«Блиновская злила аудиторию»: эксперт провокационного пиара Денис Амосов рассказал о работе с блогерами
© Предоставлено Денисом Амосовым
Многие мечтают быть популярными, и сейчас все больше возможностей без особых талантов и усилий стать звездами. Так ли это? Блогер – временная слава на хайпе или что-то большее?
Сайт «Страсти» поговорил с экспертом провокационного пиара, создателем методологии «Умного Хайпа» Денисом Амосовым. Он поделился с нами секретами пиара и рассказал о том, когда популярность помогает решить проблемы, а когда может стать опасной.
Денис, как пришли к тому, что стали экспертом провокационного пиара и начали работать с блогерами? Кем были до этого?
Мне 41 год и 20 из них я занимаюсь маркетингом. Начинал еще в университете: работая барменом, изучал методики продаж. Потом открыл свое агентство по контекстной рекламе. После этого я еще пробовал себя в разных сферах: занимался переработкой и продажей дикоросов, работал в Центре развития мозга с технологиями развития памяти, мышления и самодисциплины. Все это время я постоянно изучал маркетинг и однажды пришел к тому, что мне больше хочется заниматься пиаром. Я обучался у Александра Андрианова (маркетолог, автор книги «Хайп мозга. Провокационный PR» - прим. «Страсти»), постепенно стал развиваться в этой сфере и понял, что у меня получается. Стало получаться.
Вы помогаете блогерам развивать личный бренд. С кем из известных личностей работали? С какими трудностями сталкивались?
Не всех блогеров, с которыми мы работали, имею право называть. С некоторыми подписано соглашение о неразглашении.
Если взять из тех, о ком говорить можно, то я бы рассказал историю проСашу Банайщика (основной контент Банайщика состоит из провокационных видео, розыгрышей – прим. «Страсти»). Это самый известный блогер из Москвы.
В целом мы позиционируемся в том числе как агентство, которое занимается региональным пиаром. Блогеры из регионов тоже продвигались у нас: из Красноярска, из Томска и из других областей.
В начале нашего пути мы долго работали только с организациями, но потом было принято решение помогать развивать личный бренд, потому что это работа с прямым заказчиком. И основная сложность была в том, что не все понимают, зачем нужен PR. Я заметил, что чаще всего у парней и девушек разный подход.
Парни хотят все считать, быстро получать результаты, сразу спрашивают, когда будут продажи. Даже несмотря на то, что это блогеры, которые хотят привлечь к себе внимание и тут же начать как-то себя монетизировать. Основная трудность в том, что парни боятся выходить из зоны комфорта. В целом они не сильно хотят проявляться в СМИ и за пределами социальных сетей.
С девушками работать проще, поэтому мы уже позиционируемся последние три года как эксперты в женском маркетинге, в женском пиаре. Девушки знают, зачем это нужно, они участвуют в конкурсах красоты, в различных фотопроектах, стремятся на обложки журналов. Это наша желанная аудитория, с которой мы работаем.
Но есть мужчины, с кем мы работаем через женскую аудиторию.Так было и с Сашей Банайщиком. Мы искали ему жену, похожую на Уэнсдэй из одноименного сериала. Сериал был мегапопулярный в то время, все девочки точно смотрели его, и мы решили воспользоваться этим.
Поделитесь, как блогеру стать звездой в своем городе? В какой соцсети посоветуете заводить личный блог?
Все зависит от того, какой жанр для вас больше всего ближе. Есть те, кто готов только писать тексты. Есть те, кто работает в жанре подкастов или в жанре фото- и видеоконтента. От жанра зависит площадка, которую вам стоит развивать. Например, если вы не умеете писать, то вам есть смысл создавать видео. Возможно, вам нужно будет потренироваться и поработать с психологом, если боитесь камеры.
Как стать известным в своем городе? Самое простое – начать помогать людям. Это так называемый социальный пиар. Можно помогать, будучи активистом, решать проблемы в своем городе. Вы быстро станете медийным ресурсом, вами могут заинтересоваться местные СМИ и крупные, авторитетные блогеры.
Например, так ремонтировали ямы в Красноярске. Местная девушка-блогер организовала импровизированный день рождения ямы на дороге: весело, с реквизитом и шариками. Событие сразу попало в новости и починили через три недели (до этого полгода яма создавала пробки на дороге).
Выберите, кому бы вы хотели помогать: животным, детям, пожилым или кому-то еще. Постоянно рассказывайте об этом, привлекайте внимание к проблемам. И через помощь вы могли бы вести свой блог, становиться звездой.
Это действительно так. Вы можете стать человеком, который не просто ведет блог, но и помогает решать какие-то проблемы, про вас будет писать и руководство города, и СМИ, люди начнут к вам обращаться.
Если у вас нейтральный имидж, такой способ поможет его сформировать. Таким же образом вы можете спасти имидж, если попали в неприятную ситуацию.
Какие минусы и плюсы у этой профессии?
Если говорить о блогинге как о профессии, то есть о способе заработка, то и относиться к нему нужно как к работе. Не получится заниматься блогингом в надежде на то, что будет много подписчиков, вы будете продавать рекламу, и это случится само. Нет. Если это источник заработка или платформа для развития личного бренда, то нужно уделять много времени, возможно, чем-то жертвовать на старте. К этому нужно быть готовым сразу.
Несомненный плюс профессии блогера в том, что она позволяет стать известным благодаря размещению своих видео (или другого контента) в какой-то теме. Это может быть экспертность в одной из областей, юмор, какие-то развлекательные видео и т.д. Вы можете стать известным достаточно быстро даже с минимальным ресурсом. Вас могут пригласить в СМИ или медиа на интервью, если вы подняли какую-то интересную тему, либо прославились многомиллионными охватами.
Например, Саша Банайщик искал жену. В итоге его позвали на телеканал «360» и «МоскваФМ», чтобы он рассказал об этом.
Вам, наверняка, известно о громком деле в отношении блогера, предпринимательницы Елены Блиновской. Получается, популярность опасна? Какую ошибку она допустила, на ваш взгляд?
На самом деле все не совсем так. Быть популярным выгодно. Вопрос лишь в том, какие ценности вы транслируете. Есть треш-стримеры, которые популярные, богатые и у них репутация людей, на которых вот-вот заведут дело. Соответственно, популярность опасна только в том случае, если вы транслируете контент, который является нежеланным, неуместным. Например, сейчас идет СВО, сложная экономическая ситуация, а кто-то транслирует успешные истории или «голые» вечеринки, показывает, как у них все здорово.
Со стороны, они будто занимаются только инфопродуктом. Блиновскую называли инфоцыганкой, потому что у нее был продукт, результаты которого сложно измерить. Например, блогер Лерчек тренировала людей и ее фитнес-курсы помогали людям так или иначе.
Главная ошибка Елены Блиновской была не в том, что она была популярна, а в том, что она своей популярностью привлекала внимание, злила аудиторию. А потом, когда в отношении нее были санкции, она, во-первых, пыталась сбежать, как бы подтвердив тем самым свою вину, а во-вторых, когда у нее был домашний арест, устроила вечеринку на Новый год.
Все это со стороны власти было воспринято как неуважение и несоблюдение правил, которые были ей выданы при домашнем аресте. Соответственно, все ужесточилось, появились новые эпизоды нарушений, и она сейчас в СИЗО.
Поэтому вопрос не в том, опасна ли популярность. Вопрос в том, что вы транслируете. Вы должны, как блогеры, отдавать себе отчет, что на вас смотрят. Вы должны понимать, что кому-то определенный контент или событие может не понравиться.
Елена Блиновская транслировала свою популярность, показывала свой успех, привлекла к себе внимание ФНС и по факту попалась на налогах. Поэтому вопрос не в популярности больше, а в том, что она не соблюдала законы Российской Федерации.
Почему, по вашему мнению, дело блогера Лерчек закрыли, а Блиновскую в конце концов арестовали? Они же занимались одним и тем же: имели многомиллионную аудиторию, зарабатывали на ней…
Самое главное отличие в том, что Лерчек занималась продажей товаров: косметики, фитнес-курсов. То есть она продавала не только инфопродукты. У Елены Блиновской был только инфопродукт.
Кроме того, разное поведение в момент разбирательств. Лерчек признала вину, вела себя спокойно, не привлекала к себе публичное внимание, исправила ошибку. Наверняка, Блиновской такую возможность тоже давали. Но, к сожалению, у Елены что-то пошло не так, возможно, она не захотела эту проблему решать. Будучи под следствием, не стоит вести себя так, чтобы у правоохранительных органов появлялись к вам новые вопросы.
У Лерчек и Блиновской были разные продукты, разная аудитория, разные результаты людей, которые продуктом воспользовались.
Есть советы, как безопасно быть блогером? Что не нужно или наоборот нужно делать?
После начала СВО правила игры поменялись, сейчас блогером достаётся. Из недавних инфоповодов – Сергей Косенко с ребенком (бросил грудного сына в снег – прим. «Страсти»). Раньше он уже злил аудиторию, были пранки с участием детей. Но сейчас Сергей попал под раздачу просто потому, что и до этого к нему была масса претензий. Мизулина (Екатерина Мизулина – глава Лиги безопасного интернета, прим. «Страсти») говорила о том, что к нему есть вопросы. Попался случай, его раздули. К счастью, пока в его истории нет уголовных разбирательств.
Чтобы блогинг оставался безопасным, важно в первую очередь оставаться в рамках закона Российской Федерации, учитывать социальный контекст: сейчас объявлен год семьи, лучше транслировать традиционные ценности, любовь, показывать детей и т.д. Нужно отслеживать информационную повестку.
Например, если вам симпатизирует какое-то движение и даже если оно не запрещено в России, но вы решаете выразить свое мнение, то к вам явно будут вопросы. И это правильно, на мой взгляд, если вы эти правила заранее знали.
Сейчас блогерам, на мой взгляд, важно не провоцировать, не быть треш-стримером и так далее. А помогать людям за счет своей активности, в том числе участвовать в каких-то полезных инициативах. Если вы действительно готовы так сделать, вы можете своим примером, как блогер, других людей вдохновить на то, чтобы помогать кому-то.
И если вы зарабатываете, монетизируете контент, платите налоги, призывайте людей делать то же самое. Если вы только собираетесь становиться блогером, изучите весь опыт блогеров, какие правила они нарушали, какие границы перешли. Так вы максимально обезопасите себя. И если вы выпускаете какой-то контент, сомневаетесь, будет ли он соответствовать закону, просто посоветуетесь с юристами, либо с пиарщиками. Сравните, какие последствия могут повлечь ваши действия. Как могут люди расценить ваше поведение.
На мой взгляд, сейчас любой блогер должен либо играть в команде, либо консультироваться с пиарщиками для того, чтобы понять, делает он что-то правильно или нет. Можно что-то упустить, что обернется для вас трагедией.
Как вирусный пиар может разрушить или создать бренд?
У нас есть термин «умный хайп» – это хайп, за который не стыдно. Что это значит? Умный хайп «работает» в рамках закона, не вредит репутации бренда, он всегда «на стороне добра», не провоцирует надзорные органы проверять деятельность компании или блогера.
Да, он включает в себя хайп-элементы, но если хайп добрый – в этом ничего плохого. Мы всегда пропагандируем добрый хайп. Да, он может быть провокационным, так как это вирусный пиар, он всегда работает на эмоции, но не на трагические.
Вирусный пиар действительно может разрушить бизнес, если вы не соблюдаете определенные правила, которые мы обсуждали ранее.
Хайп может создать бренд, это правда. Есть масса примеров, когда бренды с помощью вирусного пиара, инфлюенс-маркетинга продвигали себя. Если вы правильно всё делаете, давите на эмоции, помогаете что-либо купить, ваш товар может помогать людям решать какие-то проблемы. Вы можете создать свой бренд, заработать денег и даже сэкономить за счет именно вирусного контента.
Если вы делаете что-то провокационное, на грани, но не выходите за рамки закона, то никакие санкции вам не грозят. Люди, конечно, вас пообсуждают. Но если у вас полезный товар, ничего вас разрушить не сможет.
Да, хейтеры в любом случае будут, но это не влечет разрушение бизнеса. Иногда пиарщики специально вызывают эмоции для того, чтобы вашим контент делились пользователи или он попадал в СМИ. Вот почему скандалы, интриги, расследования в шоу-бизнесе особенно популярны, потому что они вызывают эмоции. Двигаться можно в разные стороны, вопрос лишь в том, какое направление блогеры для себя выбирают.
По вашему мнению, блогерство еще живо как профессия? Есть ли смысл туда идти или повезло только первым?
Блогерство, безусловно, все еще живо как профессия. С развитием интернета и социальных сетей, блогеры стали важной частью онлайн-сообщества. Они создают контент, который привлекает миллионы людей, и могут зарабатывать на этом деньги.
Однако, как и в любой профессии, успех зависит от многих факторов, включая уникальность контента, качество производства, взаимодействие с аудиторией и многое другое. Если вы хотите стать блогером, нужно быть готовым к постоянному развитию. Конечно, первые блогеры, которые появились еще на заре развития интернета, имели преимущество, так как конкуренция была невысокой. Но даже сейчас, если вы увлечены своей нишей и готовы вкладывать время и усилия в создание качественного контента, то у вас есть все шансы на успех.
Блогинг как профессия появился после того, как появился интернет, в том числе мобильный. Люди выражали свои мысли за счет разных площадок. Сейчас этих площадок стало много. Если раньше, например, там был только текст, потом фото, то сейчас это и видео, и фото, и аудио, и искусственный интеллект.
Любой блогер, который успешно что-либо делает, занимается своим контентом с радостью. Вы не сможете из себя что-то выдавить, если вам это не нравится.
Блогерство - это то, чем вы должны быть готовы заниматься 24 часа в сутки. Например, мне нравится изучать женский маркетинг, женский PR и все, что связано с гендерным маркетингом. Я готов заниматься этим все время: рассказывать, изучать, отрабатывать на практике и так далее.
Делитесь тем, чем вы занимаетесь. Вы можете рассказать о процессе, о своей работе. Выработайте в себе привычку рассказывать о своей жизни на той площадке, которую вы выбрали. Вы увидите обратную реакцию, что людям это действительно нравится – такие наверняка будут. Многие блогеры не идут дальше, если они не видят результат, отклик.
Так часто бывает в рилсах, в коротких видео. Сейчас вы не сможете получить сотни, тысячи просмотров, если не выложите первые, например, 30 видео. То есть вы должны выложить и смотреть, что будет, изучать алгоритмы социальных сетей.
Выберите для себя направление, которое вам нравится, рассказывайте о нем: рецепты, дети, спорт, отношения, путешествия, хобби – что угодно. И вы найдете своего зрителя.
Сейчас люди устали от «идеальных» истории, когда все «выглаженное». Все этих картинок уже насмотрелись. Все хотят увидеть себя в человеке, на которого они подписаны.
Блогерство, на мой взгляд, только начинается, потому что каждый бренд сейчас будет выращивать себе своего блогера-амбассадора. А если вы эксперт или бизнесмен и предприниматель, вы можете сами стать этим амбассадором вашего бизнеса.
Вы знаете, как с помощью пиара решать проблемы в бизнесе и жизни. Дайте нашим читателям совет, как правильно это сделать?
Проблемы бывают разные. Некоторые из них действительно можно решить с помощью огласки.
Например, вы купили услугу ненадлежащего качества или хотите пожаловаться на работу госорганов, даже банальные случаи, когда обсчитывают в магазине, мусор не вывезли специальные службы. Вы можете решить эту проблему: рассказать журналистам, написать в своем блоге, придать огласке. Расскажите, что произошло? Выложите пост и отправьте этот пост в предложки пабликов во «ВКонтакте», либо Telegram-каналы вашего города или на почту СМИ.
Вы можете легко найти СМИ вашего города, на их сайтах есть адрес электронной почты или Telegram, куда эти новости можно отправить. Это может быть для них интересным. Важно, чтобы вы были готовы подтвердить, показать факты и ответить журналистам хотя бы по телефону.
Однажды мы, например, нашли картину в Питере. Художница организовывала выставку в Москве. Она везла картину из Питера, и по дороге картина пропала. Никто не мог ее найти: ни полиция, ни транспортная компания. Художница обратилась к нам, мы разместили новость и пост, отправили в СМИ. Про это стали говорить, и картина нашлась через 6 часов. А до этого ее месяц никто не мог найти.
Вы получили PR-премию за идею для государственного ВУЗа «Факультет ТikТok». Расскажите подробнее, за что конкретно были награждены?
Премию получил не я, а команда, которая все организовывала. Вуз хотел привлечь к себе больше абитуриентов. Как это сделать? Придумали такую идею: открыть на их базе «Факультет ТикТока», на котором этот технический вуз сможет продвигать свои стартапы через ТикТок. Инфоповод получил хорошие охваты, но дальше эта история не пошла.
А весной с началом приемной кампании вуз решил заявиться с этим инфоповодом на пиар-премию. Главными показателями были упоминания и публикации. По количеству «Факультет ТикТока» получил премию – 3 место. Это совместная премия нас и этого сибирского вуза.
Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
Есть такое выражение, что реклама - это продажная любовь, маркетинг - это уже настоящая любовь, а вот пиар - это как раз страсть!
Для меня страсть – это та деятельность, которой я занимаюсь. Это азарт, потому что я знаю, как при небольших ресурсах достигнуть больших результатов. А сейчас, когда мы сделали ставку на «женский маркетинг», я с большей страстью буду работать с этой аудиторией, потому что им действительно нужно то, что мы делаем.
Когда в жизни людей, с которыми мы работаем, появляется столько эмоций, когда они становятся звездами с миллионами упоминаний, то мы понимаем, что меняем чью-то жизнь в лучшую сторону.