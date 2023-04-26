Сеанс гипноза за 24 тысячи рублей: Геннадий Иванов об искусстве перезаписывать воспоминания
Психолог Геннадий Иванов рассказал о безопасном гипнозе для детей и взрослых.
Этот человек утверждает, что гипноз - никакой не сон, а скорее, настроение. С ним люди погружаются на уровень, где доступны страхи, фобии и зависимости.
На сеансы приходят те, кого беспокоят обида и несправедливость или охватывает жуткий страх. Они просят отмотать время назад и найти момент, повлиявший на всю жизнь.
С помощью гипноза он открывает человеческое «Я». Попадая туда, пациенты с непосредственностью ребенка рассказывают обо всех мгновениях существования, в том числе о запахах, чувствах, ощущениях, звуках.
Он помогает дойти до события, которое «переклинило» эмоциональное состояние человека, и пережить его снова, но без ошибки.
Если раньше человеку не хватало запала сесть за книгу – после гипноза сядет.
Если не решался подойти к понравившейся девушке – подойдет.
Если не хватало духу сделать кому-то замечание – появится.
Если боялся публичных выступлений – перестанет.
Портал «Страсти» поговорил с человеком, который избавляет от фобий и психосоматики, исправляет классических неудачников и разные человеческие «чудачества». Нашим собеседником стал Геннадий Иванов – гипнотерапевт, психолог, автор книги «Техники гипноза: обратная сторона сознания».
Давайте начнем с самого простого, для наших читателей – что такое гипноз?
Гипноз - это состояние рассеянности, в котором вы машинально выполняете то, что вам говорят. Подобным образом родители управляют детьми, поэтому загипнотизировать - это значит погрузить в детство.
С какими практиками вы работаете? Расскажите про ваш метод и почему именно с ним работаете?
Это слишком сложно.
Кто может заниматься гипнозом, где этому учат? Как попасть к грамотному специалисту и не нарваться на мошенника?
Делать гипноз может любой человек, освоивший специальные техники. Обучаться, не опасаясь мошенничества, можно только у меня. За остальных отвечать не могу.
Кто ваши пациенты? С какими запросами чаще всего приходят?
Мужчины и женщины, а также дети не младше 9 лет. Чаще всего кожные заболевания, фобии, панические атаки, депрессии, заикания. Обращаются тренеры по вопросам организации тренировочного процесса или мотивации к победе.
От каких недугов избавит гипноз? А чему не может точно помочь гипноз?
Гипноз не лекарство. Он ни от чего не избавляет и ничего не добавляет. Это инструмент, с помощью которого можно увеличить эффективность психотерапии.
Опасен ли гипноз и любого ли человека он может «взять»?
Если бы гипноз был опасен, он не был бы самой древней формой медицины. Ещё Авиценна (средневековый персидский ученый, философ и врач – прим.) говорил, что первый инструмент врачевателя - слово. Гипнозу, хуже или лучше, поддаются все люди, хотя бывают исключения.
По статистике, только 10% людей легко поддаются гипнозу. Остальных ввести в транс сложнее. Это миф или правда? Если это правда, кто эти 10%?
Это люди без воображения.
Как быстро человек выходит из гипноза, насколько это безопасно?
Выход из погружения обычно мгновенный. Никто из практиков не помнит, чтобы при этом имели место какие-нибудь осложнения.
Что происходит с человеком во время гипноза? Есть ли после сеанса побочки? Нашли исследования, что после гипноза возможны ложные воспоминания. Что это такое?
Гипноз называют «сном наяву» - это и происходит. Побочных явлений он не даёт. Ложные воспоминания - это внушенные воспоминания. Это когда гипнотизер внушает пациенту новые представления и внушает источник для надежности. Распространенная практика, например, для избавления человека от зависимостей. Ходят слухи, что именно таким способом патологический садист и алкоголик Аркаша Голиков преобразовался в детского писателя и убежденного трезвенника Аркадия Гайдара.
Как вы думаете, почему практика гипноза не особо развита России?
Я так не думаю. Сам термин «гипнотерапия» - это российское изобретение. Клиническая психология родилась тоже в советской России, которая унаследовала от царской сильнейшие в мире школы гипноза. Сегодня они оттеснены как некоммерческие, а коммерческий суррогат, который идёт к нам с Запада, интуитивно воспринимается здесь как мошенничество, чем и является по сути.
Бытует мнение, что под гипнозом можно сказать что-то лишнее, что не хотелось бы придавать публичности. Это правда?
Нет. Иначе гипноз давно бы использовали в следственной практике.
Какой случай из практики самый необычный, запоминающийся?
Почти все они запоминаются. Что ни случай, то готовый сюжет для фантастического триллера. Например, недавний случай. Человек обратился, потому что расстался с женщиной и ничего не может с собой сделать. Под гипнозом выявили 7 лет заблокированных воспоминаний. Они потому и были заблокированы подсознанием, что там происходили невероятные вещи, о которых он и подумать не мог. Нашли концы расстройства, разрядили патогенные переживания, и жизнь мужчины вернулась в прежнее русло. Говорит, пропала обидчивость, улучшилась сексуальная сфера.
Вы называете себя открывателем жанра «уличный гипноз». В каких случаях он применяется и зачем нужен?
Я себя так не называл. Я говорил, что возродил это направление, отняв монополию у цыган. Уличный гипноз - это развлекательная магия, уличное шоу. Его также можно использовать в процессе обучения.
Вы умеете делать хирургические операции под гипнозом?
Я умею делать обезболивания во время операции без анестезии. Однажды даже демонстрировал на сцене для студентов-медиков.
Лечение гипнозом – это дорого? В чем преимущества гипноза перед другими видами терапии?
Гипнотерапия - это психотерапия с применением гипноза. Я, например, в своей практике к гипнозу прибегаю редко. Обычно достаточно образной терапии. Гипноз ускоряет процесс психокоррекции. Иногда, в пять раз, но при этом можно что-то упустить, а это снижает качество лечения. Стоимость одного сеанса психокоррекции у меня составляет 24 тысячи рублей.
Какие методы используют цыгане, когда вводят в транс и люди в таком состоянии готовы отдать деньги?
Об этом я рассказываю на курсе. Приходите - узнаете.
Можно ли загипнотизировать по телефону?
Можно, но при условии, что голос в трубке вам знаком и дорог.
Можно ли провести тест на гипнабельность для читателей журнала?
Конечно. Если вы, увидев новый ценник на колбасе, вслух чертыхнетесь, то вы гипнабельный человек (шутит, редакция «Страсти»).
Наш сайт называется «Страсти», а что страсти для вас?
Страсть как сильно выраженное чувство - это эмоциональный импульс, то есть самое что ни на есть терапевтическое состояние пациента. Страсть, по классификации гипноза профессора Евгения Каткова, это вторая ступень гипнотизации (третья - сомнамбулизм). Так что то, что для вас страсти, для меня - психотерапия.
Подробнее ознакомиться с работами Геннадия Иванова можно по ссылкам: сайт, страницы гипнолога в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).