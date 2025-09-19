«Совсем скоро я поеду на учебу»: куда поступил 17-летний актер Леон Кемстач

17-летний актер Леон Кемстач, прославившийся после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», окончил школу в этом году и поступил в университет. В беседе с сайтом «Страсти» молодой человек рассказал, в какое образовательное учреждение он попал и на кого будет учиться.

Кемстач побывал на XXVI Санкт-Петербургском международном Контент Форуме, на котором российские кинокомпании представили свои новые проекты. После презентации двух фильмов с участием Леона, «(НЕ)Искусственный интеллект» и «Лукоморье», мы пообщались с ним на тему образования. В этом году Кемстач окончил школу в Дубае и поступил там же в британский университет.

«Мой учебный год еще не начался. В Дубае он стартует в конце сентября — начале октября. Поэтому уже совсем скоро я поеду на учебу и расскажу, как оно. В какое место я конкретно поступил, называть не хочу. Поступил в дубайский университет. Не хочется, чтобы кто-то знал, в каком месте я учусь. В школе было много ребят, которые специально переходили из-за меня, и это препятствовало моему учебному процессу. Со мной поступил мой лучший друг Саша. Мы будем учиться на одном факультете — бизнеса, менеджмента и маркетинга», — рассказал Леон.

Полное интервью с молодым артистом вы можете посмотреть по этой ссылке. В нем он рассказал об отношении к ИИ, русской классике и о желании отпраздновать свое совершеннолетие на озере Комо в Италии.