«Сразу отказываться от приглашений»: юрист объяснил, как избежать обмана при знакомстве в интернете

Адвокат Тимур Харди объяснил, как избежать обмана при знакомстве в Сети. Об этом стало известно «Страстям».

Сегодня «Страсти» совместно с Газетой.Ru выпустили расследование, в котором рассказали о схеме мошенничества при знакомстве в интернете. Выяснилось, что за некоторыми анкетами скрываются специалисты брачных агентств, которые под разными предлогами заманивают одиноких женщин в офисы, где просят заключить договоры на различные дополнительные услуги.

По мнению адвоката Тимура Харди, незаконными такие схемы назвать нельзя.

«Такие договоры заключаются по стоимости куда выше рынка. Кроме того, женщинам навязывают услуги фотосессии для анкеты, которые тоже стоят недешево. В данных схемах нет откровенного нарушения закона. Поэтому целесообразно сразу отказываться от приглашений в офисы и, разумеется, от заключения договора, если вы не согласны с его содержанием и не готовы платить такие деньги», — рассказал он.

При этом у пострадавших от действий мошенников женщин есть шансы оспорить договор и вернуть деньги, заявляет юрист.

«Вернуть деньги в судебном или досудебном порядке при подписании договора можно будет только в том случае, если вам удастся доказать факт нарушения договора исполнителем услуг. Например, вам пообещали предоставить анкеты 30 мужчин, а предоставили только 20 анкет. Можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, чтобы он проверил предпринимателей, занимающихся подобным бизнесом», — добавил он.

Расследование о том, как обычных россиянок заманивают в брачные агентства под видом свиданий читайте в материале «Страстей» и Газеты.Ru.