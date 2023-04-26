Сеанс гипноза за 24 тысячи рублей: Геннадий Иванов об искусстве перезаписывать воспоминания

По статистике, только 10% людей легко поддаются гипнозу. Остальных ввести в транс сложнее. Это миф или правда? Если это правда, кто эти 10%?

Это люди без воображения.

Как быстро человек выходит из гипноза, насколько это безопасно?

Выход из погружения обычно мгновенный. Никто из практиков не помнит, чтобы при этом имели место какие-нибудь осложнения.

Что происходит с человеком во время гипноза? Есть ли после сеанса побочки? Нашли исследования, что после гипноза возможны ложные воспоминания. Что это такое?

Гипноз называют «сном наяву» - это и происходит. Побочных явлений он не даёт. Ложные воспоминания - это внушенные воспоминания. Это когда гипнотизер внушает пациенту новые представления и внушает источник для надежности. Распространенная практика, например, для избавления человека от зависимостей. Ходят слухи, что именно таким способом патологический садист и алкоголик Аркаша Голиков преобразовался в детского писателя и убежденного трезвенника Аркадия Гайдара.

Как вы думаете, почему практика гипноза не особо развита России?

Я так не думаю. Сам термин «гипнотерапия» - это российское изобретение. Клиническая психология родилась тоже в советской России, которая унаследовала от царской сильнейшие в мире школы гипноза. Сегодня они оттеснены как некоммерческие, а коммерческий суррогат, который идёт к нам с Запада, интуитивно воспринимается здесь как мошенничество, чем и является по сути.

Бытует мнение, что под гипнозом можно сказать что-то лишнее, что не хотелось бы придавать публичности. Это правда?

Нет. Иначе гипноз давно бы использовали в следственной практике.

Какой случай из практики самый необычный, запоминающийся?

Почти все они запоминаются. Что ни случай, то готовый сюжет для фантастического триллера. Например, недавний случай. Человек обратился, потому что расстался с женщиной и ничего не может с собой сделать. Под гипнозом выявили 7 лет заблокированных воспоминаний. Они потому и были заблокированы подсознанием, что там происходили невероятные вещи, о которых он и подумать не мог. Нашли концы расстройства, разрядили патогенные переживания, и жизнь мужчины вернулась в прежнее русло. Говорит, пропала обидчивость, улучшилась сексуальная сфера.

Вы называете себя открывателем жанра «уличный гипноз». В каких случаях он применяется и зачем нужен?

Я себя так не называл. Я говорил, что возродил это направление, отняв монополию у цыган. Уличный гипноз - это развлекательная магия, уличное шоу. Его также можно использовать в процессе обучения.

Вы умеете делать хирургические операции под гипнозом?