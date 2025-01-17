«Сразу нашли общий язык»: Ильдар Гайнутдинов раскрыл правду об отношениях с Евгенией Медведевой

Ильдар Гайнутдинов в 2024 году стал участником шоу «Звездные танцы». Партнершей артиста в проекте была фигуристка Евгения Медведева, с которой, по слухам, он сильно сблизился. В интервью порталу «Страсти» танцор признался — у них действительно прекрасные отношения со спортсменкой.

Гайнутдинов и Медведева были одной из любимейших пар зрителей, так как между ними была химия не только на паркете. Причем участники сами намекали поклонникам, что между ними не просто дружба. В одном из номеров Евгения поцеловала Ильдара, а в следующем выпуске парень сделал партнерше пусть и шуточное, но предложение.

После этого фанаты стали гадать — есть роман или нет. Мы попытались выведать правду у Ильдара. Но он прямо говорить отказался.

«Я думаю, это личная тема, и все личное на то и личное… Могу лишь сказать, у нас прекрасные отношения», - поделился танцор.

А вот на комплименты для Медведевой артист не поскупился. Он также признался, что согласился на участие в шоу только из-за фигуристки.

«Я согласился на участие лишь тогда, когда мне сказали, кто будет моей партнершей. Ею была фигуристка Евгения Медведева. С первой нашей встречи в репетиционном зале мы сразу нашли общий язык. Это невероятно трудолюбивый и обаятельный человек. Еще очень красивый как внешне, так и внутренне. Поэтому работа не шла, а лилась. И это было удовольствием, надеюсь, для нас обоих», - рассказал Гайнутдинов.

Интервью с Ильдаром Гайнутдиновым о карьере, ТВ-шоу и работе за границей читайте на сайте «Страсти».