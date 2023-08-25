Способы пережить измену и жить дальше: мнение психолога Яриковой
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Измена – одно из самых сложных и тяжело преодолимых потрясений. Несмотря на то, что в течение жизни человек преодолевает много сложностей, вопрос измены может подкосить даже самого эмоционально стойкого человека. Сильная боль, неоправданные надежды, осознание предательства, горькая обида за себя, резкая смена курса жизни, принятие новых реальностей – все это одномоментно и беспощадно обрушивается на человека, вводя нервную систему в глубокий стресс, о обычное состояние в шоковое. Кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова рассказала порталу «Страсти», как пережить измену с наименьшими потерями для себя.
«К сожалению, чудесной таблетки не существует и скорейшего эмоционального выздоровления ожидать не стоит, - предупреждает специалист. – Прежде чем состояние выровняется должно пройти время, а также все стадии горя: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие».
Нередко люди пытаются отомстить изменщику той же монетой или решить вопрос с помощью алкоголя. Ни один из этих вариантов не поможет справиться с проблемой, а в ряде случаев даже ее усугубит. Единственный верный и правильный способ помощи себе в этой ситуации – поработать над собой. Что это значит? Разобраться в причинах произошедшего, принять новую реальность, определиться, чего именно вы теперь хотите, и медленно, но верно идти к намеченному пути.
С детства нас учат не показывать слабость и улыбаться, что бы ни произошло. В данном случае скрывать свои чувства и эмоции – значит еще больше усугубить ситуацию. Главное, что стоит помнить, не стоит держать все внутри. Хотите кричать – кричите. Хотите плакать – плачьте. Если вы не позволите себе сделать это через эмоции, ваше тело сделает это за вас в виде психосоматического заболевание.
Елена Ярикова
Кандидат психологических наук, психолог
Произошедшее – повод для того, чтобы замедлиться и взять паузу. Именно это состояние позволяет вам все обдумать и проанализировать. Не стоит делать резких телодвижений, принимать кардинальные решения – это сделает только хуже, ведь ситуация и так непростая, отмечает психолог. Самое сложное в данном случае держать самообладание, когда сердце плачет, а все надежды рухнули одномоментно. Но именно оно нужно для того, чтобы держаться и еще хуже не усугублять существующее положение и собственное состояние.
Кроме того, по словам психолога, верным решением будет заручиться поддержкой близких. Возможность выговориться и пережить ситуацию с кем-то помогает легче переносить потрясение и не чувствовать себя одиноким в трудный момент.
«Кто-то, наоборот, не хочет афишировать проблемы в личной жизни, закрываясь и держа все внутри – этот вариант менее предпочтителен и на практике тяжелее и дольше переживается, чем с помощью близких, либо с помощью специалиста, который поможет быстрее и менее болезненно выйти из травмирующей ситуации», - заключила Елена Ярикова.
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