«Он гулящий товарищ»: раскрыты подробности воссоединения Сергея Шнурова с женой

Осенью 2024 года певец Сергей Шнуров развелся с Ольгой Абрамовой. Однако спустя 9 месяцев после оформления документов бывших супругов вновь заметили вместе, после чего появились слухи об их воссоединении. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» подтвердил эту информацию, отметив, что в звездной тусовке действительно обсуждают примирение артиста с экс-женой.

По словам продюсера, развод был инициативой Ольги, так как она, вероятно, устала мириться с тем, что вокруг Сергея постоянно были девушки. В светских кругах лидер «Ленинграда» известен своей непостоянностью, поэтому мало кто удивился его расставанию с Абрамовой.

«Он то расходится, то сходится, то женится, то разводится. Человек ветреный. В его окружении всегда очень много молодых красивых девушек, которых он готов продюсировать. Он ловелас, всегда вокруг него девчонки крутятся и будут крутиться. Причина развода ясна — он гулящий товарищ. У нас множество девушек красивых, которые его облепляют», — отметил Дворцов.

Пока сами Шнуров и Абрамова не подтвердили воссоединение, но в звездных кругах уверены — они снова вместе. Сергей Дворцов рассказал, что бывших супругов сейчас часто можно заметить в компании друг друга.

«Поговаривают, что они снова вместе, их очень часто начали замечать снова на мероприятиях, на тусовках, он ее на концерты берет с собой», — поделился продюсер.

Также Дворцов отметил, что для карьеры Шнурова развод пошел на пользу. Благодаря расставанию с Абрамовой его чаще стали упоминать в СМИ, и спрос на артиста возрос.

«Знаю, что он дорогой. То есть у него порядка 9−10 млн рублей стоит выступление. Когда у человека хорошая цитируемость при разводе, при бракосочетании, то есть некий инфоповод, на это клюют заказчики», — рассказал Сергей Дворцов.

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