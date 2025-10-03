«Современные методы обработки помогают даже в сложной ситуации»: нужно ли сжигать все, если появились клопы

Нет никакой необходимости сжигать все, если в доме завелись клопы. Об этом сайту «Страсти» заявил дезинсектор со стажем Владимир.

Специалист по борьбе с вредителями рассказал, что современные способы борьбы с клопами позволяют избежать радикальных мер. Однако если вещи сильно заражены или они не представляют особой ценности, то тогда от них можно избавиться и приобрести новые: это будет дешевле, чем проводить обработку.

«Это миф и крайность. Современные методы обработки (холодный туман, микрокапсулированные препараты) позволяют избавиться от клопов даже в самой сложной ситуации. Выбрасывать, а уж тем более сжигать, имеет смысл только сильно зараженную, старую и не представляющую ценности мебель, если ее дешевле заменить, чем обрабатывать. Постельное белье и одежду можно и нужно стирать при высоких температурах», — рассказал Владимир.

