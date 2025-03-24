«Я делаю искусство, но на грани»: режиссер «Брата 3» Переверзев о своих фильмах, скандальной репутации и любви к жене

Режиссер Валерий Переверзев известен многим как создатель фильма «Брат 3». У картины были проблемы с получением прокатного удостоверения Министерства культуры России, а сам постановщик заработал скандальную репутацию. Впрочем, сам он не считает себя и свое творчество плохим. Валерий уверен — он творец, и его искусство могут понять только те, кто действительно в нем разбирается.

Несмотря на нелюбовь Минкульта к его фильмам, режиссер остается в России и продолжает снимать. Его новая кинолента «Тени Москвы», как он сам признается, полностью отражает его видение и является абсолютно авторской. А также в разработке у Переверзева четвертая часть «Брата», которую он планирует сделать хоррором в попытке отойти от артхауса, и сериал о группе Centr. В разговоре с порталом «Страсти» кинематографист рассказал о том, какие звезды согласились на съемки, почему ему все равно на хейт, а также о любви к жене, статусе многодетного отца и отказе от стрижки и бритья.

— Валерий, расскажите немного о вашем новом фильме «Тени Москвы». О чем он? Как пришла идея?

— Фильм «Тени Москвы» был придуман на прошлогоднем Каннском кинофестивале. Дело в том, что каким-то странным образом я очень большое количество премьер посетил и каждый фильм подстраивал под себя, анализировал, фантазировал о своем каком-то полотне, и мне пришла в голову идея снять очень простой, спокойный, ни к чему никого необязывающий фильм, который будет абсолютным произведением искусства. Это кинокартина не ради того, чтобы ее продавать. В ней рассказывается история простой девушки. Когда я думал над сюжетом, то скучал по своей жене и представлял, как она одна ходит по Москве, видит инопланетян. И неважно, о чем она говорит, что делает, куда заходит — в музей или в кафе.

В картине два героя — образ моей жены и сама Москва. А почему «тени»? Потому что это такой оммаж на Джона Кассаветиса — одного из родоначальников независимого кинематографа. Его первый фильм называется «Тени». И в нем как раз люди ходят по Нью-Йорку и ничего не делают, просто болтают. А я вот решил — сниму фильм, где девушка ходит по Москве и болтает с ней. Идея простая, поэтому я хотел снять его за две недели и все. Но когда началась работа, то все стало обрастать какими-то странными и невероятными событиями. Например, я придумал, что главная героиня ухаживает за пожилой дамой, которая должна оставить ей квартиру. И в итоге мне понадобилась эта дама, нужно было ее найти. Я организовал кастинг на актрис и думал, что любая подойдет. А вот оказывается, что любая не подходила. Нужна была самая лучшая. Здесь произошел первый слом. В простой фильм на механическую пленочную камеру вошла суперактриса. Было огромное количество встреч, переговоров, но в итоге к нам присоединилась Елена Алексеевна Коренева. Теперь мы дружим. Это величайшая, на мой взгляд, актриса всех времен и народов. Она войдет в историю как советского, российского, так и мирового кинематографа.

— Было трудно работать с Еленой Кореневой?

— Снимать Кореневу, конечно, мечта, но и непростая задача. Елена Алексеевна докапывается до каждого словечка в сценарии. Не просто сама работает, а со своей группой сценаристов. Они каждое предложение перебирали по запчастям, причем не только ее реплики. Я попросил этот сценарий себе в коллекцию, чтоб висел в музее. Он весь в правках — вдоль и поперек, это удивительно. Это советская школа, когда реально читаются сценарии. Работа с Кореневой — это фантастика, с ней снимать надо было уже по-серьезному. Важно было хорошее сложное техническое оборудование, свет, декорации и так далее. Привлекали спонсоров, инвесторов. И так фильм набрал вес, дороговизну.

Вишенкой на торте стало то, что мы привлекли еще одну звезду. Дело в том, что героиня влюблена в какую-то невероятную знаменитость. И мы долгое время думали про эту звезду. Это по секрету, но вам расскажу — мы сняли Сашу Ревву. Это фантастика.

— Это действительно очень круто. А каким Александр предстанет в вашем фильме? Он же комедийный актер.

— Да, перформанс и заключается в том, что мы все Ревву знаем, как комедийного актера, эстрадного такого исполнителя, но на самом деле Саша невероятно глубокий человек. Я имею в виду его разносторонность. Когда он узнал, что снимается вот такого уровня высокого артхаусное кино, то заинтересовался. Мы давно общаемся, и я, конечно, хотел с ним поработать, может быть, в какой-то детской сказке. Мы обсуждали это давно, но в итоге я сделал предложение по поводу артхауса, на что он сказал: «Пришло время». Он захотел стать частью искусства и немножко в вечность поиграть.

Я хотел сначала, чтобы он сыграл себя, как будто наша героиня влюблена в Ревву. Но мы знаем, что Александр глубоко женат, и он семьянин. Мы когда с ним встречаемся, он постоянно говорит о детях, о семье, даже в бытовых разговорах с таким удовольствием всегда рассказывает о своей жене и о своих дочерях. А у меня на одну дочь больше, поэтому я хвастаюсь. И в связи с этим надо было все-таки придумать для него персонажа, и мы это сделали. Подробности раскрывать пока не буду.