выбрано не случайно.

Дербент – место, с которым связана душа. Город с тысячелетней историей, где каждый живет мудростью, сердцем, в атмосфере крепких семейных традиций, уважения к старшим и невероятного гостеприимства. Весь восточный колорит в моем творчестве — родом оттуда.

Поэтому название «Девчонка из Дербента» так много значит. Альбом пропитан воспоминаниями: в нем оживает родной Дербент, чувствуется тепло домашнего очага и светлые мгновения детства. Словно снова вижу узкие улочки, слышу, как мама зовет ужинать, чувствую аромат специй и свежего хлеба.

Это будет личная история, о том, что куда бы тебя ни занесла судьба, в твоем сердце всегда есть место, которое ты называешь домом. И эта музыка — моя благодарность ему.

Недавно состоялась премьера вашего трека «Сердцу не прикажешь» с Ариэлем Абрамовым. Как родилась идея этого дуэта?

Мы с Ариэлем знакомы давно, пересекались на концертах в России, за рубежом и на разных светских мероприятиях. А идея спеть вместе появилась неожиданно — просто почувствовали, что пора. Эта песня про любовь, которая приходит сама по себе. Без предупреждения, без логики — и вдруг понимаешь: жизнь уже не будет прежней. Когда мы начали работать над треком, сразу почувствовали, что на одной волне. Для меня важно, чтобы партнер по дуэту был не только талантливым, но и близким по духу. Когда вы чувствуете песню одинаково — она оживает.