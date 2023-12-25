«Дети - моя главная медаль в жизни»: большое интервью с пловцом Сергеем Фесиковым и его женой Анастасией Зуевой

Лилия: Сергей, привет.

Сергей: Лиля, рад слышать и вспомнить время гимназии, ведь тогда никто еще даже не знал и не понимал, кем будет, кем станет. Мы учились в гуманитарном классе гимназии № 1, там был суперколлектив и один из сильнейших педагогов. Парта в гимназии сменилась на ЯРГУ, и там я выбрал гуманитарное и социальное направление. Наверное, это судьба, потому что не работая по специальности, я всю жизнь в социуме и в социальной сфере посредством своих спортивных мыслей, движений и трудов! Всегда новые люди, новые знакомства, разные судьбы! Ничего не проходит просто так, и это точно мой путь. Я стал понимать это после 20 лет профессионального спорта. Ведь только заканчивая школу, я начал набрасывать планы по покорению спортивных высот и дальнейших шагов, которые привели меня к тому, что есть на данный момент!

Лилия: Сколько все-таки медалей в твоей копилке? Считал? Где хранишь награды и есть та, которую считаешь главной, самой важной?

Сергей: Медали… сколько их было, представления не имею, и никогда не задумывался, потому что за каждой медалью стоит огромное количество поражений и проигрышей, которые всегда возвращали к «нулю» и заставляли идти дальше!

Все медали до 2012 года хранятся где-то у родителей, и я даже не знаю, где они и что с ними. А вот после 2012-го, когда стала зарождаться семейная жизнь и появилась Олимпийская медаль, в квартире сделали отдельную полочку для совместных наград, самых основных и самых трудных: это Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы. Медали - это как декор в интерьере, и детям игрушки, которые они иногда смотрят, носят и спрашивают! У нас супругой есть одно правило: никогда не считать медали, а просто радоваться в этот день ей и на следующий забыть о том, что было! В этом мы сошлись на 200 процентов! Поэтому основные на виду, остальные в шкафах, в коробках, для детей и внуков!

Самой важной выделить не могу, каждая была определяющей в тот или иной момент жизни: будь это медаль с ОИ, либо с ЧР. Они все давались по-разному, были свои подводные камни!

Лилия: Расскажи, как получилось, что ты выбрал именно этот вид спорта? Или за тебя сделали выбор родители? Они ведь тоже спортсмены, оба волейболисты.

Сергей: Выбор плавания - желание мое, направление родителей и точно огромная помощь наставников на каждом этапе становления! Все эти годы мне с ними везло. Каждый мотивировал, остужал в определенный момент. Были разные варианты, любые игровые виды спорта в арсенале. Спасибо за это «дворовым» коллективам и учителям физкультуры. Но плавать получалось, а когда не получалось, было время подумать. Рядом находились поддерживающие и понимающие люди, поэтому дорожка свернула по этому пути, и я рад, что так получилось. Вода - это же стихия, где ты не просто сам на сам, а всегда с мыслями, телом, где-то в другом измерении, как в космосе! А когда ты ее еще чувствуешь и кайфуешь от соприкосновения, опоры на нее, продвижения, скольжения – в совокупности это дает разгрузку и удовольствие! Все трудности сразу забываются, и чувство кайфа пробегает от головы до кончиков пальцев ног.

Лилия: Твоя профессия – спортсмен. В обязанности входят постоянные тренировки. У спортсменов есть рабочий день, отпуск, фиксированная зарплата? Нашла информацию, что спортсмены получают зарплату от 15 199 ₽ до 40 605 ₽ в месяц в 2023 году. Насколько это соответствует действительности?

Сергей: Да, спортсмен - это профессия, которая долгое время давала мне стабильный доход и развитие. С 14 лет первые тренеры начали помогать с получением разных стипендий и бонусов, положенных для перспективных детей. В возрасте 18 лет я уже сам себя обеспечивал и, если мог, помогал родителям и сестре. Это не значит, что были какие-то сумасшедшие заработки, они никогда такими не были, но на хлеб, соль и досуг хватало в достатке. Шиковать никогда не было целью, благо воспитание. Есть разные способы зарабатывать, но в целом схема такая: попадая в основной состав сборной команды РФ (а для этого минимум нужно быть чемпионом России), ты встаешь на трудоустройство в Центр Спортивной Подготовки Сборных Команд РФ, где в зависимости от твоих результатов уже по трудовому законодательству тебе начисляют оклад и надбавки за результат и выполненные задачи. По совместительству ты состоишь в спортивной школе региона, где также получаешь зарплату за свою трудовую деятельность, а именно ежедневные тренировки, ненормированный график занятий, сборов, соревнований. Если вкратце, то день начинается в 6 утра на тренировке, длится до 8 утра, у некоторых до 9-10 (если в плане еще тренировка ОФП), после - университет, если получается захватить обеденный перерыв или сон перед тренировкой, то замечательно, если нет, идем на вторую, и там с 15-16 до 18-19 трудимся в поте лица снова. И так каждый день в зависимости от графика тренировок. Официальный отпуск есть, но обычно после главных международных стартов: в зависимости от поставленных дальше целей (от недели до трех), больше не советуют, но с возрастом иногда доходит до месяца, чтобы полностью перезагрузиться и в психологическом плане!

Также в зависимости от графика соревнований спортивные общества (Динамо, ЦСКА) могут задействовать в своих интересах. Ну и финальное это премии и стипендии: они назначаются, если ты достигаешь больших высот и повторяешь их из года в год. Это Губернаторские и Президентские гранты.

Спортсмен высокого (ультравысокого) уровня в плавании может зарабатывать 150-200 тыс. рублей, но это только при постоянном достижении высоких результатов на международной арене: победах на ЧЕ, ЧМ, ОИ. Дополнительно идут бонусы и премии. Соответствующие выплаты получают топ 15-20 человек в РФ.

В среднем спортсмен регионального уровня и участник ЧР, или призер ЧР, будет получать порядка 20-60 тыс. рублей в месяц. Много это или мало, решать каждому. Для меня никогда не казалось мало, хотя многие сравнивают плавание с хоккеем и футболом, но эти виды спорта неравносильны. Я никогда не залезал в чужой кошелек.