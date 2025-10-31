«Материнство меня изменило, а теперь интересно, как изменит роль бабушки»: Жасмин о семье и творчестве
© Личный архив Жасмин
Певица Жасмин — заслуженная артистка России, народная артистка Дагестана, известная такими хитами как «Дольче вита», «Перепишу любовь», «Долгие дни», «Не жалею». За свою карьеру она выпустила более 10 альбомов, став одной из самых узнаваемых исполнительниц в стране. Она является лауреатом премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Овация».
Вчера, 30 октября Жасмин впервые стала бабушкой — у старшего сына артистки Михаила и его жены Евы родился ребенок. В преддверии радостного события певица дала интервью сайту «Страсти». Она рассказала о том, как Дербент стал источником ее вдохновения, как расстояние укрепило ее брак, и почему для нее так важна поддержка особенных детей.
Здравствуйте, Жасмин! Мы знаем, что вы готовите к выходу восточный альбом «Девчонка из Дербента». Расскажите, что для вас значит этот проект?
Мой новый альбом «Девчонка из Дербента» — без преувеличения, кусочек моего сердца. Презентация пройдет этой осенью в Москве и название альбома выбрано не случайно.
Дербент – место, с которым связана душа. Город с тысячелетней историей, где каждый живет мудростью, сердцем, в атмосфере крепких семейных традиций, уважения к старшим и невероятного гостеприимства. Весь восточный колорит в моем творчестве — родом оттуда.
Поэтому название «Девчонка из Дербента» так много значит. Альбом пропитан воспоминаниями: в нем оживает родной Дербент, чувствуется тепло домашнего очага и светлые мгновения детства. Словно снова вижу узкие улочки, слышу, как мама зовет ужинать, чувствую аромат специй и свежего хлеба.
Это будет личная история, о том, что куда бы тебя ни занесла судьба, в твоем сердце всегда есть место, которое ты называешь домом. И эта музыка — моя благодарность ему.
Недавно состоялась премьера вашего трека «Сердцу не прикажешь» с Ариэлем Абрамовым. Как родилась идея этого дуэта?
Мы с Ариэлем знакомы давно, пересекались на концертах в России, за рубежом и на разных светских мероприятиях. А идея спеть вместе появилась неожиданно — просто почувствовали, что пора. Эта песня про любовь, которая приходит сама по себе. Без предупреждения, без логики — и вдруг понимаешь: жизнь уже не будет прежней. Когда мы начали работать над треком, сразу почувствовали, что на одной волне. Для меня важно, чтобы партнер по дуэту был не только талантливым, но и близким по духу. Когда вы чувствуете песню одинаково — она оживает.
С кем из исполнителей вам было бы интересно поработать в будущем?
Обычно все складывается само собой. Я не загадываю — просто чувствую, когда рядом появляется человек, с кем можно сделать что-то настоящее. А вообще, я с интересом наблюдаю за творчеством молодых ребят, блогеров — среди них есть много талантливых и искренних людей. Почему бы и не сделать с кем-то из них дуэт? Музыка ведь не знает границ.
Сейчас в социальных сетях наблюдается новая волна популярности песен Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Как вы думаете, что делает песню по-настоящему вневременной?
Это прекрасный и очень точный вопрос. Я искренне рада за Надежду и Татьяну, потому что их успех — это лучшее доказательство одной простой истины. Песни — как старые друзья: могут надолго исчезнуть, но потом возвращаются и снова становятся родными. Значит, в них есть что-то настоящее. Хорошая музыка всегда находит свою дорогу к слушателю, даже спустя годы. Главное — петь от души, а все остальное приложится.
Недавно на фестивале «Новая волна» Филипп Киркоров упал на сцене, но нашел в себе силы встать и продолжить выступление. Вы говорили, что Филипп для вас близкий друг. Как артисты справляются с такими нагрузками и усталостью?
Многие считают, что в шоу-бизнесе нет дружбы, а только конкуренция. И, знаете, всякого хватает, конечно (с улыбкой). Но на самом деле настоящих друзей и людей, готовых искренне поддержать, гораздо больше. Филипп — настоящий профессионал, друг и человек, который никогда не сдается. Его сила, его любовь к сцене — это пример для всех артистов. В нашей профессии усталость — постоянный спутник. Гастроли, перелеты, недосып… Но, когда ты на сцене, адреналин и любовь зрителей дают невероятные силы. Иногда всем нужен отдых, но настоящий артист умеет держаться несмотря ни на что. Я всегда восхищаюсь такой стойкостью и преданностью делу.
Бывали ли в вашей карьере непредвиденные ситуации на сцене?
Конечно. Например, во время концерта в Астрахани я потеряла кольцо, которое было мне очень дорого по личным причинам. После концерта я поняла, что его нет, сердце сразу ёкнуло. А потом зашел охранник зала и сказал: «Один из зрителей нашел кольцо и просил передать Вам». В такие моменты в очередной раз убеждаешься, насколько порядочные и добрые люди приходят на концерты. До сих пор искренне благодарна тому человеку, который вернул мне это украшение.
Ваши сценические образы всегда запоминаются зрителям. Как они рождаются?
Спасибо, это очень приятно слышать! На самом деле, образ — это не просто одежда, это всегда продолжение музыки, истории, которая звучит со сцены. В этом рождается настоящая гармония в работе со стилистом Викторией Катамидзе-Верден. У нас с ней удивительное взаимопонимание — иногда даже слова не нужны, она просто «считывает» настроение. Больше притягивают вещи с душой, с собственной историей, с характером. Самое главное — это то волшебное ощущение, когда вещь становится твоей «второй кожей».
Как вам удается поддерживать такую прекрасную форму?
Главный источник сил — это моя семья. У нас большая и очень дружная семья, где все окружены заботой, и невероятно важно дарить им свое тепло и внимание. А чтобы делиться энергией, нужно, чтобы она у тебя была. Поэтому стараюсь находить время для себя — способ «зарядить батарейку». Череда тренировок, стараюсь правильно питаться, но без строгих ограничений. Это не столько ради «формы», сколько ради хорошего настроения и сил, которые я потом с радостью отдаю своим близким. Когда ты в гармонии, всё вокруг складывается. С годами начинаешь принимать себя, и понимаешь, что наши особенности — это и есть наша изюминка.
Вы с Иланом Шором вместе почти 15 лет. В чем секрет гармоничных отношений при таком плотном графике?
Знаете, для меня любовь — это в первую очередь умение понимать, прощать и не терять нежность даже в самые сложные моменты. Конечно, у нас, как и у всех, были свои сложности — жизнь всегда испытывает чувства на прочность. Но нам с самого начала было важно сохранить тепло, доверие и нашу любовь.
Плотный график и частая жизнь в разных странах, как ни странно, не ослабили, а только укрепили наши отношения. Когда у тебя мало свободного времени, начинаешь по-настоящему дорожить каждой минутой, проведенной с любимым человеком. А расстояние научило нас ценить каждое мгновение вместе еще больше, сделало нашу веру друг в друга абсолютной.
Я очень благодарна судьбе за нашу семью и за то, что рядом со мной человек, который стал моей каменной стеной, моим чувством безопасности. В этом, наверное, и есть главный секрет.
Мы слышали радостную новость, что скоро вы станете бабушкой. Поздравляем! Какие эмоции вы испытываете? (вопрос был задан до рождения внука)
Спасибо большое! Да, мой старший сын Михаил и его жена, моя любимая Ева, скоро станут родителями, а я — бабушкой. Это невероятное чувство — словно открывается новая глава в книге жизни. Я принимаю эту новую роль с огромной радостью и трепетом. Буду просто молиться, чтобы всё прошло спокойно и благополучно. Знаете, материнство меня изменило, а теперь интересно, как изменит роль бабушки. Уверена, что это будет прекрасный опыт, наполненный любовью и нежностью.
Ваша дочь Маргарита выбрала творческий путь. Как вы поддерживаете ее таланты, и чему, возможно, сами учитесь у нее?
Если честно, я часто сама учусь у нее (улыбается). Маргарита у меня очень самостоятельная, с хорошим вкусом и чувством ритма. Она тонко чувствует, что интересно ее поколению. Я стараюсь поддерживать ее вдохновение, помогать найти свой стиль и сценический образ.
Главное — не навязывать, а вдохновлять. Мы с ней — настоящая творческая команда.
Вы активно участвуете в благотворительных проектах, особенно поддерживая инклюзивную студию «Сны Алисы». Расскажите о вашем проекте с инклюзивными центрами культуры и почему вам важно помогать детям через искусство?
Дети — это чистое чудо. Они не умеют притворяться, у них всё по-настоящему. Когда видишь, как ребенок улыбается, как у него горят глаза, — у тебя внутри будто всё переворачивается. Для меня поддержка ребят — это не работа, а естественное продолжение моего главного призвания в жизни: быть мамой.
Именно это глубокое чувство и стало основой для такого проекта. Мы с Благотворительным фондом «Семейная в помощь» сейчас работаем над созданием Центров инклюзивной культуры. Это будут места, где дети смогут не только заниматься творчеством, но и получать всю необходимую помощь квалифицированных специалистов.
И мы уже видим, насколько это важно. Буквально недавно провели Международный инклюзивный форум креативных индустрий — и я до сих пор под впечатлением. Нам удалось собрать сотни ребят с особенностями развития из разных регионов. Важно создавать пространства, где они могут творить, общаться и находить друзей. Где каждый чувствовал бы себя ценным и уважаемым.
Я благодарна всем участникам, наставникам и родителям, что приехали к нам! Я уверена, это только начало большого пути.
И последний вопрос: что для вас является главной страстью в жизни?
Музыка. Она в каждом вдохе, в каждом моем дне. Без нее я просто не я.