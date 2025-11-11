«Сразу всплывают в памяти Киркоров с Пугачевой»: почему брак Воробьева и Гарифуллиной считают фиктивным

В Сети активно начали обсуждать, что брак артистов Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной является фиктивным. Слухи распространились после слов журналистки Ксении Собчак, которая заявила, что не верит в этот союз. Продюсер Павел Рудченко отметил, что никому, кроме самих супругов, неизвестны подробности их отношений, однако он не исключил, что выгода для них была важна при походе в ЗАГС. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Свадьба Воробьева и Гарифуллиной стала неожиданностью для фанатов певца. Он скрывал роман с исполнительницей и долгое время прятал кольцо на безымянном пальце. А когда журналисты узнали о церемонии, он раскрыл личность жены и начал выходить с ней в свет. Сейчас супруги публично признаются друг другу в любви и часто делятся романтическим контентом в соцсетях.

Впрочем, некоторые считают этот союз фиктивным. Такое мнение высказала Ксения Собчак, которая в последнее время часто комментирует отношения звезд.

«Видимо, Ксения считает эту тему наиболее животрепещущей и интересующей наших граждан. Про брак Воробьева сказать не могу. Но в принципе могу предположить, что у артистов брак по расчету часто происходит. Сразу всплывают в памяти Киркоров с Пугачевой. То есть заключаются браки для определенного пиара, инфоповода, вытягивания одного артиста за счет другого. Это бывает довольно нередко. Браками легко размениваются», — отметил Павел Рудченко.

По словам продюсера, звезды намного проще относятся к бракам и разводам, нежели неизвестные люди. Он поделился, что так было всегда — даже в СССР знаменитости часто женились только ради выгоды.

«Семейные отношения в творческих семьях всегда были более легкие, нежели в обычных. Это из-за того, что отрасль такая, творческие люди влюбчивы, поэтому здесь как бы часто можно встретить смену партнеров. И, кстати, я не скажу, что это наблюдается последние годы, это не тенденция последних лет. В принципе даже в советские годы можно было наблюдать такие истории творческих людей», — заявил Рудченко.

