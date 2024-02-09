«Я знаю вкусы своих питомцев»: интервью с дегустатором и обзорщиком кормов для животных

Знали ли вы о том, что в мире существует профессия дегустатора кормов для животных? За границей производители платят таким специалистам от 200 до 500 тысяч рублей в месяц, в зависимости от опыта и квалификации. Все это нужно для того, чтобы проверять органолептические свойства перед выходом будущего продукта.

В России профессия не так сильно развита, да и производств кормов у нас немного. Зато в Сети есть те, кто в личных блогах рассказывает о свойствах кормов, пробуя их на вкус. Один из них, Сергей Муратов, создал блог «Пушистый довод», чтобы рассказывать обычным потребителям о качественной пище для питомцев.

Сергей, как пришла идея создать блог на ютубе?

Я давно связан с зообизнесом, с 2008 года. У меня профильное образование — я зооинженер. Когда переехал в Москву, мне удачно подвернулась вакансия в компании MARS (бренды Whiskas, Kitekat, Chappi). Там я занимался кормами. Накопив опыт, посмотрев что эта ниша блогеров не так уж заполнена, решил, что интересно этим заняться.

Расскажите, для чего вы пробуете корм на вкус?

Тут две составляющих. В принципе, пробовать корм на вкус с одной стороны не имеет никакого смысла по простой причине: у человека вкусовых рецепторов многократно больше, чем у собаки и кошки. Однако это помогает понять, есть ли прогорклость, подсолен ли корм, есть ли в нем заявленный производителем вкус. И также понять структуру самой гранулы — насколько она однородна.

А можно ли тогда определить на вкус плохой корм? Может, он горчит или слишком соленый?

Я полагаюсь на несколько факторов: прогорклость (появляется при неправильном хранении или использовании низкокачественного сырья) и наличие животных составляющих в составе. Бывает корм, который ты жуешь и ощущаешь, что это ржаные сухарики. А вот насчет солености — тут сложно судить. Излишняя соль конечно вредна, но с другой стороны, есть специальный корм для животных, страдающих мочекаменной болезнью. Там соль добавляют специально для стимуляции потребления воды, чтобы промывались почки.

Скажите, а сколько всего кормов за жизнь удалось попробовать — считали?

Честно, не считал. Но скажу, что все корма, которые едят мои животные, я пробую. У меня две собаки и один кот. Когда я покупаю новый корм, конечно пробую его.