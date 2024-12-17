Как на сайте знакомств найти любовь... и не потерять деньги

Про Сергея информации минимум: 39 лет, профессия, конечно же, засекречена, в разводе, есть дочь 11 лет. Оказывается, Сергей — очень капризный клиент: сама Инна ведёт его уже год и не верит в успешность дела. Но я не сдаюсь! Понравился сильно, готова к капризам, а дальше, очевидно, началась импровизация.

На мне была красная нитка завязана на запястье — просто знакомый повесил как украшение, без символов. Давно забыла про неё, но Инна сразу заметила и спросила: «Из Израиля?»

Пришлось и нам соврать: ну да, оберег. Тут выясняется, что Сергей — еврей, бывшая жена — еврейка, он очень религиозен, хочет переехать в Израиль. Для него крайне важно, чтобы девушка тоже была еврейкой. Я расстроилась. Ну как же так? Почему сразу не сказали? Но ведь понравилась же! Нет-нет, нужен Сергей и свидание с ним.

Наш агент Инна неумолима. Сладко улыбается и сообщает, что, оказывается, только сегодня ещё три встречи с девушками назначены на него (до встречи писали, что я одна и неповторимая — как обидно). И такой он проблемный, сложный... Но зачем нам Сергей, когда мужчин хороших море!

Обязательно нужен психолог, чтобы дал советы и рекомендации. В начале, «по-дружески» Инна говорит: нужно проработать в себе определённые моменты, и тогда любовь сразу начнётся. Всего 30 тысяч рублей, и они устроят фотосессию в офисе (три образа!), консультацию с психологом и размещение анкеты внутри агентства. Мужчин у них много!

На мой вопрос: «А такие же платёжеспособные?» — последовал ответ: «Вы за деньгами пришли или за любовью?» Я, правда, выглядела не при параде, скромно. Инна ещё раз оценивающе посмотрела на меня и любезно спросила: может быть, моя подруга тоже не замужем? Если да, можно вдвоём — и будет скидка: «Только для вас, сегодня и сейчас!»

Как только мы вышли из кабинета, милая Инна мгновенно превратилась в строгую женщину: «Покажите ваш телефон, вы меня записывали? Я согласия не давала». Ну, пожалуйста, смотрите. Прав залезать в мой iPhone у неё, безусловно, не было, но я показала только фото дивана — ну очень понравился, решила чисто для социальных сетей залить, новый опыт показать.

Открыла файлы, мессенджеры — ничего не нашла. Инна снова мило заулыбалась. Она не знала, что всё записано, но немного не так.

За два часа пребывания в агентстве мы встретили еще пять женщин. У всех история одинаковая – один сайт знакомств, прекрасный незнакомец, очень занятой, но в серьезных поисках любви, и ему нужна помощь менеджера, поэтому общение только через агента. И у всех одно место встречи – этот красивый офис.

Девушки-«жертвы» все разные! Была и женщина лет 60, да-да, тоже в поисках принца, скромная и тихая барышня, которая берет уже повторную консультацию психолога в агентстве за дополнительные деньги. Она призналась: «Зацепил психолог, сказал, что сначала нужно заняться самой, а уже потом искать мужчину». Ее не смутило, что у нас такой же формат «знакомств» и что фраза избитая.

Была роскошная женщина на каблуках, в белом костюме – очки Prada, пальто Chanel, белоснежная улыбка, приехала на встречу с личным ассистентом. Мы не поверили, что и она попалась… Нашей красотке на встрече агент сказал, что мужчина не подойдет ей по статусу, но найдут самого лучшего - внесла 75 тысяч рублей. Очень тонко разводят: и если мне было сказано, что мужчина не подойдет по национальным признакам, роскошной женщине же наоборот (не подумайте, что нам обидно!). Она вышла довольная и окрыленная… И нет, ничего не смутило и ее, ведь пообещали, что мужа будут искать «индивидуально». А значит найдется.

Это правда, что индивидуальный подход к каждой, ищут ниточку, за которую можно зацепиться и максимально развести дальше каждую. Смотрят триггер, и дальше строится коммуникация. Работают правда профессионалы, но только не по подбору мужчин. Поэтому в сумму входят «психолог» и обязательная консультация. Но не для женщины — это нужно, чтобы вы дальше просто платили деньги.

Вот такая успешная история по материалу. А анкету я всё же удалила. Хватит этих знакомств!

Еще больше жертв, экскурсия по офису и как решить проблему с точки зрения закона читайте на Газете.Ru

И да, милые девушки, здесь все добровольно. С точки зрения закона, мошенников невозможно остановить. «Я сам обманываться рад». Жертвы сами идут в руки агентов с мечтой о любви. Не понимая, что в данной охоте хищники совсем не они. Это схема развода, а не поиска того самого. Будьте аккуратны и не так доверчивы.