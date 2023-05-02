«Я стану гуру в 2029-2030 годах»: первый российский порнорежиссер Сергей Логинов занялся целительством

Вам бы хотелось иметь статус «гуру медицины»? Или для вас неважно – достаточно видеть результат терапии?

Статус гуру мне бы понравился. Хотя предпочёл бы взять деньгами. Если выбирать: гуру или деньги – возьму деньгами. Благодаря предсказательной астрологии даже известно, когда я стану гуру. Это 2029-2030 годы. Глубины и славы станет много. Я стану крупным гуру в области валеологии лет через 6-7.

Разумеется, это не гуру медицины. Та медицина, которую мы знаем, неисправима, заштампована, запротоколизирована, алгоритмизирована. Она верует в химию и ножи. Медицина в принципе не умеет видеть здоровья, т.к. она про болезнь. Медики бесконечно копаются в болезнях, описывают их, классифицируют, а здоровья не видят, т.к. не имеют его в виду.

Когда рядом с врачами бок о бок встанут целители, может станут работать рядом, вы вдруг увидите, что болезни лечатся быстро, не тем, так другим способом. Важно глядеть комплексно, а не фрагментарно.

Вы пишете, что «от психологического и энергетического состояния целителя зависит много»? Опишите, каким оно должно быть для «космической эффективности»?

Оно похоже на состояние самурая. Абсолютный покой, невозмутимость, равновесие, ощущение всех нужных энергий и невключение ни одной из них. При этом готовность включить любую энергию мгновенно, как самурай делает взмах своим мечом-катаной. Идеальное эталонное состояние целителя перед операцией похоже на состояние каскадёра перед исполнением трюка, на состояние олимпийского чемпиона перед прыжком с трамплина. Оно похоже на состояние каратиста перед атакой, на состояние лётчика перед взлётом. Готовность активировать любую энергию и полное расслабление. Предельная концентрация и полный контроль внимания. Концентрированная готовность к акту исцеления. Важную роль играет качественная подготовка к работе. Если у лётчика барахлит самолёт, ему трудно будет достигнуть абсолютного покоя перед взлётом.

С какими пациентами сложнее работать? Которые не верят в эффективность и сомневаются, которые ничего не знают об эзотерике – кто эти люди (возможно, каких-то особых профессий)?

Если человек пришёл на сеанс, хотя бы капельку в исцеление он верит. Но это не очень важно, поскольку веру я вытаскиваю из его собственного подсознания – настоящую, истинную.

Работать сложнее всего с особыми пациентами. Приведу 2 кейса за прошлый год. В первом случае мужчина исполнил свою мечту. Переехал из России в тёплый европейский город. Купил квартиру мечты, а дальше всё разладилось. Тотальная невезучесть, кромешная непонятка. У него нет денег, в любимой квартире отключили электричество за неуплату. Нет денег на гонорар для меня. Мужчина честно признаётся, что над ним висит какой-то рок. Если кто-то пытается ему помочь и выручает, например, даёт 500 или 1000 евро, тот заболевает или умирает. Совершенно понятно, что со мной будет точно так же, если я хотя бы прикоснусь к лечению. Я отделываюсь лёгкой беседой и приглашением его на лекции, хотя и этого хватает: мне блокируют пластиковые карты, клиенты исчезают и т.д. Вот это сложный случай: кромешный рок.

Другой случай: мне рекомендуют пациента, у которого шевелятся только веки. Тело полностью парализовано. Болезнь называется БАС – одна из двух разновидностей склероза. Бывает рассеянный и бывает БАС. Из-за неподвижности лечить надо в одностороннем порядке (что в 5000 раз сложнее нормы). И только дистанционно, мы в разных странах (это в 10 раз сложнее очно-личного формата). А самое очаровательное, что за «Гераклов труд» мне обещают 50 долларов. Имеем полный ассортимент подозрительных факторов.

Но случай экзотичен. Как-то выкрутился, полтора часика пообщались, позитивный отклик от беседы мне передали. Сразу после этого моя жизнь существенно ухудшилась до экстремального состояния. Очевидно, я взялся помогать тому, кому не надо. У каждого объекта в мире есть свой путь эволюции. Если знающий дело специалист вмешивается и предотвращает получение объектом нужного (мирозданию) опыта эволюции, то в таком случае специалист обязан отыграть нужный опыт сам. Выполнить некий эволюционный танец вместо исцелённого объекта. Называется это «взятие чужой кармы» или «переброска кармы». Поэтому профессиональные целители тяжело болеют болезнями своих пациентов, причём неважно, вылеченными или нет. Пациенты об этом не знают, а целители болеют, по этой же причине медики живут на 10-15 лет меньше. По крайней мере, так пишут. Я сам из семьи медиков, слежу за врачами с детства. Тем не менее, об официальной статистике судить трудно, пока наблюдаю. Но уже собираю материалы для книги про технику безопасности: как целителю защищаться от токсичных влияний.

Отношения пациента с эзотерикой не играют никакой роли. Консультация проводится только в реальности клиента. Это значит, что целитель ничего не подмешивает от себя. Даже употребление слов не из тезауруса пациента запрещено. Целитель обязан не вбрасывать в сознание пациента ничего инородного. Поэтому, как правило, пациент не узнаёт, что имел дело с эзотерикой. Он думает «ах какой был приятный душевный разговор».

С чего начинается ваша работа с клиентом? Что, как специалист, вы определяете в первую очередь?

В первую очередь вычисляются потребности из подсознания. Большинство дискомфортов происходит от неудовлетворения потребностей, их игнорирования и неразличения базовых. Потребности тянутся в сознание и регистрируются там как желания. Но, как правило, проходя через многочисленные подсознательные фильтры, потребности сильно искажаются. Человек регистрирует в сознании вовсе не исходную потребность, а рационализированное желание. Например, желание курения сигарет, по сути, есть потребность в благодати.

Потребности надо вычислять не только в начале работы, но продолжать вычислять по ходу всей работы. Потому что психика состоит из многочисленных программ подсознания. Каковые следует вычислять, интервьюировать, допрашивать с целью эти потребности исследовать. В серьёзной работе надо вычислять потребности десятков программ подсознания, самому человеку абсолютно невидимых. Человек за годы жизни принял множество решений, считать белое белым или женщин стервами, или не делай добра не получишь зла, и все эти решения заполировались другими решениями, «спеклись вместе», общая энергия застоялась, внимание в эту сторону не ходит, человек давно забыл, почему глядит в сию сторону, а о программах подсознания никогда не подозревал. Болеет, допустим, медицинской болезнью и не ведает, что можно существенно улучшить жизнь с побочным эффектом исчезновения болезни.

Поэтому вычисляем программы подсознания, сканируя потребности и продолжаем сканировать беспрестанно. Сколько бы сеанс ни длился. И всё время подглядываем: какая именно программа подсознания содержит потребность. Где дырки в архетипических модальностях, из-за которых человек потребность не удовлетворяет и как непроработанный материал перемещается по психике. Вычисляем цепочку причинности, но человеку не говорим. Это чем-то напоминает дефрагментацию жёсткого диска у компьютера: упорядочение материала для улучшения скорости работы девайса.