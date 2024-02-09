Специалист Муратов рассказал о жестком регулировании состава кормов в России. Об этом стало известно «Страстям».

По словам эксперта по кормам Сергея Муратова, в последнее время Россельхознадзор серьезно взялся за проверку соответствия заявленного состава на упаковках кормов для домашних животных.

«Как раз из-за несоответствия состава заявленному было закрыто большинство европейских заводов. Были обнаружены либо ДНК другого животного, не заявленного на упаковке, либо премиксы, не заявленные в составе», — объяснил он.

Муратов добавил, что все ввозимые из-за рубежа корма обязательно проходят отбор проб на границе.

«Аттестованные лаборатории проверяют их на соответствие нормам», — рассказал эксперт.

Специалист добавил, что строгие проверки касаются и кормов отечественных производителей.

Полное интервью с Сергеем Муратовым о возможном дефиците кормов на рынке и о том, почему они могут подорожать — читайте в нашем материале.