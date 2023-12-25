«Дети - моя главная медаль в жизни»: большое интервью с пловцом Сергеем Фесиковым и его женой Анастасией Зуевой
Пловец Сергей Фесиков вспомнил о самых трудных медалях за 18 лет карьеры.
© Предоставлено Сергеем Фесиковым
В 2005 году мы с Сергеем Фесиковым выпустились из гимназии в городе Ярославле, сидели за одной партой, а уже в 2012-м он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне. Сережа по образованию социальный работник, но ни разу им не трудился. Его профессия и дело всей жизни – плавание. Количество международных медалей у Фесикова – больше 80. При всей известности и популярности в нем нет ни доли звездности, никакого высокомерия.
К 34 годам Сережа богат по всех смыслах этого слова: успешная карьера, любимая супруга, двое детей – сын и дочь. После 18 лет выступлений в сборной России он объявил о завершении профессиональной карьеры. Что было за это время и что будет дальше?
Шеф-редактор сайта «Страсти» Лилия Караева поговорила с российским пловцом, бронзовым призером ОИ-2012, чемпионом мира 2014 года на короткой воде, многократным чемпионом Европы Сергеем Фесиковым. Наш разговор о спорте, семье и начале нового этапа в его жизни.
Лилия: Сергей, привет.
Сергей: Лиля, рад слышать и вспомнить время гимназии, ведь тогда никто еще даже не знал и не понимал, кем будет, кем станет. Мы учились в гуманитарном классе гимназии № 1, там был суперколлектив и один из сильнейших педагогов. Парта в гимназии сменилась на ЯРГУ, и там я выбрал гуманитарное и социальное направление. Наверное, это судьба, потому что не работая по специальности, я всю жизнь в социуме и в социальной сфере посредством своих спортивных мыслей, движений и трудов! Всегда новые люди, новые знакомства, разные судьбы! Ничего не проходит просто так, и это точно мой путь. Я стал понимать это после 20 лет профессионального спорта. Ведь только заканчивая школу, я начал набрасывать планы по покорению спортивных высот и дальнейших шагов, которые привели меня к тому, что есть на данный момент!
Лилия: Сколько все-таки медалей в твоей копилке? Считал? Где хранишь награды и есть та, которую считаешь главной, самой важной?
Сергей: Медали… сколько их было, представления не имею, и никогда не задумывался, потому что за каждой медалью стоит огромное количество поражений и проигрышей, которые всегда возвращали к «нулю» и заставляли идти дальше!
Все медали до 2012 года хранятся где-то у родителей, и я даже не знаю, где они и что с ними. А вот после 2012-го, когда стала зарождаться семейная жизнь и появилась Олимпийская медаль, в квартире сделали отдельную полочку для совместных наград, самых основных и самых трудных: это Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы. Медали - это как декор в интерьере, и детям игрушки, которые они иногда смотрят, носят и спрашивают! У нас супругой есть одно правило: никогда не считать медали, а просто радоваться в этот день ей и на следующий забыть о том, что было! В этом мы сошлись на 200 процентов! Поэтому основные на виду, остальные в шкафах, в коробках, для детей и внуков!
Самой важной выделить не могу, каждая была определяющей в тот или иной момент жизни: будь это медаль с ОИ, либо с ЧР. Они все давались по-разному, были свои подводные камни!
Лилия: Расскажи, как получилось, что ты выбрал именно этот вид спорта? Или за тебя сделали выбор родители? Они ведь тоже спортсмены, оба волейболисты.
Сергей: Выбор плавания - желание мое, направление родителей и точно огромная помощь наставников на каждом этапе становления! Все эти годы мне с ними везло. Каждый мотивировал, остужал в определенный момент. Были разные варианты, любые игровые виды спорта в арсенале. Спасибо за это «дворовым» коллективам и учителям физкультуры. Но плавать получалось, а когда не получалось, было время подумать. Рядом находились поддерживающие и понимающие люди, поэтому дорожка свернула по этому пути, и я рад, что так получилось. Вода - это же стихия, где ты не просто сам на сам, а всегда с мыслями, телом, где-то в другом измерении, как в космосе! А когда ты ее еще чувствуешь и кайфуешь от соприкосновения, опоры на нее, продвижения, скольжения – в совокупности это дает разгрузку и удовольствие! Все трудности сразу забываются, и чувство кайфа пробегает от головы до кончиков пальцев ног.
Лилия: Твоя профессия – спортсмен. В обязанности входят постоянные тренировки. У спортсменов есть рабочий день, отпуск, фиксированная зарплата? Нашла информацию, что спортсмены получают зарплату от 15 199 ₽ до 40 605 ₽ в месяц в 2023 году. Насколько это соответствует действительности?
Сергей: Да, спортсмен - это профессия, которая долгое время давала мне стабильный доход и развитие. С 14 лет первые тренеры начали помогать с получением разных стипендий и бонусов, положенных для перспективных детей. В возрасте 18 лет я уже сам себя обеспечивал и, если мог, помогал родителям и сестре. Это не значит, что были какие-то сумасшедшие заработки, они никогда такими не были, но на хлеб, соль и досуг хватало в достатке. Шиковать никогда не было целью, благо воспитание. Есть разные способы зарабатывать, но в целом схема такая: попадая в основной состав сборной команды РФ (а для этого минимум нужно быть чемпионом России), ты встаешь на трудоустройство в Центр Спортивной Подготовки Сборных Команд РФ, где в зависимости от твоих результатов уже по трудовому законодательству тебе начисляют оклад и надбавки за результат и выполненные задачи. По совместительству ты состоишь в спортивной школе региона, где также получаешь зарплату за свою трудовую деятельность, а именно ежедневные тренировки, ненормированный график занятий, сборов, соревнований. Если вкратце, то день начинается в 6 утра на тренировке, длится до 8 утра, у некоторых до 9-10 (если в плане еще тренировка ОФП), после - университет, если получается захватить обеденный перерыв или сон перед тренировкой, то замечательно, если нет, идем на вторую, и там с 15-16 до 18-19 трудимся в поте лица снова. И так каждый день в зависимости от графика тренировок. Официальный отпуск есть, но обычно после главных международных стартов: в зависимости от поставленных дальше целей (от недели до трех), больше не советуют, но с возрастом иногда доходит до месяца, чтобы полностью перезагрузиться и в психологическом плане!
Также в зависимости от графика соревнований спортивные общества (Динамо, ЦСКА) могут задействовать в своих интересах. Ну и финальное это премии и стипендии: они назначаются, если ты достигаешь больших высот и повторяешь их из года в год. Это Губернаторские и Президентские гранты.
Спортсмен высокого (ультравысокого) уровня в плавании может зарабатывать 150-200 тыс. рублей, но это только при постоянном достижении высоких результатов на международной арене: победах на ЧЕ, ЧМ, ОИ. Дополнительно идут бонусы и премии. Соответствующие выплаты получают топ 15-20 человек в РФ.
В среднем спортсмен регионального уровня и участник ЧР, или призер ЧР, будет получать порядка 20-60 тыс. рублей в месяц. Много это или мало, решать каждому. Для меня никогда не казалось мало, хотя многие сравнивают плавание с хоккеем и футболом, но эти виды спорта неравносильны. Я никогда не залезал в чужой кошелек.
Лилия: На днях ты объявил о завершении спортивной карьеры, говорил, что пора дать организму отдых. Ты 18 лет был в составе сборной России. Но если посмотреть твой путь: в 2014-м выбил два пальца на руке на финише, потом лечил травму плеча. Для себя какой вывод сделал, если подвести итог? Можно сказать, что профессиональный спорт – это не только не полезно, но и опасно? В 34 года сверхнагрузки в прошлом сказываются на здоровье? За все время были моменты, когда хотелось все бросить?
Сергей: Решение об окончании карьеры давалось мне с точки зрения психологии очень непросто. Ведь это моя жизненная рутина, моя цель на каждый день. Когда ты встаешь с утра, и, несмотря на то, что у тебя все болит, ты устал, плохо спал из-за того, что у детей режутся зубы либо просто ребенок решил покапризничать, пересиливаешь себя, и, уже добравшись до бассейна, понимаешь, что все остальное неважно. Задача - отдать себя на 100-200 процентов, отдать всего до капельки ради новых результатов и испытания своего организма. От этого нельзя отказаться. Даже сейчас, когда я закончил карьеру, понимаю, что бросить тренироваться и не давать нагрузку я не могу - организм не поймет, сердце застучит по-новому и скажет, что что-то не так. Можно провести аналогию с гоночным автомобилем. Может ли он ехать в спокойном режиме? Может, но недолго. Может ли он ехать на нейтралке? Нет, он сделан, чтобы выдать скорость. Будет ли у него все в порядке с мотором, если не менять и не гонять масло? Будут ли работать все узлы исправно? Нет, если им не давать то, подо что они заложены. Также и здесь: за все время профессиональной карьеры я бережно относился к себе и своему организму, давал отдых, если болел, давал нагрузку, когда нужно было, и в плане травм он мне отвечал взаимностью. Организм начал давать сигналы после 30 лет. Перелом пальца - ерунда, перелом пальца на ноге и операция - ерунда, так как после этих моментов я уже через три дня шел либо в бассейн, либо на турники, потому что процесс подготовки не остановить. После 33 лет начались проблемы с коленями, и на каждом МРТ специалисты говорили, что «тут все под замену». Я обращался к лучшим из лучших травматологов России и они, осматривая колено на ощупь, говорили: «Беги дальше, плыви быстрее, прыгай выше. Жидкость есть, но это всего лишь перегруз». Так и в спорте в целом: хочешь быть лучшим и остаться в нем долгое время, не оглядывайся на проблемы, не ищи слабинку, проглотил, смирился - и пошел дальше. Иначе это не спорт, и это не характер!
Про моменты, когда хотелось бросить… Они, как и у любого человека, приходили постоянно: и в 14, и в 16, и в 20, 25, 27, когда не отобрался на третьи Олимпийские игры. Но находились люди и мотивация, чтобы двигаться дальше, потому что композиция еще не закончена и идет только завязка. Теперь, почти в 35, я понимаю, что зафиналил свою историю профессионального спортсмена, но не сказал «прощай», потому что я «маньяк» и буду идти к цели, несмотря ни на что.... А что будет дальше, уже другая история!
Лилия: Мне 35 и до сих пор не умею плавать, боюсь. Еще не поздно научиться? В каком возрасте легче научиться плавать? И до какого возраста учат в принципе?
Сергей: Вопрос мегаинтересный. Ты сидела за партой с пловцом и не удосужилась попросить научить его плавать брассом, хотя брасс - это не мой «конек». Научиться плавать можно в любом возрасте, главное попасть к хорошему специалисту, который правильно объяснит, где и какие усилия прикладывать, а где расслабляться. Потому что плавание - это не про усилия, это про умения расслабиться и продвигаться в воде, а это уже навык. В каком возрасте лучше всего? Мое субъективное мнение - не раньше 6-7 лет, когда ребенок адекватно воспринимает информацию от педагога, слышит и понимает, что ему нужно сделать. Главное жизненное правило - это научить его не бояться воды, правильно делать вдох и выдох. Мы все прекрасно знаем, что это жизненно-важный навык, основа безопасности, поэтому я за то, чтобы плавать и держаться на воде умел каждый. Это снизит огромное количество смертей на водоемах. Потому что бороться с водой бесполезно, это стихия, с ней нужно знать, как себя вести! Так что в 35 лет научиться плавать брассом не трудно, главное научиться правильно делать вдох и выдох, а также понимать моторику движений рук и ног. Как говорили мэтры, «все гениальное-просто».
Лилия: Дай профессиональный совет, что делать, если боишься воды?
Сергей: В этом вопросе больше психологической составляющей, чем физиологической. Тут нужно работать над этой стороной медали. Если найдется человек, кто может сопроводить, объяснить, зайти в водоем, то ему нужно просто довериться. Потому что почти никто не боится мыться под душем либо купаться в ванне, а переходить в водоем чуть больше нужно постепенно, шаг за шагом, без резких движений, особенно если это маленький ребенок. Иначе это будет травма на всю жизнь. Педагоги - основа основ: и человечность, и понимание чувств друг друга в одном лице.
Лилия: В свободное время ты достаточно активно ведешь страницу в соцсетях. Заметила, что больше всего постов посвящено семье. Когда первому сыну исполнилось 7 лет, ты написал: «Это точно моя самая главная победа в жизни, моя золотая медаль». Что общего для тебя между спортом и семьей? Или они настолько тесно переплетены, что одно без другого не может? Успеваешь везде?
Сергей: Был определенный момент, когда я подумал, что мне нужно быть активным в соцсетях. Этот тренд был нужен в социуме, чтобы не пропадать с экранов. Сейчас вследствие нынешней ситуации и понимания всего ориентиры полностью перестроились, да и возраст, жизненная позиция, воспитание дают осознание того, что лайки не заменят истинную улыбку ребенка или время, проведенное с ним. Я понимаю, что это уже реальность и часть нас, заложенная на подкорке. Я из тех, кто хочет смотреть и наблюдать за тем, как растут дети, как они плачут, смеются и вообще дают искренние эмоции на все, что есть. И им неважно, кто их папа или мама, для них главное, чтобы они были живы, здоровы и находились рядом. Что касается меня, дети - это однозначно моя главная медаль в жизни. Первый ребенок появился в тот период, когда многие скажут, что рано. Мне было 25, супруге 24, но для нас он стал жизненным стимулом, произошла переориентация всех ценностей. Я понял, что жизнь - это путь не для себя, это вложение в семью, детей, их воспитание. Успеваю ли я везде? Думаю, нет, потому что тогда в сутках нужно 48 часов. Спорт и семья переплетены с самого начала, с моего детства и до женитьбы, рождения детей. И дай Бог, чтобы дальше так и было.
Лилия: Сереж, есть качества, без которых в спорте нельзя и ничего не получится? Что помогло достичь таких высот в спорте лично тебе?
Сергей: В спорте, как и в других сферах деятельности, для достижения высот нужны трудолюбие, сила воли, без которой невозможно, потому что сдаваться нельзя, даже через боль, когда она невыносима, и, конечно же, целеустремленность. Именно это дает стимул вставать и падать, и снова вставать ради своей мечты, цели и результата. Ну и любовь к своему делу - качество, от которого получаешь кайф и удовольствие!
Лилия: Мне казалось, что спорт – это всегда про некую жесткость, работа на пределе человеческих способностей. Но вижу, насколько ты тепло и с любовью обращаешься к жене и детям. Ты разный в спорте, на работе и дома?
Сергей: Спорт - это жесткость, жестокость, гнет и преломление. Но здорово то, что жизнь многогранна, и где-то эти качества нужны, где-то нет. Разный ли я? Не могу сказать, это нужно узнать у жены, близких, родных, коллег. Строгий ли я отец? Возможно. Точнее будет сказать, что требовательный, но в меру ласковый и любящий. Настойчивый с партнерами по команде, когда дело идет о результате, жесткий с учениками, но всегда человечный. С появлением дочки я «поплыл», как в той известной песне «Парень поплыл, парень попал» (песня Анны Асти «Царица», прим. «Страсти»), потому что она просто растопила меня и сделала «неженкой» дома.
Лилия: Когда ты в отпуске, любишь плавать или тебе достаточно воды на работе и тренировках?
Сергей: Когда я в отпуске, водная стихия - это не мое. Максимум, что я могу, это нырнуть в бассейн или в море, чтобы остудиться или покупаться с детьми, а лучше зайти по пояс и просто поплескаться. Не люблю плавать, тем более на скорость, или показывать какие-либо навыки. «Мое» - это гулять по горам, наслаждаться природой и просто вести активный образ жизни, но лучше без воды!
Лилия: С возрастом мы начинаем перелистывать прошлое, вспоминать, какую важную роль сыграл в жизни тот или иной человек. Есть люди, которых ты готов благодарить вечно: учителя, преподаватели в вузе, тренеры? Кого-то вспоминаешь?
Сергей: Вечно могу точно говорить «спасибо» своим родителям, которые никогда не переставали верить в меня, на любом этапе становления. Первым тренерам, которые объяснили весь смысл спорта и жизни на начальных этапах. Они никогда не ставили в приоритет спорт, а научили дисциплине и жизненным ориентирам. Например, что без учебы не будет успеха в спорте и что торопиться никуда не нужно и не форсировать подготовку. После этого было много смен локаций и преподавателей, наставников. С каждым был свой опыт общения, но ни с кем из них не было негативной коммуникации: всех помню, будь это наша Наталья Викторовна (на тот момент учитель русского языка и литературы), будь это директор гимназии, которая была рада принять меня в стан учеников или заведующая кафедры социальной работы Ирина Федоровна, которая помогала мне во всем в студенческие годы, направляла, наставляла, подсказывала, учила. А также Русаков Александр Ильич - ректор ЯРГУ им. Демидова, который верил в спорт и лично подсказывал и помогал с момента поступления в вуз. В Ярославле мне посчастливилось познакомиться с семьей Дойниченковых: это те, кто помогал мне на каждой стадии, будь это 9 или 11 класс, либо университетские годы. С Сергеем Валентиновичем (тренер, прим. «Страсти») мы с первых дней нашли общий язык, и он увидел перспективу, загорелся. Мы вместе строили план по завоеванию Олимпа. Он первый из всех, кто невзначай начал раскрывать передо мной плавательные горизонты и строить планы. Да, не все получилось, не дошли до конца, но вместе мы, два Сергея, (улыбается, прим. «Страсти»), думали и мечтали, а главное пытались реализовать эти мечты в реальности. Если бы мы оба не были упертые и характерные, может бы, и дошли до точки апогея, но спортивная дорожка развела по разные стороны. Однако человечески мы оставили все наши взаимоотношения на отличном уровне. И спасибо огромное его семье. К моему огромному сожалению, буквально недавно, его не стало. Для меня это был шок и удар в самое сердце, потому что его наставлений, советов и «батиных» слов мне не хватало и будет не хватать всегда. Я так много хотел ему сказать, объяснить, посоветоваться и просто поговорить «по душам». Мы многое начинаем понимать со временем, и его я назвал на похоронах «батей», потому что есть «папочка», «папа», «отец», а он был именно «батей». Спасибо ему за это! Всем, кто давал мне наставления и помогал в разные жизненные периоды, низкий поклон и благодарность!
Лилия: Кто из спортсменов тебя вдохновляет, за кем наблюдаешь? Есть кумир, не обязательно в плавании?
Сергей: Никогда не создавал себе кумиров, меня так учили. Потому что это тупик, а предела совершенства не бывает. Есть примеры людей, на которых стоило ровняться с детства, потому что это лучшие спортсмены своего времени. В частности, пловцы Александр Попов и Владимир Сальников, хоккеисты Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов, футболист Лев Яшин. Это те люди, которые вершили и вершат историю. Я не достиг тех высот, но они однозначно были для меня примером. Да и вообще нужно быть многогранным: смотреть истории лучших, не только в спорте, но и в жизни.
Лилия: Ездишь на машине, которую подарили после Игр 2012 года?
Сергей: К сожалению, когда появились ребенок и семья, нужна была машина больше, пришлось поменять: для колясок, велосипедов и удобства перемещения. Хотя друзья до сих пор корят за то, что продал.
Лилия: Чем будешь заниматься после ухода из профессионального спорта?
Сергей: Вопрос, повисший надо мной тут же, как объявил о завершении. Очень непросто, трудно сделать шаг, но его придется сделать. Есть варианты развития, главное не стагнация, все связано со спортом. А там уж как будет. Пока все связано со спортивной составляющей. Надеюсь, что так и будет. Главное оставаться человеком, верным своим жизненным позициям и принципам. Это нелегко, но жизнь очень интересная и загадочная штука. Ведь помимо специалитета по направлению социальная работа, я закончил магистратуру, позже - спортивный менеджмент в ДВФУ во Владивостоке, а в этом году еще и МГИМО (программу «Международный спортивный менеджмент») и параллельно РАНХиГС (кадровый резерв управления социальной сферы). Надеюсь, образование тоже пригодится в дальнейшей жизни. 5 дипломов - это не предел, ведь учиться нужно всю жизнь. Кстати, выбор гимназии и ЯРГУ тоже был нестандартным для спортсмена, строящего планы на спорт и с графиком нон-стоп, но это показало, что при большом желании можно все совместить. Если вкратце, то хочется не просто быть какой-то функцией или шестеренкой, а сыграть главную роль в новом спектакле, как это получилось в спортивной карьере.
Лилия: Твоя супруга писала в соцсетях: «Знаю, что седые волосы на твоей голове – это моя заслуга». Как понял, что хочешь жениться на ней?
Сергей: Интересная штука любовь, ведь это совокупность всего, разных качеств и видений в двух лицах. У меня была «бурная» молодость, и это не секрет для тех, кто меня знает. Я никогда не был скромным или мальчиком в тени, но это единственная девочка, с которой в 2005 году я вел себя немногословно и смотрел по-другому, не только как на объект желания. В 2008-м взгляды на нее стали более серьезными, я присматривался издалека, пристально, потому что она другая по душе, по общению, по восприятию и понял, что она именно для меня. Для всех она открытая и добрая душа, а я уже тогда искал ответ на вопрос, что не так, почему меня к ней тянет. В 2011 году понял, что она та, от которой хочу детей, больше ни от кого. В 2012-м сделал шаг навстречу: неординарно, нестандартно, не так, как планировал, но это уже совсем другая история... В любом случае, я уверен, что у нас самые лучшие дети. Значит, я точно не прогадал. А дальше будем работать над «нами», над семьей и развитием нас. Потому что она, действительно, добавляет седых волос на моей голове, и не всегда все гладко и сладко, потому что оба спортсмены, оба максималисты, оба с амбициями, и иногда она похлеще меня. Но это как школа и университет - всегда познаешь что-то новое. Главное оставаться верным себе, жизненным планам и ценностям!
С 2013 года Сергей женат на пловчихе, вице-чемпионке Олимпийских игр-2012 Анастасии Зуевой. «Урожай» медалей у Насти не меньше, чем у мужа. Сайт «Страсти» узнал, как ей удается совмещать спорт с материнством, насколько трудным было решение объявить о завершении карьеры и чем она планирует заниматься после ухода из профессионального спорта.
Лилия: Анастасия, вы с Сергеем оба спортсмены, пловцы. Говорят, когда люди одной профессии – это непросто. Лично для вас, это плюс или минус? Ваша с Сергеем профессия влияет на семейные отношения? Вы ведь и познакомились на почве спорта…
Анастасия: То, что мы находимся в одной профессии, никак нам не мешает. Сергей понимал, насколько важно для меня быть в спорте, отобраться на четвертые Олимпийские игры. Наверное, только благодаря Сергею и его поддержке я такое долгое время пробыла в спорте и вернулась после рождения первого ребенка. Это, конечно же, большой «плюс». Хоть в работе, когда мы начали обучать детей, у нас немного разные взгляды на тренировочный процесс, это нисколько не мешает. Мы можем на тренерской почве что-то не делить или по-разному видеть процесс, но быстро забываем и дома стараемся об этом не говорить. Поэтому нам очень комфортно. Дом – это дом, работа – это работа. Мы вместе смотрим плавание, обсуждаем какие-то вещи, я знаю, чем занимает он, он знает, чем занимаюсь я. У нас куча разных других увлечений. Но спорт - это единое наше дело. Я думаю, оно нас сблизило и тем более никак не мешает нам в жизни.
Лилия: Где вам интереснее всего: в семье, в материнстве или в карьере, на работе? С детьми помогает няня или справляетесь своими силами?
Анастасия: С детьми помогает моя мама. Она сидит с ними на постоянной основе, не работает, поэтому может посвятить себя детям. Благодаря ей мы с Сергеем ходим на работу и тренировались такое долгое время. Когда я уезжала на соревнования, то Сергей тоже был с детьми, с сыном. Когда появилась дочка, я уже не ездила особо на соревнования. А вот с сыном, когда я отбиралась на соревнования, а Сергей нет, муж все время проводил с ребенком и тоже очень сильно помогал мне.
Мне комфортно и в семье, и на работе, просто я понимаю, что люблю свое дело и, к сожалению, не могу сидеть дома. Пытаюсь полностью посвятить себя семье и детям, но мне не хватает движения, потому что я всю жизнь в спорте. И после первого, и после второго ребенка я все равно вернулась в спорт, и мне так комфортно. Даже закончив профессиональный спорт, мы все равно продолжаем ходить на работу, поддерживать себя. Спорт – это наша жизнь, мы в спорте всю жизнь и будем продолжать находиться в спорте, рядом с ним. Поэтому все равно ходим заниматься плаванием и в тренажерный зал. Но жить вне работы, постоянно находиться дома не получается. И я не готова просто сидеть дома. Движение – это все для меня.
Лилия: Вы рекордсменка России на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м и рекордсменка Европы на дистанции 200 м в плавании на спине. У вас практически не меньше медалей, чем у мужа. Уйти из профессионального спорта – трудное решение? Чем планируете заниматься?
Анастасия: Я думаю, что решение уйти из профессионального спорта мне далось намного легче, чем Сергею, потому что после рождения второго ребенка я уже не принимала особого участия в соревнованиях. Я была на чемпионате России, но это было чисто для себя, хотела попробовать, что получится. На тот момент я понимала, что профессионально вернуться на высокую ступеньку уже не получится. И я смирилась.
Детям я нужна больше, я нужна мужу, я нужна дома, поэтому спокойно ждала официального объявления. Хотя официально объявить об этом в большей степени было идеей Сергея. Он хотел все сделать красиво, чтобы не было каких-то вопросов. А я давно жила с этой мыслью, и для меня решение оказалось нетяжелым. Сергею это далось тяжелее, но по-другому его дома не посадить.
Чем мы планируем заниматься дальше? Интересный вопрос. Я уверена, что мы будем рядом со спортом. Сейчас мы рассматриваем несколько предложений. Будем смотреть, как удобно в первую очередь нам, семье. Потому что даже если продолжать какую-то деятельность, нужно чтобы было комфортно всем. Это непростой этап - решить, что делать дальше, потому что привыкли к одному графику и ритму жизни. Надеюсь, в ближайшее время мы определимся. Главное, чтобы все были рядом, здоровы и живы. Я считаю, что все равно семья – это важно, это главное. Хотелось бы найти что-то по душе, но все равно не в ущерб семье и отношениям. Я придерживаюсь этого принципа, и надеюсь, что у нас все получится. Хотелось бы этого.