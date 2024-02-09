«Я знаю вкусы своих питомцев»: интервью с дегустатором и обзорщиком кормов для животных
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Знали ли вы о том, что в мире существует профессия дегустатора кормов для животных? За границей производители платят таким специалистам от 200 до 500 тысяч рублей в месяц, в зависимости от опыта и квалификации. Все это нужно для того, чтобы проверять органолептические свойства перед выходом будущего продукта.
В России профессия не так сильно развита, да и производств кормов у нас немного. Зато в Сети есть те, кто в личных блогах рассказывает о свойствах кормов, пробуя их на вкус. Один из них, Сергей Муратов, создал блог «Пушистый довод», чтобы рассказывать обычным потребителям о качественной пище для питомцев.
Сергей, как пришла идея создать блог на ютубе?
Я давно связан с зообизнесом, с 2008 года. У меня профильное образование — я зооинженер. Когда переехал в Москву, мне удачно подвернулась вакансия в компании MARS (бренды Whiskas, Kitekat, Chappi). Там я занимался кормами. Накопив опыт, посмотрев что эта ниша блогеров не так уж заполнена, решил, что интересно этим заняться.
Расскажите, для чего вы пробуете корм на вкус?
Тут две составляющих. В принципе, пробовать корм на вкус с одной стороны не имеет никакого смысла по простой причине: у человека вкусовых рецепторов многократно больше, чем у собаки и кошки. Однако это помогает понять, есть ли прогорклость, подсолен ли корм, есть ли в нем заявленный производителем вкус. И также понять структуру самой гранулы — насколько она однородна.
А можно ли тогда определить на вкус плохой корм? Может, он горчит или слишком соленый?
Я полагаюсь на несколько факторов: прогорклость (появляется при неправильном хранении или использовании низкокачественного сырья) и наличие животных составляющих в составе. Бывает корм, который ты жуешь и ощущаешь, что это ржаные сухарики. А вот насчет солености — тут сложно судить. Излишняя соль конечно вредна, но с другой стороны, есть специальный корм для животных, страдающих мочекаменной болезнью. Там соль добавляют специально для стимуляции потребления воды, чтобы промывались почки.
Скажите, а сколько всего кормов за жизнь удалось попробовать — считали?
Честно, не считал. Но скажу, что все корма, которые едят мои животные, я пробую. У меня две собаки и один кот. Когда я покупаю новый корм, конечно пробую его.
А было такое, что вам понравился корм, а вашим питомцам нет?
Поначалу было. Сейчас скорее я уже знаю вкусы своих питомцев, понимаю, что им нравится, а что — нет.
Сейчас многие зарубежные бренды ушли с российского рынка. Как по вашему, есть ли дефицит хороших кормов?
Это актуальный вопрос. Россельхознадзор в последнее время усилил контроль за качеством кормов. За последние два года закрылось порядка 50 европейских предприятий. Фактически закрылись все заводы, за исключением восьми, которым продлена аттестация до 1 апреля. Если они в этот срок не смогут исправить нарушения, выявленные Россельхознадзором, то европейских кормов у нас не останется. У нас есть российские бренды, их достаточно много. Но проблема в том, что всего в России 6 предприятий, а брендов за последние года два появилось наверное 150. И надо понимать, что большинство брендов производятся по контрактам на тех же самых заводах.
Цены на корма из-за этого как-то изменятся?
У меня есть опасения, что российские бренды начнут дорожать, по причине того, что спрос будет превышать предложение, а мощностей не хватает. Во-вторых, большое количество витаминных премиксов, той же упаковки, они требуют закупок извне. Но пока рынок перестроится и получит то, что необходимо, дефицит будет достаточно сильный. Потому что статистика импорта говорит о том, что огромный кусок рынка сейчас не закрыт. Есть альтернатива по производству — китайские, турецкие, бразильские корма. И честно говоря, из того, что есть на замену европейским кормам, лучшее, что я попробовал — из Бразилии. Потому что это сельскохозяйственная страна с огромным поголовьем собак. Сейчас основной ассортимент у них по собакам и чуть меньше по кошкам.
А российские производители на тех мощностях, которые у них есть, способны делать качественные корма? «Холистик»?
Технологически — да. Процесс может быть создан для производства кормов «холистик». Это вопрос сырьевой базы, качественный корм зависит от качества сырья.
Если говорить о сырье, всегда ли состав на упаковке соответствует тому, что находится внутри? И регулируется ли это кем-то в нашей стране?
Это очень жестко регулируется Россельхознадзором. Как раз из-за несоответствия состава заявленному было закрыто большинство европейских заводов. Были обнаружены либо ДНК другого животного, не заявленного на упаковке, либо премиксы, не заявленные в составе. Кроме того, корма которые завозятся из-за границы отбираются для пробы. Аттестованные лаборатории проверяют их на соответствие нормам.
К российским кормам точно такое же строгое отношение?
Конечно.
Возвращаясь к вашему блогу, обращались ли к вам бренды для того, чтобы попасть на обзор?
Да. Но я сразу оговариваю, что я буду озвучивать свое независимое мнение о корме. Кто-то после этого просто не соглашался.
Для наших читателей можете дать пару советов о том, как выбрать хороший корм и на что обращать внимание в магазине?
Сложный вопрос. У всех разная покупательская способность. И немногим доступен кг корма за 2000 рублей. В то же время, говорить о том, что корм «эконом» сегмента весь некачественный, тоже неверно. Да, там используется больше зерновая составляющая, чем животная. Есть усилители вкуса. Но эти корма также проходят испытания у ответственных производителей. К тому же, давайте будем честными — я был на заре формирования классов «эконом», «премиум», «супер премиум» и «холистик». Так вот, эти классы нигде не зарегламентированы. Ни одного документа в мире нет, где было бы написано, что корм должен содержать вот это и это и тогда он будет «холистик». Это абсолютная отсебятина. Никто не может мне сказать, что такое корм «холистик». Стоит верить составу, а то что написано на упаковке «супер премиум», ну, можете верить. Лучший корм тот, который подходит вашему животному. Если питомец здоров, не лезет шерсть, не чешется — этот корм и подходит. И это не всегда зависит от класса корма.
Наш сайт называется «Страсти». А что такое страсть для вас?
Ну, наверное ожидаемо, что страсть для меня — это мое хобби. Но на самом деле это одна из страстей. Я занимаюсь просто любимым делом, то чем мне нравится, то, чем я увлечен.