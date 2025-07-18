«Спрос больше как на ведущего»: что происходит в карьере Баскова, которого Соседов отказался называть артистом

Продюсер Сергей Дворцов встал на сторону певца Николая Баскова в его конфликте с критиком Сергеем Соседовым. По его мнению, исполнитель по-прежнему является «золотым голосом», а фонограмму использует вынужденно. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Недавно Сергей Соседов резко высказался о Николае и отказался называть его артистом. Музыкальный критик отметил, что певцу стоит уже уйти со сцены и уступить дорогу молодежи, так как у него нет ни голоса, ни новых хитов. Продюсер Дворцов не согласился с Соседовым. Он сообщил, что Басков по-прежнему востребован на эстраде и с вокалом у него все в порядке.

«Я встану на сторону Коли Баскова, потому что Николай один из самых ярких и талантливейших артистов на нашей эстраде. С Соседовым я не соглашусь. Его очень любит публика, очень любит молодежь. У него все более чем хорошо с голосом», — заявил Дворцов.

Продюсер не стал отрицать, что Николай сейчас использует фонограмму на своих концертах. Однако, по его мнению, это необходимо лишь тогда, когда артист сталкивается с проблемами со здоровьем.

«У любого артиста случаются какие-то моменты со здоровьем, поэтому петь под фонограмму — это вынужденная мера. Это не плохо, голос свой нужно беречь», — отметил Сергей Дворцов.

Что касается спроса, то с ним у Баскова все в порядке — заверил продюсер. Правда, в последнее время заказчиков он больше интересует как ведущий мероприятий.

«Спрос на Николая сейчас больше как на ведущего, нежели как на певца. Но славится и там, и там», — подчеркнул Дворцов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл подробности воссоединения Сергея Шнурова с женой.