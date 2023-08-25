Способы пережить измену и жить дальше: мнение психолога Яриковой

Измена – одно из самых сложных и тяжело преодолимых потрясений. Несмотря на то, что в течение жизни человек преодолевает много сложностей, вопрос измены может подкосить даже самого эмоционально стойкого человека. Сильная боль, неоправданные надежды, осознание предательства, горькая обида за себя, резкая смена курса жизни, принятие новых реальностей – все это одномоментно и беспощадно обрушивается на человека, вводя нервную систему в глубокий стресс, о обычное состояние в шоковое. Кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова рассказала порталу «Страсти», как пережить измену с наименьшими потерями для себя.

«К сожалению, чудесной таблетки не существует и скорейшего эмоционального выздоровления ожидать не стоит, - предупреждает специалист. – Прежде чем состояние выровняется должно пройти время, а также все стадии горя: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие».

Нередко люди пытаются отомстить изменщику той же монетой или решить вопрос с помощью алкоголя. Ни один из этих вариантов не поможет справиться с проблемой, а в ряде случаев даже ее усугубит. Единственный верный и правильный способ помощи себе в этой ситуации – поработать над собой. Что это значит? Разобраться в причинах произошедшего, принять новую реальность, определиться, чего именно вы теперь хотите, и медленно, но верно идти к намеченному пути.