«Способ выделиться»: что такое арт-коронки и сколько они стоят

Есть и более комфортные варианты — нарисовать картинку на винирах или на коронках. Это может быть надпись, дата рождения, автограф врача — что угодно.

Для самых отчаянных, если очень хочется удивить окружающих внешним видом своих зубов, есть грилзы. Это металлические накладки чаще всего в виде решетки со стразами, картинками, узорами, которые перекрывают передний фасад зубов. Например, у рэпера Канье Уэста были грилзы с бриллиантами каратов на 20. Их можно самостоятельно надевать и снимать.