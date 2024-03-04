Создатель «Умного Хайпа» Денис Амосов дал совет, как блогеру стать звездой

Эксперт провокационного пиара, создатель методологии «Умного Хайпа» Денис Амосов рассказал, как блогеру стать звездой в своем городе. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

Первым делом Амосов советует выбрать жанр, который вам ближе всего.

«Есть те, кто готов только писать тексты. Есть те, кто работает в жанре подкастов или в жанре фото- и видеоконтента. От жанра зависит площадка, которую вам стоит развивать. Например, если вы не умеете писать, то вам есть смысл создавать видео. Возможно, вам нужно будет потренироваться и поработать с психологом, если боитесь камеры», - сообщил эксперт.

Амосов сообщил, что можно воспользоваться социальным пиаром: начать помогать людям и решать проблемы в городе. Это сделает личность заметной, привлечет внимание СМИ.

«Как стать известным в своем городе? Самое простое – начать помогать людям. Это так называемый социальный пиар. Можно помогать, будучи активистом, решать проблемы в своем городе. Вы быстро станете медийным ресурсом, вами могут заинтересоваться местные СМИ и крупные, авторитетные блогеры», - рассказал эксперт.

Он привел пример, как в Красноярске девушка-блогер Галина Магергут организовала импровизированный день рождения ямы на дороге. Событие попало в новости, а ямы починили через три недели. До этого полгода яма создавала трудности и пробки.

«Выберите, кому бы вы хотели помогать: животным, детям, пожилым или кому-то еще. Рассказывайте об этом постоянно, привлекайте внимание к проблемам. И через помощь вы могли бы вести свой блог, становиться звездой», - сообщил эксперт.

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