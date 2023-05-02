«Я стану гуру в 2029-2030 годах»: первый российский порнорежиссер Сергей Логинов занялся целительством
Порнорежиссер Сергей Логинов рассказал, как начал лечить людей за 220 евро в час.
В прошлом главный российский порнорежиссер сегодня Сергей Логинов помогает людям выздороветь с помощью профессиональной психологии, или эзотерики.
Его привело в эзотерику желание найти ответы на ключевые вопросы: почему случаются неудачи, есть ли соответствие характеров и знаков зодиака, по какой причине люди относятся к человеку так, а не иначе. Он искал свое призвание десятками лет, и все этапы карьеры оказались связаны: сначала съемки эротических фильмов, потом увлечение астрологией, затем психологией. Он изучал НЛП (нейролингвистическое программирование – ред. «Страсти»), отслеживал вращение планет, осваивал науку управления людьми.
И в итоге нашел психологию, которая оказалась «целительской доктриной», умеющей ремонтировать дух, ум и тело.
Когда-то он соединял фрагменты и сцены своих секс-фильмов на видеомонтаже - теперь похожим образом склеивает кусочки энергетики в живом организме. Логинов уверяет, что может вылечить простые болезни за 1-3 часа, оживить пациента реанимации – за 30 минут.
Его работа – это не медицина в традиционном понимании: Логинов лечит «душевными разговорами» вперемежку с сухим голоданием, моржеванием и другими средствами. По его словам, эти методы представляют собой «мощный целительский комплекс». Логинов учитывает уникальность каждого человеческого организма и индивидуальные преднастройки: его ноу-хау – это особая техника консультирования. Целитель уверен, что обычные наставления и таблетки не годятся для быстрого решения проблем человека.
О том, как рассмотрение болезней с помощью эзотерики помогает людям, читайте в нашем интервью с Сергеем Логиновым для портала «Страсти».
Почему после съемок порно вы решили заниматься эзотерикой? Есть ли между этим связь? Как пришло желание познавать эту практику?
Страстное желание познать реальность. Почему со мной происходит то, что происходит? Какими законами управляется образование реальности перед моими глазами? Почему я - то, а не это? Почему люди ко мне относятся так, а не иначе? Почему неудачи? Зачем всё? Смысл жизни? Я не принимал решения заниматься эзотерикой, оно само туда вырулило. Дух познания меня мучил с детства, но никто не отвечал на мои вопросы. Родители почти ничего не отвечали, потому что не знали. Отправляли в школу, в школе не знали тоже. Я читал много книг, всякого узнал, но ключевые вопросы оставались без ответа. Когда я узнал об астрологии, сразу проникся к ней симпатией. В советских газетах конца 1980-х я читал про знаки зодиака и калибровал знакомых, пытаясь нащупать суть и смысл. Есть ли взаправду соответствие характеров и знаков? Я долго подбирался к астрологии, наверное, лет 15. Потом я управлял двумя фирмами (издательством и кинокомпанией), астрология стала моим хобби. Она отвечала на вопрос о периодах удачи и тяжести. Почему реальность колеблется?
К тому времени я заметил, что мои хобби имеют тенденцию превращаться в профессию. Так было с газетами и эротическим кино. Стал ждать, когда же астрология станет профессией? Ждал плюс ещё 15 лет, начиная с момента серьёзного её изучения. Стала! Кинобизнес растворился в пространстве эпохи, и я вдруг стал популярным астрологом-прогнозистом.
Потом популярность обратно исчезла, я обнаружил себя в кромешной пустоте, мучительно тыркался и там нашёл психологию. Оказалось, что 40 лет я изучал модели, по которым устроена человеческая психика. Вот ровно потому, что дух познания меня мучил и не попускал, пока не удовлетворю любопытство.
Психология – самая эзотерическая область человеческого знания, астрология её часть. Оказалось, что я по частям изучал психологию, но не в том понимании, как в университетах, а настоящую. Психология не может быть в отрыве от духовной и телесной составляющих человеческой реальности. Найденная мной психология оказалась крупной целительской доктриной, умеющей ремонтировать дух, ум и тело. Связь этапов карьеры очевидна.
Вы самостоятельно учились на эзотерика или посещали какие-либо курсы, центры, клубы?
Я посетил большое количество тренингов, в том числе тренинги успешности, развития личности, психологические занятия. Я прошёл много бизнес-тренингов и семинаров, пока мыслил себя бизнесменом. Прошёл много занятий на развитие различных навыков, ради тренировки успешности в областях, где я не был успешен. Разумеется, всё это не называлось эзотерикой, эзотерика раздобывается из чтения сакральных книг, в которых содержится сама суть образования реальности перед глазами. Хотя склеить метод мне вряд ли удалось бы, если бы не изучал НЛП, не отслеживал десятилетиями кручение планет, не учил бы менеджмент (науку управления людьми). Эзотерическое образование – большой комплекс из разных видов знания, разных форматов обучения.
Что представляет собой база, на которой строится ваше знание эзотерики? Это книги писателя Жака Маттера или философа Джона Толанда?
В первую очередь это, безусловно, творческое наследие Авессалома Подводного, величайшего теоретика человековедения и создателя целого ряда направлений. База – это целый набор астрологий, может быть 7 или 8 разных астрологий. Вообще база психологии - астрология, но далее обнаруживается, что астрологий много. База представляет собой целый набор дисциплин и областей знания. Субличности, астрологические дома, Тонкие тела, чакры, знаки зодиака, высшие архетипы, техника ремонта человека, типология сущностей, обитающих в человеческом подсознании, схемы связи с высшим началом, логика образования реальности. Можно сказать, моё владение эзотерикой про управление глубинными архетипическими модальностями. Это не ментальное знание, а именно практическая работа с разными энерго-информационными уровнями, слоями, пластами, психическими областями, невидимыми духами и сущностями, то есть с малоразличимыми нюансами, из которых состоят человеческая психика и организм. Знание устройства подсознания – сакральная истина, доступная только на русском языке тому, кто готов посвятить поискам несколько десятилетий. Моё ноу-хау – особая техника самого консультирования. Обычные наставления, вразумления и парацетамол не годятся для комплексного высокоскоростного решения проблем человека.
Чем заменить слово «эзотерика» для непосвященных, чтобы было понятно, о чем идет речь?
Эзотерика - это сакральное тайное знание для посвящённых. Для непосвящённых не может быть никакой эзотерики. С очень грубыми оговорками вы можете подобрать эзотерике синоним «астрология», «психология», «биоэнергетика», «психофизиодуховная концепция». Но эти слова, полагаю, столь же непонятны непосвящённым, как и «эзотерика». Можете взять на заметку термин «реальная психомеханика организма». Нравится такой термин?
В книге «Божественный коучинг» вы говорите о «новой психологии», которая «обгоняет традиционную психологию на сотни и тысячи лет»? Что в ней нового, если объяснять простыми словами, и при чем тут целительство? Правильно ли я понимаю, что с помощью нее вы можете избавить человека от «психосоматических заболеваний»: астмы, псориаза, дерматитов?
Объяснять сложные вещи простыми словами не надо, если вы не хотите профанировать смыслы. Новая психология есть особый язык для разговора с невидимыми обстоятельствами в подсознании. Если я попробую простыми словами пересказать вам китайский язык, будет ли от этого хоть какой-то толк? Понимаю, китайский язык непонятен, но с китайцами надо говорить всё-таки на нём. Также и с подсознанием: надо говорить на том языке, на котором говорит подсознание, а не упрощать, выхолащивая смыслы.
Целительство при том, что психология относится к направлению целительства, а не медицины. Психология относится к целительству (науке о здоровье), а не к медицине (науке о болезни). Целительство - это наука о здоровье, психология её часть, а часть психологии - астрология. Профессиональная психология – это и есть целительство. Если психология не целит, значит не профессиональная или не психология.
Суть помощи человеку в балансировке его психофизиодуховной энергетики, внутренней и внешней. Поднять настроение 3-5 минут. Разобраться в себе 1-2 часа. Вылечить простенькие болезни 1-3 часа. Оживить пациента реанимации института Склифосовского 30 минут. Сделать из гибнущей 10 лет в депрессии женщины бодрое существо 4 раза по 2 часа. Убрать прокрастинацию юноше, которому полгода не удаётся устроиться на работу, 30 минут. Рожа, которую медицина считает неизлечимой болезнью – 1,5 часа. Всё за счёт восстановления здоровья.
Раньше я клеил кусочки видео на видеомонтаже. Теперь переприклеиваю кусочки энергетики и соединяю то, что сам человек не видит. Энергия вдруг идёт, куда ей надо (по эзотерическим схемам), обстоятельства жизни выравниваются. Внутренний конфликт исчезает, организм ощущает гармонию. Не таймлайн видеоредактора, но живой организм, хотя процедура сильно похожа на видеомонтаж.
Важно ли, чтобы человек, приходящий к вам с проблемой, верил в ее решение?
Если человек приходит с проблемой, значит, он пропустил момент, когда она может быть решена максимально красиво и легко (за минуты и секунды). Если дискомфорт доходит до осознания сознанием, ментально интерпретируется и формулируется уже как проблема, то целительская работа дольше либо опасней для целителя. Приходить надо тогда, когда ощущаешь малейший дискомфорт и не можешь с ним справиться, адекватно его проинтерпретировать, на него отреагировать.
Верит пациент или нет, всё равно. Моя психотехнология в том и заключается, чтобы простроить избегаемые и пропущенные в сознании кусочки, запустить энергию по невидимым каналам в психике. Вера из подсознания раздобывается за минуты. Если человек пришёл – значит хотя бы микроскопический кусочек веры есть, это катализирует скорость работы. Если есть хотя бы какая-нибудь вера, значит у человека есть сознательный доступ к уровню веры вообще. Это облегчает работу, но часто доступа к вере у людей нет, они не верят и не черпают из веры вдохновение. Безусловно, следует раздобыть и включить веру, но что вы думаете насчёт веры и какая она на самом деле – разные реальности. Неосознаваемая вера есть всегда, иначе бы этот человек не существовал. Духовные проблемы (такие как отсутствие осознаваемой веры), будучи неразрешёнными, превращаются в проблемы психологические. А проблемы психологические, будучи неразрешёнными, превращаются в медицинские и психиатрические. Дискомфорт надо ловить на самой ранней стадии из возможных. Отсутствие какой-либо веры - это основа будущих проблем. Пусть лучше тот человек верит хотя бы в открытие магазина по расписанию, в 9 утра, чем ни во что не верит.
Сталкивались с тем, что вас называли сумасшедшим за попытки лечить серьезные болезни не таблетками, а разговорами? Вы сами пишете, что «в половине случаев удаётся вылечить болезнь простым душевным разговором за небольшое количество минут».
Ну нет, это в наше время обычное дело. Ничего удивительного. У каждого практикующего психотехника, применяющего даже неполные фрагментарные оздоровительные методы, копится коллекция случаев, когда исцеление происходит после небольшого почти касательного взаимодействия. Так происходит зачастую потому, что пациент находится на стадии естественного выздоровления. Сплошь и рядом так бывает у медиков, когда пациент готов выздороветь и небольшой толчок в нужном направлении обеспечивает «успех лечения». Выздоровел он сам, а врач думает, что помогли таблетки.
Серьёзные болезни не лечатся таблетками. Серьёзные болезни лечатся восстановлением биоэнергетики. Безусловно, телесной, но в первую очередь улучшением судьбы. И далее простройкой проистечения биоэнергий по уровням. Следует функционально перестроить причину причины болезни (в этом случае внимание идёт не на болезнь, а на первые звенья в цепочке причинности). Далее редактируется причина причины, далее причина и пока всё это делается, о самой болезни никто не помнит. Просто потому, что внимание в процессе целительских процедур на болезнь не идёт и это прекрасно. И не надо на неё внимание направлять. В таком случае о болезни просто забывают, поскольку внимание идёт на совершенно другие области – тонкие, вдохновляющие, прекрасные. Каковые человек не прорабатывал, из-за чего болезнь, собственно, и приключилась.
Большинство болезней – это «болезни глупости», я их так называю. Не идёт энергия в некоторой части организма, а должна идти. Включить эту энергию часто вопрос считанных минут вместо десятилетий мучительной фокусировки на болезни. Если психотехнику удаётся быстро подобрать комплексную модальность, куда сдвинуть внимание, речь может идти о минутах до исцеления, в более сложных случаях о часах, но не десятилетиях.
Вам бы хотелось иметь статус «гуру медицины»? Или для вас неважно – достаточно видеть результат терапии?
Статус гуру мне бы понравился. Хотя предпочёл бы взять деньгами. Если выбирать: гуру или деньги – возьму деньгами. Благодаря предсказательной астрологии даже известно, когда я стану гуру. Это 2029-2030 годы. Глубины и славы станет много. Я стану крупным гуру в области валеологии лет через 6-7.
Разумеется, это не гуру медицины. Та медицина, которую мы знаем, неисправима, заштампована, запротоколизирована, алгоритмизирована. Она верует в химию и ножи. Медицина в принципе не умеет видеть здоровья, т.к. она про болезнь. Медики бесконечно копаются в болезнях, описывают их, классифицируют, а здоровья не видят, т.к. не имеют его в виду.
Когда рядом с врачами бок о бок встанут целители, может станут работать рядом, вы вдруг увидите, что болезни лечатся быстро, не тем, так другим способом. Важно глядеть комплексно, а не фрагментарно.
Вы пишете, что «от психологического и энергетического состояния целителя зависит много»? Опишите, каким оно должно быть для «космической эффективности»?
Оно похоже на состояние самурая. Абсолютный покой, невозмутимость, равновесие, ощущение всех нужных энергий и невключение ни одной из них. При этом готовность включить любую энергию мгновенно, как самурай делает взмах своим мечом-катаной. Идеальное эталонное состояние целителя перед операцией похоже на состояние каскадёра перед исполнением трюка, на состояние олимпийского чемпиона перед прыжком с трамплина. Оно похоже на состояние каратиста перед атакой, на состояние лётчика перед взлётом. Готовность активировать любую энергию и полное расслабление. Предельная концентрация и полный контроль внимания. Концентрированная готовность к акту исцеления. Важную роль играет качественная подготовка к работе. Если у лётчика барахлит самолёт, ему трудно будет достигнуть абсолютного покоя перед взлётом.
С какими пациентами сложнее работать? Которые не верят в эффективность и сомневаются, которые ничего не знают об эзотерике – кто эти люди (возможно, каких-то особых профессий)?
Если человек пришёл на сеанс, хотя бы капельку в исцеление он верит. Но это не очень важно, поскольку веру я вытаскиваю из его собственного подсознания – настоящую, истинную.
Работать сложнее всего с особыми пациентами. Приведу 2 кейса за прошлый год. В первом случае мужчина исполнил свою мечту. Переехал из России в тёплый европейский город. Купил квартиру мечты, а дальше всё разладилось. Тотальная невезучесть, кромешная непонятка. У него нет денег, в любимой квартире отключили электричество за неуплату. Нет денег на гонорар для меня. Мужчина честно признаётся, что над ним висит какой-то рок. Если кто-то пытается ему помочь и выручает, например, даёт 500 или 1000 евро, тот заболевает или умирает. Совершенно понятно, что со мной будет точно так же, если я хотя бы прикоснусь к лечению. Я отделываюсь лёгкой беседой и приглашением его на лекции, хотя и этого хватает: мне блокируют пластиковые карты, клиенты исчезают и т.д. Вот это сложный случай: кромешный рок.
Другой случай: мне рекомендуют пациента, у которого шевелятся только веки. Тело полностью парализовано. Болезнь называется БАС – одна из двух разновидностей склероза. Бывает рассеянный и бывает БАС. Из-за неподвижности лечить надо в одностороннем порядке (что в 5000 раз сложнее нормы). И только дистанционно, мы в разных странах (это в 10 раз сложнее очно-личного формата). А самое очаровательное, что за «Гераклов труд» мне обещают 50 долларов. Имеем полный ассортимент подозрительных факторов.
Но случай экзотичен. Как-то выкрутился, полтора часика пообщались, позитивный отклик от беседы мне передали. Сразу после этого моя жизнь существенно ухудшилась до экстремального состояния. Очевидно, я взялся помогать тому, кому не надо. У каждого объекта в мире есть свой путь эволюции. Если знающий дело специалист вмешивается и предотвращает получение объектом нужного (мирозданию) опыта эволюции, то в таком случае специалист обязан отыграть нужный опыт сам. Выполнить некий эволюционный танец вместо исцелённого объекта. Называется это «взятие чужой кармы» или «переброска кармы». Поэтому профессиональные целители тяжело болеют болезнями своих пациентов, причём неважно, вылеченными или нет. Пациенты об этом не знают, а целители болеют, по этой же причине медики живут на 10-15 лет меньше. По крайней мере, так пишут. Я сам из семьи медиков, слежу за врачами с детства. Тем не менее, об официальной статистике судить трудно, пока наблюдаю. Но уже собираю материалы для книги про технику безопасности: как целителю защищаться от токсичных влияний.
Отношения пациента с эзотерикой не играют никакой роли. Консультация проводится только в реальности клиента. Это значит, что целитель ничего не подмешивает от себя. Даже употребление слов не из тезауруса пациента запрещено. Целитель обязан не вбрасывать в сознание пациента ничего инородного. Поэтому, как правило, пациент не узнаёт, что имел дело с эзотерикой. Он думает «ах какой был приятный душевный разговор».
С чего начинается ваша работа с клиентом? Что, как специалист, вы определяете в первую очередь?
В первую очередь вычисляются потребности из подсознания. Большинство дискомфортов происходит от неудовлетворения потребностей, их игнорирования и неразличения базовых. Потребности тянутся в сознание и регистрируются там как желания. Но, как правило, проходя через многочисленные подсознательные фильтры, потребности сильно искажаются. Человек регистрирует в сознании вовсе не исходную потребность, а рационализированное желание. Например, желание курения сигарет, по сути, есть потребность в благодати.
Потребности надо вычислять не только в начале работы, но продолжать вычислять по ходу всей работы. Потому что психика состоит из многочисленных программ подсознания. Каковые следует вычислять, интервьюировать, допрашивать с целью эти потребности исследовать. В серьёзной работе надо вычислять потребности десятков программ подсознания, самому человеку абсолютно невидимых. Человек за годы жизни принял множество решений, считать белое белым или женщин стервами, или не делай добра не получишь зла, и все эти решения заполировались другими решениями, «спеклись вместе», общая энергия застоялась, внимание в эту сторону не ходит, человек давно забыл, почему глядит в сию сторону, а о программах подсознания никогда не подозревал. Болеет, допустим, медицинской болезнью и не ведает, что можно существенно улучшить жизнь с побочным эффектом исчезновения болезни.
Поэтому вычисляем программы подсознания, сканируя потребности и продолжаем сканировать беспрестанно. Сколько бы сеанс ни длился. И всё время подглядываем: какая именно программа подсознания содержит потребность. Где дырки в архетипических модальностях, из-за которых человек потребность не удовлетворяет и как непроработанный материал перемещается по психике. Вычисляем цепочку причинности, но человеку не говорим. Это чем-то напоминает дефрагментацию жёсткого диска у компьютера: упорядочение материала для улучшения скорости работы девайса.
Вы утверждаете, что лечите «многолетнюю депрессию за 4 сеанса, шизофрению за 15 сеансов», «безнадежную молочницу – за 2 часа работы», «боль в спине – от 20 минут до 3 часов». Сколько стоит лечить эти сложные заболевания «душевными разговорами»?
Одноразовый сеанс, за который решаются основные психологические и мелкие медицинские вопросы стоит 440-660 евро. Это приблизительно сопоставимо с годом работы психолога или врача. Сложные случаи -несколько тысяч евро. Я беру 220 евро в час, соответственно количеству часов очевидной работы. Кроме очевидной есть неочевидная. Эта работа незаметна, хотя может включать в себя месяцы молитв, годы веры в человека, прямую достройку энергетики, тщательное рассмотрение его гороскопа – этого пациент не видит. Неочевидно длительное подталкивание внимания в нужном направлении до сеанса. Незаметна процедура предоперационной настройки и не кажется существенным послеоперационное обслуживание.
У вас есть медицинское образование или оно в данном случае не важно и не нужно?
Упаси Бог от медицинского образования. Чем украсит клеймирование античной парадигмой?
Я происхожу из семьи врачей, зелёненький двухтомник Машковского стоял в книжном шкафу напротив моей детской кровати. У родителей было много книг по медицине. Разумеется, их я «понадкусывал» в детстве. Книги не показались интересными. В 9 лет я читал Сухомлинского, в 14 Вислоцкую, а учебник по астрономии за 10 класс я «проглотил» в 8 лет. В значительной мере моё детство прошло в больницах и поликлиниках, куда мать тащила меня, едва что приключалось. Я переболел изрядным числом болезней, как теперь говорят, психосоматических. Вылечил сам себе кучу всего.
Родители вяло пытались меня соблазнять медицинским поприщем, но коридорно-палатная эстетика советских больниц откровенно отталкивала. Главное, я не находил себе места вообще в советской системе. Мир как-то трансформировался, я окончил школу, рухнул Советский Союз, я стал бизнесменом, это было точно моё. Потом, правда, оказалось, есть множество куда более талантливых в бизнесе людей.
Направление, которое я развиваю, не относится к медицине и не будет относиться. Моё направление – про другое. Современная медицина состоит из бесконечных малоэффективных рассмотрений болезни. Медики бесконечно описывают и классифицируют болезни, сражаются с ними, но получается, они не видят здоровья? Именно отсюда огромный список неизлечимых медициной заболеваний: прикорневые свищи, простатит, панкреатит, бронхит. Моя собственная мать, участковый терапевт, 10 лет лечила мне бронхит. Десять лет я сильно кашлял. Ингаляции с травами, аптечными препаратами, электрофорезы в поликлинике, банки, горчичники и многое другое. И я закончил школу, и дальше сам. Причину периодически накатывающих бронхитов я вычислил? экспериментируя с лечебным голоданием в возрасте 17 лет. Оказалось что-то вроде аллергии на чёрный чай, именно чёрный. Мать так в это и не поверила, слишком невероятно. Разве бывает аллергия на чёрный чай, но у меня была. Медик не может выйти из штампа, хотя каждый организм уникален и содержит индивидуальные преднастройки. В подростковом возрасте я уже хорошо понимал, как врачи разглядывают организм – через обусловленность медицинскими протоколами. Половина диагнозов ошибочны, вылечить ничего толком не могут. Правда, однажды меня победила кардиолог. У неё оказалось больше мудрости. В 17 лет у меня заболело в груди, пенял на сердце, но кардиолог, совершив акт медитации над электрокардиограммой, упёрлась, что нет. Болью отдаёт из позвоночника, утверждала она, с сердцем всё в порядке – так оно впоследствии и оказалось.
Вы пишете: «если душевного разговора недостаточно, в моём распоряжении множество разных средств»: сухое голодание, моржевание, из которых «получается мощный целительский комплекс». У вас нет страха, что человеку может стать хуже после этого? Или такой вариант исключен?
Почему же исключён. Любое средство при неправильном применении либо крупной дозе может стать опасным. Великолепны практики моржевания и сухого голодания, но превысьте дозу и окочурится ваш подопытный землянин. Важна тончайшая чуткость, дабы скорей калибровать нужные принципы, с которыми работать, выбирая в первую очередь наитончайшие.
Страх есть нижняя (демоническая) октава разных принципов (архетипов), медитировать на страх неполезно. Я предпочитаю медитировать на энтузиазм, особенно когда пациент правильно подходит. Если пациент совершает правильный подход, он уже больше, чем наполовину выздоровел, т.к. вступает в контакт с крупными законами реальности, реализующимися через меня.
Есть заболевания, от которых вы точно не избавите, например, онкология?
Онкологические пациенты категорически не хотят жить, поэтому на коррекцию здоровья они не обращаются. С онкологическими происходит обычно так: пациенту про меня рассказывают, договариваемся о звонке. Наступает час, и никто не звонит. И так всегда. На осмотр не приходит тот, о ком договорились. Онкологических исцелить нельзя потому, что они не приходят даже на бесплатный осмотр, о котором за них хлопотали. Зато за ножом и ядом онкологические с удовольствием бегут бегом. Потому что наука о болезни авторитетна, а наука о здоровье нет.
Пока в начале целительской деятельности я широко агитировал, удалось поработать с тремя онкологическими пациентками. Одной на 3 недели отключали боли, это неплохой результат. Затем боли вернулись, а дама пропала. Другой нащупали причины болезни - она благодарила, затем пошла и удалила опухоль. Третья была в восторге, жарко благодарила, стала фанаткой метода, а дальше не знаю, я уехал из России. Этот третий случай стал единственной очной и записанной на видео работой. Я надеялся показать публике, как лечится рак. Но мой продюсер странным образом утратил видео. Поскольку дух сверху ведёт, скорее всего, это указание, что онкологическими заниматься пока не надо.
Мне трудно судить, что нельзя излечить. То, что не лечит медицина – лечит целительство. Наш портал называется «Страсти». Что лично для вас «страсти»?
Страстями возможно именовать любые мощные достаточно плотные энерго-информационные потоки. Часто в области эмоций, телесных ощущений, хотя и более тонкие слои психики могут быть окрашены страстями. Страсть показывает открытый работающий канал связи с каким-то принципом. Страсть - это достаточно энергичный материал, идущий по какому-то каналу в подсознании. Например, страсть к причинению добра указывает на канал связи с добром, а страсть к ананасам - на канал связи с архетипом ананаса. Тонкие ощущения обычно страстями не именуют, чаще это про ощущения плотные, уверенные, дерзкие, энергичные, хотя не обязательно управляемые. Вообще страсть штука полезная, много потенциала раскрывается – в направлении, откуда клокочут страсти. Деятельность великих первопроходцев часто сопровождается страстью к определённой теме. Страсть к кулинарии может привести студента кулинарного техникума к роли шеф-повара дорогого ресторана. Страсть к изобретательству и бизнесу может привести Илона Маска к электромобилям и космосу. Страсть Уолта Диснея к фантазированию может привести к мультфильмам. Короче, страсть - вещь прелюбопытная и весьма полезная. Полезно при этом тренироваться, страсть окультуривать и управлять её энергией. Противоположность страсти – бесстрастность – свойственна камням и покойникам. Живая жизнь очень сильно завязана на страсти. Страсть к жизни характерна для долгожителей. Для меня страсть - это бурная энергия.
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