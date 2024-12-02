Стоматолог рассказал, что нужно знать об имплантации зубов в 2025 году
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Вы потеряли зуб? Не беда. Точнее, теперь уже не беда: современные технологии имплантации позволяют полностью восстановить зубной ряд, сделав отсутствие одного, нескольких или вообще всех зубов незаметным как функционально, так и эстетически. Главный врач федеральной сети стоматологий «Миа.РФ» Иван Максимчук рассказал сайту «Страсти» об этапах имплантации, сроке службы, а также о том, что будет, если не пить антибиотик после операции.
Что такое зубная имплантация
Зубная имплантация — это метод восстановления отсутствующих зубов как поодиночке, так и по всей челюсти. Имплантат представляет собой титановый аналог корня зуба с резьбой, которая вкручивается в кость. В классическом исполнении сама имплантация производится в несколько этапов. Разберем их более подробно.
Этапы имплантации зубов
Этап 1. Планирование имплантации
Самый первый этап имплантации очень важен и начинается до самой операции. Планирование производится только по компьютерной томограмме. Если доктор по 2D-снимку (или просто посмотрев в рот) говорит вам: «Здесь я смогу поставить имплантат, у вас хватает костной ткани», — то это не врач, а шарлатан.
Только компьютерная томография дает объективную оценку количества и качества костной ткани. Если ее хватает, то есть имплантат после установки будет окружен костной тканью хотя бы на миллиметр со всех сторон, то можно проводить процедуру имплантации.
Этап 2. Сверление кости
Операция проводится под местной анестезией, как при обычном лечении кариеса: вы усаживаетесь в кресло, врач делает укол анестезии, потом в месте отсутствующего зуба делается разрез в десне, чтобы ее немножечко раздвинуть, и производится сверление кости.
Бояться боли во время операции не стоит, в кости нет нервных окончаний. Единственное, что вам не понравится — небольшой дискомфорт во время сверления. Если верхняя челюсть — это непосредственная часть черепа, то нижняя челюсть к нему просто присоединяется, поэтому вы можете ощущать вибрацию, давление. Но это не больно, не страшно, просто дискомфортно.
После сверления врач устанавливает имплантат и зашивает десну.
Этап 3. Установка формирователя десны
Через 3 (если имплантат ставили на нижней челюсти) или 4 месяца (в случае верхней челюсти) после установки имплантата в челюсть на него ставится формирователь десны. Это металлическая шайбочка, которая вкручивается в имплантат, чтобы десна не заросла и не закрыла доступ к имплантату.
Этап 4. Установка коронки
Примерно через 2 недели после установки формирователя десны ставится коронка — если речь о единичном отсутствующем зубе.
Также есть методы одномоментной имплантации, когда мы удаляем зуб и сразу же в эту лунку устанавливаем имплантат вместе с формирователем десны. В этом случае количество приемов сокращается: первый — удаление зуба и имплантация с установкой формирователя десны, второй — после того, как имплантат прижился, установка на него ортопедической конструкции.
Этап 5. Восстановление после имплантации
После установки имплантата доктор назначает курс антибиотикотерапии. Врач вживляет стерильный титан в стерильную кость, но полость рта — не стерильная, какие-то бактерии в любом случае могут попасть. Поэтому, чтобы не допустить осложнений, необходимо принимать антибиотики.
Уход после имплантации несложен:
• не греть место операции — от тепла сосуды расширяются, увеличивается отек. Это неприятно переносится и может негативно повлиять на имплантацию;
• первое время при употреблении пищи избегать жевания местом, где была операция — всё-таки там раневой край, и его можно нечаянно механически повредить;
• после еды делать ротовые ванночки хлоргексидина (примерно минутные);
• совместно с антибиотиками принимать пробиотики, чтобы избежать негативного влияния на бактерии желудочно-кишечного тракта;
• при необходимости принимать антигистаминные для снижения отечности;
• при необходимости принимать обезболивающие препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств;
• в течение 5 дней после операции избегать физических нагрузок (спортзал и т.д.) и перегрева (баня, сауна). Отложите это на несколько дней, так будет лучше.
Что будет, если не пить антибиотик?
Будет воспаление, и примерно через 2-4 недели имплант сам успешно вывалится. В клинику однажды пришел пациент, как раз через месяц, с имплантом в пакетике. Говорит — доктор, вот имплант. Я спрашиваю его, как так случилось, все ли рекомендации он выполнял, и получаю ответ — вроде всё делал, только антибиотики не пил. Почему? Жена сказала, что это вредно. Оказалось, что вреднее их не пить. Не делайте так, пожалуйста.
Иван Максимчук
Главный врач федеральной сети стоматологий «Миа.РФ»
Больно ли ставить имплантат?
Болезненность имплантации — самый популярный миф. Когда говоришь человеку (не медику), что нужно сверлить кость — это моментально вгоняет в ужас.
На самом деле в кости нет болевых рецепторов. Имплантация — это линейная операция, которая проходит по чёткому плану. Даже при удалении зубов риск неожиданностей выше: хотя есть определенные правила удаления конкретных зубов, форма корня зуба индивидуальная у всех, и никогда на 100% нельзя сказать, что удаление пойдет по плану — зуб может быть разрушен, может быть затруднено обезболивание, корень зуба может сломаться, всё это удлиняет время операции по удалению зуба.
При имплантации же мы обезболиваем, по сути, надкостницу и десну, а в самой кости болевых рецепторов нет, ее можно спокойно сверлить. Это как закрутить саморез, это стабилизирование, немного сродни столярной работе. Вероятность сделать что-то неправильно и навредить — крайне мала.
Из чего складывается стоимость имплантации зубов
Частый вопрос — почему имплантация стоит так дорого? Имплантация — это огромная ответственность, потому что мы работаем в челюстно-лицевой области, и цена осложнений и ошибок очень велика. Поэтому в первую очередь стоимость операции зависит от квалификации врача.
Хороший имплантолог должен знать все анатомические аспекты, чтобы ничего не повредить. Основные структуры, которые подвергаются потенциальному риску при имплантации на верхней челюсти — носовая полость и гайморовая пазуха, на нижней челюсти — нижнечелюстной нерв.
Вторая составляющая стоимости — цена титановых имплантов. Как правило, мы используем импортные импланты, поэтому цена на имплантацию также зависит от логистики и от курса доллара. К сожалению, в последнее время все поставщики поднимают цену примерно раз в квартал, и с этим клиники ничего не могут поделать.
Сколько прослужит имплантат
В идеале имплант должен стоять всю жизнь. Но по факту даже с самыми лучшими имплантами неизбежно происходит убыль костной ткани. Почему так происходит? Имплант — это искусственная структура, в нем не прорастают сосуды, питая кость вокруг. Поэтому кость будет постепенно уходить.
Хорошая новость в том, что мы можем влиять на скорость убыли костной ткани. Она зависит:
• от марки имплантата;
• от того, насколько ортопедически правильно установлен сам имплант;
• от того, как установлена коронка на импланте — она должна иметь правильную форму и стоять в определенном положении к челюсти-антагонисту и соседним зубам. Если все сделано правильно и качественно, то имплантат может действительно служить всю жизнь, и скорость убыли костной ткани будет минимальная.
Не могу не упомянуть о важности гигиены и профилактических осмотров раз в полгода. Дело в том, что количество зубного налета и камня, который прикрепляется к соседним зубам в области имплантата, напрямую коррелирует с убылью костной ткани.
Плюс на осмотрах раз в полгода делается рентгеновский снимок, на котором врач оценивает уровень костной ткани. Если вы за пять лет 10 раз были у стоматолога — у вас будет 10 снимков, где в динамике можно посмотреть, есть ли изменения костной ткани, и при необходимости вовремя принять меры.
Противопоказания
Противопоказания есть абсолютные и относительные. К абсолютным относятся:
• ВИЧ или СПИД (без приема антиретровирусной терапии);
• заболевания щитовидной железы и все гормональные проблемы (декомпенсированное состояние);
• прием (даже однократный) бисфосфонатов — препаратов, применяемых при остеопорозе и влияющих на систему образования костной ткани.
Сахарный диабет второго типа раньше был абсолютным противопоказанием, но сейчас эндокринологи научились подготавливать пациентов к имплантации.
В остальных случаях, по сути, имплантация возможна всегда, главное — иметь желание и найти своих специалистов. Например, если это ВИЧ — принимать антиретровирусную терапию, и когда лимфоциты достигают определенного уровня, можно проводить имплантацию.
Чаще всего отказ в имплантации люди получают по 2 причинам:
• костная ткань «убита» настолько, что невозможно ни сделать ее наращивание, ни прибегнуть к альтернативным методам. То есть имплант просто физически нельзя поставить;
• есть заболевание в декомпенсированной стадии, которым пациент в силу каких-то причин не занимался. Пациент получает вердикт, что нужно заняться сначала соматическим здоровьем, а затем, когда оно позволит — приходить на имплантацию.
Новые технологии в имплантации
Основная инновация, которая сейчас начинает массово внедряться — навигационная хирургия. При классической имплантации врач на основании томографии смотрит, оценивает, делает разрез в десне и контролирует наклон сверла «на глаз», чтобы попасть в нужную позицию. Навигационная хирургия — это когда сначала на 3D-принтере изготавливается специальный шаблон, который крепится на соседние зубы
Иван Максимчук
Главный врач федеральной сети стоматологий «Миа.РФ»
На месте отсутствующего зуба находится отверстие с шайбой, в которое вставляется сверло — и эта шайба задает единственный правильный ход, заранее смоделированный по компьютерной томографии.
Таким образом мы сводим к нулю влияние человеческого фактора — делаем невозможной ситуацию, когда может дёрнуться рука или уйти в сторону сверло. С шаблоном все полностью регулируется.
Все остальные «инновации», о которые вы могли слышать в рекламе — имплантаты, которые якобы приживаются за месяц, лазерная имплантация без разрезов и прочее — это обычное маркетинговое шарлатанство. Не ведитесь.
Протез, мост или имплант: что лучше?
Представим, что у нас отсутствует один зуб, а все его соседи — слева, справа, спереди — стоят на своих местах. Что выбрать? Есть всего 3 варианта.
Частично съемный протез
В простонародье он называется «бабочка» или «птичка». Это съемный протез, цепляющийся пластмассами за соседние зубы. Он используется только для устранения эстетического дефекта, чтобы не ходить без зуба — жевать им невозможно.
Что происходит дальше? При длительном ношении любая съемная конструкция давит на десну, и сосуды, находящиеся в этой десне, потихонечку отмирают. Вместе с ними отмирает и кость под этим протезом. В итоге через какое-то время кости становится настолько мало, что имплантат установить уже не получится.
Мостовидный протез
Мостовидный протез, или зубной мост — несъемная конструкция, которая крепится на соседние от удаленного зубы. По сути, это 2 опоры моста и 3 коронки, и получается, что на 2 зуба падает нагрузка за все три.
В итоге корни зубов-опор перегружены, плюс они мертвые (у них уже нет нервов, мы удалили их, чтобы поставить этот мост). И получается, что эти зубы со временем тоже пойдут «на выход».
Имплантат
Имплантат — это искусственный корень. То есть, в отличие от предыдущих вариантов, один зуб — одна коронка. Получается, в нашем примере с единственным отсутствующим зубом лучше всего поставить имплантат.
Если взять ситуацию, когда отсутствуют уже все зубы — скорее всего, оптимальным тоже будет имплантат, но все нужно смотреть индивидуально.
Лучшая операция — это та, которой не было, поэтому всегда надо взвешивать все «за» и «против». Допустим, если для установки имплантатов придется наращивать очень много кости, а у пациента есть подходящие для мостовидной конструкции зубы — конечно, в таком случае и по деньгам, и по времени, и по здоровью будет намного лучше поставить мост. Альтернативный метод всегда имеет место быть.
Как искусственный интеллект применяется в имплантации зубов
Лечение зубов роботом — теперь не такая уж и фантастика. Правда, пока это скорее «с помощью робота» — врач выступает в роли оператора, держа наконечник сверла, а роботизированная рука задает направление на основании шаблона (о котором я уже рассказывал) и компьютерной томограммы. В мире эта технология уже используется, и даже в России в одном экземпляре есть эта роботизированная рука.
Это всего лишь первый шаг, но я уверен, что скоро (уже в этом десятилетии) первые такие операции будут проведены без участия врача-человека.
При этом важно понимать, что операции по имплантации с использованием робота — это лишь небольшая часть лечения. 60% успеха зависит от правильно поставленного диагноза, а доверять искусственному интеллекту такие важные вещи, как диагностика, еще рано. Плюс робот, в отличие от врача, вряд ли сумеет справиться с нестандартной ситуацией — которых в стоматологии, поверьте моему опыту, хоть отбавляй.