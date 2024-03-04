«Блиновская злила аудиторию»: эксперт провокационного пиара Денис Амосов рассказал о работе с блогерами

Вы помогаете блогерам развивать личный бренд. С кем из известных личностей работали? С какими трудностями сталкивались?

Не всех блогеров, с которыми мы работали, имею право называть. С некоторыми подписано соглашение о неразглашении.

Если взять из тех, о ком говорить можно, то я бы рассказал историю проСашу Банайщика (основной контент Банайщика состоит из провокационных видео, розыгрышей – прим. «Страсти»). Это самый известный блогер из Москвы.

В целом мы позиционируемся в том числе как агентство, которое занимается региональным пиаром. Блогеры из регионов тоже продвигались у нас: из Красноярска, из Томска и из других областей.

В начале нашего пути мы долго работали только с организациями, но потом было принято решение помогать развивать личный бренд, потому что это работа с прямым заказчиком. И основная сложность была в том, что не все понимают, зачем нужен PR. Я заметил, что чаще всего у парней и девушек разный подход.

Парни хотят все считать, быстро получать результаты, сразу спрашивают, когда будут продажи. Даже несмотря на то, что это блогеры, которые хотят привлечь к себе внимание и тут же начать как-то себя монетизировать. Основная трудность в том, что парни боятся выходить из зоны комфорта. В целом они не сильно хотят проявляться в СМИ и за пределами социальных сетей.

С девушками работать проще, поэтому мы уже позиционируемся последние три года как эксперты в женском маркетинге, в женском пиаре. Девушки знают, зачем это нужно, они участвуют в конкурсах красоты, в различных фотопроектах, стремятся на обложки журналов. Это наша желанная аудитория, с которой мы работаем.

Но есть мужчины, с кем мы работаем через женскую аудиторию.Так было и с Сашей Банайщиком. Мы искали ему жену, похожую на Уэнсдэй из одноименного сериала. Сериал был мегапопулярный в то время, все девочки точно смотрели его, и мы решили воспользоваться этим.

Поделитесь, как блогеру стать звездой в своем городе? В какой соцсети посоветуете заводить личный блог?

Все зависит от того, какой жанр для вас больше всего ближе. Есть те, кто готов только писать тексты. Есть те, кто работает в жанре подкастов или в жанре фото- и видеоконтента. От жанра зависит площадка, которую вам стоит развивать. Например, если вы не умеете писать, то вам есть смысл создавать видео. Возможно, вам нужно будет потренироваться и поработать с психологом, если боитесь камеры.

Как стать известным в своем городе? Самое простое – начать помогать людям. Это так называемый социальный пиар. Можно помогать, будучи активистом, решать проблемы в своем городе. Вы быстро станете медийным ресурсом, вами могут заинтересоваться местные СМИ и крупные, авторитетные блогеры.

Например, так ремонтировали ямы в Красноярске. Местная девушка-блогер организовала импровизированный день рождения ямы на дороге: весело, с реквизитом и шариками. Событие сразу попало в новости и починили через три недели (до этого полгода яма создавала пробки на дороге).

Выберите, кому бы вы хотели помогать: животным, детям, пожилым или кому-то еще. Постоянно рассказывайте об этом, привлекайте внимание к проблемам. И через помощь вы могли бы вести свой блог, становиться звездой.

Это действительно так. Вы можете стать человеком, который не просто ведет блог, но и помогает решать какие-то проблемы, про вас будет писать и руководство города, и СМИ, люди начнут к вам обращаться.

Если у вас нейтральный имидж, такой способ поможет его сформировать. Таким же образом вы можете спасти имидж, если попали в неприятную ситуацию.

Какие минусы и плюсы у этой профессии?

Если говорить о блогинге как о профессии, то есть о способе заработка, то и относиться к нему нужно как к работе. Не получится заниматься блогингом в надежде на то, что будет много подписчиков, вы будете продавать рекламу, и это случится само. Нет. Если это источник заработка или платформа для развития личного бренда, то нужно уделять много времени, возможно, чем-то жертвовать на старте. К этому нужно быть готовым сразу.

Несомненный плюс профессии блогера в том, что она позволяет стать известным благодаря размещению своих видео (или другого контента) в какой-то теме. Это может быть экспертность в одной из областей, юмор, какие-то развлекательные видео и т.д. Вы можете стать известным достаточно быстро даже с минимальным ресурсом. Вас могут пригласить в СМИ или медиа на интервью, если вы подняли какую-то интересную тему, либо прославились многомиллионными охватами.

Например, Саша Банайщик искал жену. В итоге его позвали на телеканал «360» и «МоскваФМ», чтобы он рассказал об этом.

Вам, наверняка, известно о громком деле в отношении блогера, предпринимательницы Елены Блиновской. Получается, популярность опасна? Какую ошибку она допустила, на ваш взгляд?

На самом деле все не совсем так. Быть популярным выгодно. Вопрос лишь в том, какие ценности вы транслируете. Есть треш-стримеры, которые популярные, богатые и у них репутация людей, на которых вот-вот заведут дело. Соответственно, популярность опасна только в том случае, если вы транслируете контент, который является нежеланным, неуместным. Например, сейчас идет СВО, сложная экономическая ситуация, а кто-то транслирует успешные истории или «голые» вечеринки, показывает, как у них все здорово.

Со стороны, они будто занимаются только инфопродуктом. Блиновскую называли инфоцыганкой, потому что у нее был продукт, результаты которого сложно измерить. Например, блогер Лерчек тренировала людей и ее фитнес-курсы помогали людям так или иначе.

Главная ошибка Елены Блиновской была не в том, что она была популярна, а в том, что она своей популярностью привлекала внимание, злила аудиторию. А потом, когда в отношении нее были санкции, она, во-первых, пыталась сбежать, как бы подтвердив тем самым свою вину, а во-вторых, когда у нее был домашний арест, устроила вечеринку на Новый год.

Все это со стороны власти было воспринято как неуважение и несоблюдение правил, которые были ей выданы при домашнем аресте. Соответственно, все ужесточилось, появились новые эпизоды нарушений, и она сейчас в СИЗО.

Поэтому вопрос не в том, опасна ли популярность. Вопрос в том, что вы транслируете. Вы должны, как блогеры, отдавать себе отчет, что на вас смотрят. Вы должны понимать, что кому-то определенный контент или событие может не понравиться.

Елена Блиновская транслировала свою популярность, показывала свой успех, привлекла к себе внимание ФНС и по факту попалась на налогах. Поэтому вопрос не в популярности больше, а в том, что она не соблюдала законы Российской Федерации.

Почему, по вашему мнению, дело блогера Лерчек закрыли, а Блиновскую в конце концов арестовали? Они же занимались одним и тем же: имели многомиллионную аудиторию, зарабатывали на ней…

Самое главное отличие в том, что Лерчек занималась продажей товаров: косметики, фитнес-курсов. То есть она продавала не только инфопродукты. У Елены Блиновской был только инфопродукт.

Кроме того, разное поведение в момент разбирательств. Лерчек признала вину, вела себя спокойно, не привлекала к себе публичное внимание, исправила ошибку. Наверняка, Блиновской такую возможность тоже давали. Но, к сожалению, у Елены что-то пошло не так, возможно, она не захотела эту проблему решать. Будучи под следствием, не стоит вести себя так, чтобы у правоохранительных органов появлялись к вам новые вопросы.

У Лерчек и Блиновской были разные продукты, разная аудитория, разные результаты людей, которые продуктом воспользовались.

Есть советы, как безопасно быть блогером? Что не нужно или наоборот нужно делать?

После начала СВО правила игры поменялись, сейчас блогером достаётся. Из недавних инфоповодов – Сергей Косенко с ребенком (бросил грудного сына в снег – прим. «Страсти»). Раньше он уже злил аудиторию, были пранки с участием детей. Но сейчас Сергей попал под раздачу просто потому, что и до этого к нему была масса претензий. Мизулина (Екатерина Мизулина – глава Лиги безопасного интернета, прим. «Страсти») говорила о том, что к нему есть вопросы. Попался случай, его раздули. К счастью, пока в его истории нет уголовных разбирательств.

Чтобы блогинг оставался безопасным, важно в первую очередь оставаться в рамках закона Российской Федерации, учитывать социальный контекст: сейчас объявлен год семьи, лучше транслировать традиционные ценности, любовь, показывать детей и т.д. Нужно отслеживать информационную повестку.

Например, если вам симпатизирует какое-то движение и даже если оно не запрещено в России, но вы решаете выразить свое мнение, то к вам явно будут вопросы. И это правильно, на мой взгляд, если вы эти правила заранее знали.

Сейчас блогерам, на мой взгляд, важно не провоцировать, не быть треш-стримером и так далее. А помогать людям за счет своей активности, в том числе участвовать в каких-то полезных инициативах. Если вы действительно готовы так сделать, вы можете своим примером, как блогер, других людей вдохновить на то, чтобы помогать кому-то.

И если вы зарабатываете, монетизируете контент, платите налоги, призывайте людей делать то же самое. Если вы только собираетесь становиться блогером, изучите весь опыт блогеров, какие правила они нарушали, какие границы перешли. Так вы максимально обезопасите себя. И если вы выпускаете какой-то контент, сомневаетесь, будет ли он соответствовать закону, просто посоветуетесь с юристами, либо с пиарщиками. Сравните, какие последствия могут повлечь ваши действия. Как могут люди расценить ваше поведение.

На мой взгляд, сейчас любой блогер должен либо играть в команде, либо консультироваться с пиарщиками для того, чтобы понять, делает он что-то правильно или нет. Можно что-то упустить, что обернется для вас трагедией.

Как вирусный пиар может разрушить или создать бренд?

У нас есть термин «умный хайп» – это хайп, за который не стыдно. Что это значит? Умный хайп «работает» в рамках закона, не вредит репутации бренда, он всегда «на стороне добра», не провоцирует надзорные органы проверять деятельность компании или блогера.

Да, он включает в себя хайп-элементы, но если хайп добрый – в этом ничего плохого. Мы всегда пропагандируем добрый хайп. Да, он может быть провокационным, так как это вирусный пиар, он всегда работает на эмоции, но не на трагические.

Вирусный пиар действительно может разрушить бизнес, если вы не соблюдаете определенные правила, которые мы обсуждали ранее.

Хайп может создать бренд, это правда. Есть масса примеров, когда бренды с помощью вирусного пиара, инфлюенс-маркетинга продвигали себя. Если вы правильно всё делаете, давите на эмоции, помогаете что-либо купить, ваш товар может помогать людям решать какие-то проблемы. Вы можете создать свой бренд, заработать денег и даже сэкономить за счет именно вирусного контента.

Если вы делаете что-то провокационное, на грани, но не выходите за рамки закона, то никакие санкции вам не грозят. Люди, конечно, вас пообсуждают. Но если у вас полезный товар, ничего вас разрушить не сможет.

Да, хейтеры в любом случае будут, но это не влечет разрушение бизнеса. Иногда пиарщики специально вызывают эмоции для того, чтобы вашим контент делились пользователи или он попадал в СМИ. Вот почему скандалы, интриги, расследования в шоу-бизнесе особенно популярны, потому что они вызывают эмоции. Двигаться можно в разные стороны, вопрос лишь в том, какое направление блогеры для себя выбирают.