«Способ выделиться»: что такое арт-коронки и сколько они стоят
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В стоматологии появился новый тренд – арт-протезы. С их помощью пациент может сделать зубы в виде головы любой знаменитости. Сколько это стоит и безопасно ли для зубов, сайту «Страсти» рассказал медицинский директор федеральной сети стоматологий «Миа.РФ» Максим Лабухин.
«Арт-протез (точнее, арт-коронка) — это накладка на зуб. Снимается скан зуба, затем моделируется нужная картинка и печатается из полимерной пластмассы на 3D-принтере. Дальше эта накладка просто фиксируется на зубе за счет лапок-кламмеров либо на временный цемент. Никаких негативных последствий нет: приклеили, походили, пофотографировались, через какое-то время сняли. Зуб остается цел и невредим», - рассказал стоматолог.
Стоимость такого развлечения зависит от сложности задачи и деталей картинки. Например, сделать 3D-солнышко или полумесяц будет стоить около 10 тысяч рублей, а если вам на зубе нужна объемная голова Добби — это обойдется существенно дороже, тысяч в 50. Сюда входит работа врача, зубного техника, который будет изготавливать саму накладку, а также все подготовительные манипуляции.
«Учтите, что долго ходить с объемной фигуркой на зубе не получится: вы можете сделать себе условные «настоящие клыки, как у вампира», но с ними не получится полноценно закрыть рот, будут сложности с жеванием и, возможно, речью», - сообщил врач.
Есть и более комфортные варианты — нарисовать картинку на винирах или на коронках. Это может быть надпись, дата рождения, автограф врача — что угодно.
Для самых отчаянных, если очень хочется удивить окружающих внешним видом своих зубов, есть грилзы. Это металлические накладки чаще всего в виде решетки со стразами, картинками, узорами, которые перекрывают передний фасад зубов. Например, у рэпера Канье Уэста были грилзы с бриллиантами каратов на 20. Их можно самостоятельно надевать и снимать.
«По сути, арт-коронки — это просто баловство, маскарад, способ выделиться. Ничего плохого или опасного в них нет, зубы не страдают, поэтому если вам нравится — то пожалуйста, развлекайтесь на здоровье», - заключил специалист.