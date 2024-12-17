Как на сайте знакомств найти любовь... и не потерять деньги
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Как найти любовь, не подскажем, не знаем. А вот как не попасться на мошенников и на уже классическую схему развода для девушек, расскажем подробно. Читайте расследование сайта «Страсти» и Газеты.Ru
Итак, личная история. Никогда не сидела на сайтах знакомств, а тут решила попробовать! 21 век технологий, и столько примеров, что люди встретили пару благодаря сервису – вдохновляет! Но есть и другие истории, как мошенники используют на сайтах знакомств жертв по сути легких, мечтающих о любви или просто сходить на свидание. Людям стыдно после развода обращаться в полицию, рассказывать в пабликах да и просто делиться со знакомыми, что попался, доверился, по сути, сам виноват, все же законно (но не очень). Мошенники этим и пользуются – есть спрос, а значит и предложение.
Все сайты знакомств похожи друг на друга – структура, смысл. Ты смотришь анкеты, лайкаешь и, если есть симпатия, можно написать претенденту на сердце.
Анкета создана – поехали!
Появился Сергей, профессиональные фото, симпатичный, славянского типа мужчина, в анкете минимум информации – 39 лет, рак, из интересов еда, путешествия, сноуборд.
В потоке анкета особо не запомнилась, пока не пришло долгожданное сообщение! В нем Сергей сообщает, что он страшно занятой человек, очень много работы, деловых встреч, хлопот, и вообще он хочет построить серьезные отношения, поэтому нужен профессиональный специалист в этом нелегком поиске, чтобы помог выбрать и анкетировать, ведь ресурсов в виде времени у него мало – не ходить же с каждой встречной на свидания лично и тратить время на бессмысленные диалоги. Нужна помощь человека, чтобы встретить и не потерять ту самую. Поэтому нужно познакомиться через ивент-менеджера и дальнейшее общение через агента, если я, конечно, согласна.
Тут я пригляделась, и фотографии насторожили, будто нарисованные. Решила поискать, посмотреть по поиску, что за человек, найти социальные сети – но нет, такого не найти, он не существует. К сожалению, все сделано нейросетью. Дух авантюриста и интерес журналиста сподвигли посмотреть, что же будет дальше, и я оставила свои контакты.
На следующий день пишет агент Дарина (имя изменено, прим. «Страсти») – томная блондинка на аватарке, она сообщает, что визуально я понравилась клиенту, но нужна встреча, где я должна рассказать о себе, мне сообщат про Сергея, и дальше, если все сложится, связь будет с нашим героем уже напрямую! «Сейчас же в интернете мало чего хорошего» – отметим, что тут она не соврала совершенно – в первый и последний раз.
Дарина уверенно рассказывает, что пять лет занимается агентством и Сергей давно ее клиент. Занималась его делами по бизнесу, а тут попросил помочь и по личному вопросу. Блондинке Дарине, как позже выяснили, 22 года, и, если в поисковике вбить ее номер, можно найти отзывы с пометками «мошенники», «развод» и даже «опасно».
Очень интересно и любопытно, начинаем общение! Любезно попросила прислать ссылку на агентство, что же – красивый сайт! Люди постарались – «выразите ваш внутренний мир через внешний образ». Услуги – знакомства, имиджмейкер, психолог и даже бизнес-клуб. А еще… несколько сайтов-зеркал, где все то же самое, включая ИП. На случай, если соберется поток негативных отзывов или жалоб. Продумано все до деталей.
Если постараться немного провести анализ – можно найти отзывы и на агентство. Где история одна, как под копирку. Мужчина с сайта знакомств занятой/обеспеченный/нацеленный на серьезные отношения приглашает на свидание к агенту. А дальше «ивент-менеджер» зовет на личную встречу в офис, да-да, адрес один – в центре Москвы. Так что же будет ТАМ? Конечно, развод на деньги. Но немногие на данном этапе анализируют ситуацию. Так повезло, Сергей же с голубыми глазами, нацеленный на семью и еще явно платежеспособный! Работает человек! Повезло, так повезло!
Дальше Дарина начинает мне объяснять, как это всё работает. Меня приглашают в офис. Нет, в кафе нельзя, по телефону просто поболтать тоже — руководство всё фиксирует, и нужно будет агенту предоставить «отчёты».
Встреча в центре Москвы займет 20–30 минут. Там она подробно расскажет про героя-любовника, ну и поспрашивает про меня — «обычные вопросы», ничего такого. И да, я единственная претендентка — очень приятно!
Сразу оговорим: в переписке врут, ну или не договаривают до конца. Цель — заманить в офис. В реальности всё будет «немного» по-другому.
Одной ехать волнительно, поэтому было принято решение взять «подругу» — корреспондента из Газеты.Ru. Дело нужно довести до конца! На вопрос, можно ли быть не одной, ответ утвердительный: конечно, приезжайте. Ну что, выбран день, мы поехали!
Сергею же на сайте знакомств я в это время предложила сделать фото здесь и сейчас — вдруг всё же настоящий? С последней надеждой написала, что всё так странно, непонятно, волнительно. Однако Сергей не понял наших сомнений и порекомендовал рискнуть! Добавил, что «это всё очень понравится». Фотографий, конечно, не прислал. А после… удалил симпатию, а значит, и пропала анкета. Это значит, что уже нельзя пожаловаться сервису на мошенников. Ну ладно, скрины все сделаны.
я выбрал вместо рекламы.
Встреча.
Сразу любопытно, что адрес называют один, а по факту дом другой, совсем рядом. Но такие мелочи — кто не ошибается? Офис выглядит как салон красоты, красиво украшенный к Новому году: нарядная ёлка, ресепшен, где сидят две улыбчивые секретарши и при входе спрашивают: «Вы Елена?» Всё здание с камерами — ну понятно же, безопасность. Всё очень безопасно и мило. Даже слишком.
Через минуту к нам выходит яркая брюнетка, совсем не похожая на агента, который изначально связывался с нами и должен был проводить анкетирование. Нам объясняют, что Дарина — всего лишь помощница, а Инна (имя изменено, прим. «Страсти») руководит процессом. Она по образованию юрист, приглашает в кабинет «по делу Сергея». Мы с подругой готовы, но нет, вдвоём нельзя. Уговорить настойчивого юриста не получается.
Ну, одной так одной. Тревожно, но больше интересно. Иду в кабинет «развода»! Предлагают кофе, всё очень мило, с лёгкой ноткой загадки. Кабинет выглядит как у психолога: кожаное кресло напротив дивана. Инна сразу садится максимально близко, быстро переходит на «ты», будто мы знакомы давно. Вопросы обычные: возраст, были ли в браке, когда были последние отношения. Присутствуют небольшие намёки на платежеспособность — где живёте, с кем, какая квартира…
Про Сергея информации минимум: 39 лет, профессия, конечно же, засекречена, в разводе, есть дочь 11 лет. Оказывается, Сергей — очень капризный клиент: сама Инна ведёт его уже год и не верит в успешность дела. Но я не сдаюсь! Понравился сильно, готова к капризам, а дальше, очевидно, началась импровизация.
На мне была красная нитка завязана на запястье — просто знакомый повесил как украшение, без символов. Давно забыла про неё, но Инна сразу заметила и спросила: «Из Израиля?»
Пришлось и нам соврать: ну да, оберег. Тут выясняется, что Сергей — еврей, бывшая жена — еврейка, он очень религиозен, хочет переехать в Израиль. Для него крайне важно, чтобы девушка тоже была еврейкой. Я расстроилась. Ну как же так? Почему сразу не сказали? Но ведь понравилась же! Нет-нет, нужен Сергей и свидание с ним.
Наш агент Инна неумолима. Сладко улыбается и сообщает, что, оказывается, только сегодня ещё три встречи с девушками назначены на него (до встречи писали, что я одна и неповторимая — как обидно). И такой он проблемный, сложный... Но зачем нам Сергей, когда мужчин хороших море!
Обязательно нужен психолог, чтобы дал советы и рекомендации. В начале, «по-дружески» Инна говорит: нужно проработать в себе определённые моменты, и тогда любовь сразу начнётся. Всего 30 тысяч рублей, и они устроят фотосессию в офисе (три образа!), консультацию с психологом и размещение анкеты внутри агентства. Мужчин у них много!
На мой вопрос: «А такие же платёжеспособные?» — последовал ответ: «Вы за деньгами пришли или за любовью?» Я, правда, выглядела не при параде, скромно. Инна ещё раз оценивающе посмотрела на меня и любезно спросила: может быть, моя подруга тоже не замужем? Если да, можно вдвоём — и будет скидка: «Только для вас, сегодня и сейчас!»
Как только мы вышли из кабинета, милая Инна мгновенно превратилась в строгую женщину: «Покажите ваш телефон, вы меня записывали? Я согласия не давала». Ну, пожалуйста, смотрите. Прав залезать в мой iPhone у неё, безусловно, не было, но я показала только фото дивана — ну очень понравился, решила чисто для социальных сетей залить, новый опыт показать.
Открыла файлы, мессенджеры — ничего не нашла. Инна снова мило заулыбалась. Она не знала, что всё записано, но немного не так.
За два часа пребывания в агентстве мы встретили еще пять женщин. У всех история одинаковая – один сайт знакомств, прекрасный незнакомец, очень занятой, но в серьезных поисках любви, и ему нужна помощь менеджера, поэтому общение только через агента. И у всех одно место встречи – этот красивый офис.
Девушки-«жертвы» все разные! Была и женщина лет 60, да-да, тоже в поисках принца, скромная и тихая барышня, которая берет уже повторную консультацию психолога в агентстве за дополнительные деньги. Она призналась: «Зацепил психолог, сказал, что сначала нужно заняться самой, а уже потом искать мужчину». Ее не смутило, что у нас такой же формат «знакомств» и что фраза избитая.
Была роскошная женщина на каблуках, в белом костюме – очки Prada, пальто Chanel, белоснежная улыбка, приехала на встречу с личным ассистентом. Мы не поверили, что и она попалась… Нашей красотке на встрече агент сказал, что мужчина не подойдет ей по статусу, но найдут самого лучшего - внесла 75 тысяч рублей. Очень тонко разводят: и если мне было сказано, что мужчина не подойдет по национальным признакам, роскошной женщине же наоборот (не подумайте, что нам обидно!). Она вышла довольная и окрыленная… И нет, ничего не смутило и ее, ведь пообещали, что мужа будут искать «индивидуально». А значит найдется.
Это правда, что индивидуальный подход к каждой, ищут ниточку, за которую можно зацепиться и максимально развести дальше каждую. Смотрят триггер, и дальше строится коммуникация. Работают правда профессионалы, но только не по подбору мужчин. Поэтому в сумму входят «психолог» и обязательная консультация. Но не для женщины — это нужно, чтобы вы дальше просто платили деньги.
Вот такая успешная история по материалу. А анкету я всё же удалила. Хватит этих знакомств!
Еще больше жертв, экскурсия по офису и как решить проблему с точки зрения закона читайте на Газете.Ru
И да, милые девушки, здесь все добровольно. С точки зрения закона, мошенников невозможно остановить. «Я сам обманываться рад». Жертвы сами идут в руки агентов с мечтой о любви. Не понимая, что в данной охоте хищники совсем не они. Это схема развода, а не поиска того самого. Будьте аккуратны и не так доверчивы.