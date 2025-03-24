Создатель «Брата 3» Валерий Переверзев оправдал режиссеров, снимающих своих жен

Режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев рассказал, почему в своих проектах снимает жену. По его словам, все кинематографисты так делают, так как восхищаются красотой супруг. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

Практика съемок возлюбленных в отечественном, да и в зарубежном кино очень распространена. В России часто критикуют Сарика Андреасяна, приглашающего в свои фильмы и сериалы жену Лизу Моряк, а также Андрея Кончаловского за работу с Юлией Высоцкой. Издевки за это слышит и Валерий Переверзев. Хотя сам он не видит ничего плохого в том, чтобы снимать свою избранницу.

«Меня немного подкалывают. Но все режиссеры снимают своих жен! Это ведь та женщина, которая всегда рядом, которую ты выбрал, потому что она для тебя самая красивая. А если ты выбрал себе некрасивую — ну, у тебя проблемы, чувак. Если ты выбрала себе самую красивую жену и смотришь на нее каждый день, восхищаешься, почему ты должен снимать в образе красавиц других?» - поделился Валерий.

К слову, на съемочной площадке Переверзев никогда не ссорится с женой. По его словам, он не может быть с ней в конфликте. А если и возникают разногласия, то несерьезные.

«Это любовь. Я скучаю по ней всегда. Я каждое утро встаю, отвожу ребенка в школу, заезжаю в кафе и привожу ей эклерчик, сырники и какой-то завтрак. Каждое утро она просыпается, и у нее должны стоять цветочки. Первое, что я от нее получаю утром, это сообщение с сердечком: «Спасибо, очень вкусно». И я безумно от этого счастлив. А дальше мы встречаемся на работе. И у нас продолжаются отношения уже там. Это абсолютная гармония, любовь. Я нашел себе ту единственную, которую себе вымечтал и придумал. Мне иногда даже кажется, что ее вообще не существует, что такой красоты не может быть. Лучшее, что в моей жизни случилось, — это моя семья», - рассказал режиссер.

Полное интервью с Валерием Переверзевым читайте на сайте «Страсти».