Спор создан ради информационной шумихи: адвокат высказался о судебном противостоянии Киркорова и Успенской

Певец Филипп Киркоров подал иск об оскорблении чести и достоинства к коллеге по цеху Любови Успенской. Звезда шансона, в свою очередь, не осталась в долгу и обратилась в суд с точно таким же требованием — взыскать с исполнителя 10 млн рублей за резкие слова в ее адрес. Сайт «Страсти» решил выяснить, у кого из знаменитостей больше шансов на победу, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

По словам эксперта, данный спор был создан его участниками исключительно ради информационной шумихи. С точки зрения профессиональной юриспруденции, противостояние Успенской и Киркорова вызывает лишь недоумение и глубокое сожаление о затраченном судебном времени, которое оплачивается из налогов граждан, отметил Мухаметзянов.