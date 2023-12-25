Спортсмен Фесиков дал совет, как перестать бояться воды и научиться плавать

Российский пловец, чемпион России и Европы Сергей Фесиков дал совет, в каком возрасте начинать учиться плавать и как побороть страх воды. Эксклюзивный комментарий спортсмена приводит сайт «Страсти».

«Научиться плавать можно в любом возрасте, главное попасть к хорошему специалисту, который правильно объяснит, где и какие усилия прикладывать, а где расслабляться. Потому что плавание - это не про усилия, это про умения расслабиться и продвигаться в воде, а это уже навык. В каком возрасте лучше всего? Мое субъективное мнение - не раньше 6-7 лет, когда ребенок адекватно воспринимает информацию от педагога, слышит и понимает, что ему нужно сделать. Главное жизненное правило - это научить его не бояться воды, правильно делать вдох и выдох», - рассказал Фесиков.

По его словам, даже в 35 лет можно научиться плаванию, а самый легкий стиль – брасс. Главное, говорит Фесиков, научиться правильно делать вдох и выдох, а также понимать моторику движений рук и ног.

На вопрос, как побороть страх воды, спортсмен ответил: «В этом вопросе больше психологической составляющей, чем физиологической. Тут нужно работать над этой стороной медали. Если найдется человек, кто может сопроводить, объяснить, зайти в водоем, то ему нужно просто довериться. Потому что почти никто не боится мыться под душем либо купаться в ванне, а переходить в водоем чуть больше нужно постепенно, шаг за шагом, без резких движений, особенно если это маленький ребенок. Иначе это будет травма на всю жизнь».

Подробнее о разных этапах в жизни, карьере и семье спортсмена читайте в нашем интервью.