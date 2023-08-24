Как сохранить семью, если мужчина очень ревнив: мнение психолога Романив

Ревность – это не всегда плохо. Небольшая ревность может быть обычной эмоцией в отношениях, но ее масштаб, безусловно, варьируется. Если мы говорим о чрезмерной и неуправляемой ревности, то она способна пагубно влиять на отношения. Постоянная ревность приводит к росту недоверия в паре. Если один на регулярной основе подозревает другого в измене, это разрушительно сказывается на взаимном доверии и увеличивает расстояние между партнерами. Семейный психолог Ольга Романив рассказала порталу «Страсти», как вести себя женщинам, чьи мужчины очень ревнивы.

Ревнивый человек часто пытается ограничивать свободу партнера, старается контролировать каждое действие и устанавливает жесткие правила. Естественно, все это приводит к ухудшению отношений в паре. Ревность и недоверие становятся поводом к постоянным конфликтам и спорам. Нередко чрезмерная ревность приводит к ограничению круга знакомых: в угоду ревнивому человек вынужден перестать общаться с друзьями и даже родственниками.

«Прежде чем давать советы, необходимо понять, насколько ревность партнера делает вашу жизнь некомфортной, и что делаете вы со своей стороны, чтобы в ваших отношениях царило доверие. В некоторых ситуациях может быть достаточно простого разговора по душам, о чувствах и о том, как его ревность негативно влияет на вас и ваши отношения. Спокойствие, честность и открытость – лучший способ обсудить все проблемы в паре, выслушать точку зрения партнера, договориться о границах и наладить отношения», - напоминает Романив.

Она рекомендует продемонстрировать свою любовь и заботу супругу, чтобы он знал, что занимает особое место в вашем сердце. Подчеркните свою преданность и понимание, но также укажите на необходимость здорового равновесия в паре.

Если же разговоры не возымели успеха, вы не смогли убедить партнера в искренности своих чувств и в том, что для ревности нет повода, стоит задуматься о том, что служит причиной ревности. Если ничего, и партнер на ровном месте придумывает несуществующие проблемы, можно предложить ему пройти вместе семейную психотерапию.