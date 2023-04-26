Специалист по лечению фобий рассказал, что происходит с человеком во время гипноза

Состояние гипноза напоминает «сон наяву». Об этом порталу «Страсти» рассказал гипнотерапевт, психолог, автор книги «Техники гипноза: обратная сторона сознания» Геннадий Иванов.

«Гипноз называют «сном наяву» - это и происходит. Побочных явлений он не даёт», - поделился специалист.

Иванов сообщил, что после состояния, при котором человек подвержен внушению, возможны ложные воспоминания. Он прокомментировал, что это такое.

«Ложные воспоминания - это внушенные воспоминания. Это когда гипнотизер внушает пациенту новые представления и внушает источник для надежности. Распространенная практика, например, для избавления человека от зависимостей. Ходят слухи, что именно таким способом патологический садист и алкоголик Аркаша Голиков преобразовался в детского писателя и убежденного трезвенника Аркадия Гайдара», - поделился специалист.

Он добавил, что в его практике не было осложнений после гипноза, а «выход из погружения обычно мгновенный».

Иванов сообщил, что «термин «гипнотерапия» - это российское изобретение. Клиническая психология родилась тоже в советской России, которая унаследовала от царской сильнейшие в мире школы гипноза». Главная проблема состоит в том, что они оттеснены как некоммерческие, а «коммерческий суррогат, который идёт к нам с Запада, интуитивно воспринимается здесь как мошенничество, чем и является по сути».

Подробнее о сферах применения гипноза в России читайте в нашем материале.