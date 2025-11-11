«Человек горячий, скандальная личность»: какая репутация у Юрия Антонова, устроившего разборки с «Иванушками»

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал слова журналиста Отара Кушанашвили, заявившего о разборках певца Юрия Антонова с группой «Иванушки International». Он подтвердил, что подобный эпизод имел место быть. Более того, по его словам, Антонов ругался и с другими коллегами в шоу-бизнесе. Подробности узнал сайт «Страсти».

Дворцов поделился, что, несмотря на почти безупречную репутацию, Юрий Антонов бывает вспыльчив. И многие артисты попадали под его «горячую руку».

«Я не удивлен. Антонов человек горячий, скандальная личность. Но он всегда ругается за дело и по делу. При этом репутация у него достаточно хорошая, так как он мэтр. Все творческие люди немножко эмоциональные, это не удивляет. Все-таки мир шоу-бизнеса, где постоянно ругаются, что-то делят, одеяло перетягивают на себя», — рассказал Сергей Дворцов.

Впрочем, конфликты с другими артистами никак не сказываются на карьере Антонова. По словам продюсера, концерты певца из-за этого не срываются. А если и случаются какие-то разногласия с организаторами, все быстро решается.

«Конечно, у него были подобные скандалы с коллегами. Думаю, у Юрия Антонова все-таки есть мания величия. Он профессионал своего дела, музыкант, некоторые артисты на него равняются. Я не припомню, чтобы ему отказывали организаторы концертов, честно говоря. Если что-то и было, то, возможно, это приходилось просто урегулировать, не более того», — отметил Дворцов.

