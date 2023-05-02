Специалист раскрыл запрещенные для целителей слова и действия на консультациях

В лечении человека без применения каких-либо медикаментов и физических средств существуют определенные запреты. Он них порталу «Страсти» рассказал психолог-целитель Сергей Логинов.

«Консультация проводится только в реальности клиента. Это значит, что целитель ничего не подмешивает от себя. Даже употребление слов не из тезауруса пациента запрещено. Целитель обязан не вбрасывать в сознание пациента ничего инородного. Поэтому, как правило, пациент не узнаёт, что имел дело с эзотерикой. Он думает «ах какой был приятный душевный разговор», - сообщил собеседник.

Прежде, чем стать целителем, Логинов посетил большое количество тренингов, прошел много бизнес-семинаров и занятий по развитию различных навыков.

«Эзотерическое образование – большой комплекс из разных видов знания, разных форматов обучения», - указывает он.

Своим «ноу-хау» Логинов называет «особую технику самого консультирования».

«Обычные наставления, вразумления и парацетамол не годятся для комплексного высокоскоростного решения проблем человека», - заявил психолог-целитель.

Он призвал обращаться к целительству, когда появляется «малейший дискомфорт» - в таком случае от проблемы или болезни можно избавиться за короткое время.

«Если человек приходит с проблемой, значит, он пропустил момент, когда она может быть решена максимально красиво и легко (за минуты и секунды). Если дискомфорт доходит до осознания сознанием, ментально интерпретируется и формулируется уже как проблема, то целительская работа дольше либо опасней для целителя. Приходить надо тогда, когда ощущаешь малейший дискомфорт и не можешь с ним справиться, адекватно его проинтерпретировать, на него отреагировать», - заключил специалист.

Подробнее о стоимости консультаций у целителя и его методах избавления от заболеваний читайте в нашем материале.