«Во время обработки они ползают по тебе»: дезинсектор со стажем рассказал о трудностях и тонкостях профессии

Сколько лет вы занимаетесь профессиональной обработкой? Как вы пришли в эту профессию?

Профессионально занимаюсь дезинсекцией 5 лет. Пришел в профессию почти случайно: наткнулся на видео в интернете, там был бизнес разбор предпринимателя из этой сферы, я как раз искал новую нишу. Решил попробовать, как оказалось, что это востребовано, интересно и довольно хорошо оплачивается. Остался и не жалею.

Сколько стоит оборудование? С каким капиталом надо заходить, если хочешь начать заниматься обработкой?

Минимальный комплект для старта: генератор холодного тумана, средства защиты, базовый набор препаратов обойдется примерно в 60 тысяч рублей. Это для начала в одиночку, не учитывая рекламы.

Дезинсектором может стать каждый? Для этого надо проходить обучение?

С недавних пор в нашу деятельность включили обязательные требования по лицензии. Нужно иметь склад, врача в штабе, всю необходимую документацию на инсектициды и средства защиты. Так же без обучения — никуда. Каждый уважающий себя специалист проходит курсы (около 2−4 недель), где изучает биологию вредителей, классы опасности препаратов, методы обработки и, самое главное, технику безопасности. Без этих знаний можно навредить и себе, и клиентам.

Как можно совершенствоваться/расти в вашей профессии?

Можно расти как технический специалист: осваивать новые виды оборудования (например, фумигацию газом для складов), изучать сложные случаи (например, борьбу с муравьями-древоточцами), получать допуски для работы с особо опасными объектами (медицина, пищепром). А можно развиваться в сторону управления: стать бригадиром, открыть свою собственную службу дезинсекции.

Для каких людей путь в эту профессию закрыт? С какими фобиями?

Путь закрыт для людей с брезгливостью и явными фобиями, особенно инсектофобией (боязнь насекомых) и мизофобией (боязнь загрязнения и заражения). Астматикам и аллергикам тоже будет тяжело, даже в средствах защиты. Ну и без ответственности и внимательности тут делать нечего — работа с ядами.

Расскажите про самый сложный случай в вашей карьере.

Сложный случай в среднем раз в неделю бывает. Это когда очень высокая зараженность насекомыми на объекте, к этому еще плохая подготовка помещения. Приходится прилично повозиться в начале, до обработки, чтобы потом можно было тщательно нанести препарат. Соответственно сама обработка выходит долгой и жаркой, комбинезон плохо пропускает воздух.

Что вам приходилось видеть из ужасного на работе?

Чаще всего это следы крайней антисанитарии. Помню квартиру, где пожилой человек страдал синдромом Плюшкина. Тараканы буквально кишели в грудах старых вещей и остатках еды. Было не столько страшно, сколько печально.