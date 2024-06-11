Спор создан ради информационной шумихи: адвокат высказался о судебном противостоянии Киркорова и Успенской
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Певец Филипп Киркоров подал иск об оскорблении чести и достоинства к коллеге по цеху Любови Успенской. Звезда шансона, в свою очередь, не осталась в долгу и обратилась в суд с точно таким же требованием — взыскать с исполнителя 10 млн рублей за резкие слова в ее адрес. Сайт «Страсти» решил выяснить, у кого из знаменитостей больше шансов на победу, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.
По словам эксперта, данный спор был создан его участниками исключительно ради информационной шумихи. С точки зрения профессиональной юриспруденции, противостояние Успенской и Киркорова вызывает лишь недоумение и глубокое сожаление о затраченном судебном времени, которое оплачивается из налогов граждан, отметил Мухаметзянов.
В такие моменты очень жаль, что статья 10 Гражданского кодекса России «О недопущении злоупотребления правом» не имеет уголовно-правовой санкции.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров намерен перевести детям Донбасса 10 млн. Эти деньги он намерен отсудить у Любови Успенской.