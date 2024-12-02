Стоматолог рассказал, что нужно знать об имплантации зубов в 2025 году

Вы потеряли зуб? Не беда. Точнее, теперь уже не беда: современные технологии имплантации позволяют полностью восстановить зубной ряд, сделав отсутствие одного, нескольких или вообще всех зубов незаметным как функционально, так и эстетически. Главный врач федеральной сети стоматологий «Миа.РФ» Иван Максимчук рассказал сайту «Страсти» об этапах имплантации, сроке службы, а также о том, что будет, если не пить антибиотик после операции.

Что такое зубная имплантация

Зубная имплантация — это метод восстановления отсутствующих зубов как поодиночке, так и по всей челюсти. Имплантат представляет собой титановый аналог корня зуба с резьбой, которая вкручивается в кость. В классическом исполнении сама имплантация производится в несколько этапов. Разберем их более подробно.

Этапы имплантации зубов

Этап 1. Планирование имплантации

Самый первый этап имплантации очень важен и начинается до самой операции. Планирование производится только по компьютерной томограмме. Если доктор по 2D-снимку (или просто посмотрев в рот) говорит вам: «Здесь я смогу поставить имплантат, у вас хватает костной ткани», — то это не врач, а шарлатан.

Только компьютерная томография дает объективную оценку количества и качества костной ткани. Если ее хватает, то есть имплантат после установки будет окружен костной тканью хотя бы на миллиметр со всех сторон, то можно проводить процедуру имплантации.

Этап 2. Сверление кости

Операция проводится под местной анестезией, как при обычном лечении кариеса: вы усаживаетесь в кресло, врач делает укол анестезии, потом в месте отсутствующего зуба делается разрез в десне, чтобы ее немножечко раздвинуть, и производится сверление кости.

Бояться боли во время операции не стоит, в кости нет нервных окончаний. Единственное, что вам не понравится — небольшой дискомфорт во время сверления. Если верхняя челюсть — это непосредственная часть черепа, то нижняя челюсть к нему просто присоединяется, поэтому вы можете ощущать вибрацию, давление. Но это не больно, не страшно, просто дискомфортно.

После сверления врач устанавливает имплантат и зашивает десну.

Этап 3. Установка формирователя десны

Через 3 (если имплантат ставили на нижней челюсти) или 4 месяца (в случае верхней челюсти) после установки имплантата в челюсть на него ставится формирователь десны. Это металлическая шайбочка, которая вкручивается в имплантат, чтобы десна не заросла и не закрыла доступ к имплантату.

Этап 4. Установка коронки

Примерно через 2 недели после установки формирователя десны ставится коронка — если речь о единичном отсутствующем зубе.

Также есть методы одномоментной имплантации, когда мы удаляем зуб и сразу же в эту лунку устанавливаем имплантат вместе с формирователем десны. В этом случае количество приемов сокращается: первый — удаление зуба и имплантация с установкой формирователя десны, второй — после того, как имплантат прижился, установка на него ортопедической конструкции.

Этап 5. Восстановление после имплантации

После установки имплантата доктор назначает курс антибиотикотерапии. Врач вживляет стерильный титан в стерильную кость, но полость рта — не стерильная, какие-то бактерии в любом случае могут попасть. Поэтому, чтобы не допустить осложнений, необходимо принимать антибиотики.

Уход после имплантации несложен:

• не греть место операции — от тепла сосуды расширяются, увеличивается отек. Это неприятно переносится и может негативно повлиять на имплантацию;

• первое время при употреблении пищи избегать жевания местом, где была операция — всё-таки там раневой край, и его можно нечаянно механически повредить;

• после еды делать ротовые ванночки хлоргексидина (примерно минутные);

• совместно с антибиотиками принимать пробиотики, чтобы избежать негативного влияния на бактерии желудочно-кишечного тракта;

• при необходимости принимать антигистаминные для снижения отечности;

• при необходимости принимать обезболивающие препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств;

• в течение 5 дней после операции избегать физических нагрузок (спортзал и т.д.) и перегрева (баня, сауна). Отложите это на несколько дней, так будет лучше.

Что будет, если не пить антибиотик?