«Во время обработки они ползают по тебе»: дезинсектор со стажем рассказал о трудностях и тонкостях профессии
© Личный архив Владимир
Востребовано, интересно и довольно хорошо оплачивается — так дезинсектор Владимир кратко описал свою профессию в беседе с сайтом «Страсти». Однако чем больше мы погружались в самые темные и сложные аспекты этого занятия, тем больший трепет в сердцах оно вызывало.
Квартиры-свалки, которые не убирались годами, груды старых вещей со следами антисанитарии, остатки еды с копошащимися в них тараканами — это все то, с чем Владимиру довелось столкнуться на службе и о чем он пишет в своем Telegram-канале Жуковский | Дезинсекция.
Сайт «Страсти» узнал, почему не стоит сжигать все вещи, если в доме нашлись клопы, сколько эта работа приносит в месяц, и как в итоге победить нечисть. Читайте будет жутко… интересно!
Сколько лет вы занимаетесь профессиональной обработкой? Как вы пришли в эту профессию?
Профессионально занимаюсь дезинсекцией 5 лет. Пришел в профессию почти случайно: наткнулся на видео в интернете, там был бизнес разбор предпринимателя из этой сферы, я как раз искал новую нишу. Решил попробовать, как оказалось, что это востребовано, интересно и довольно хорошо оплачивается. Остался и не жалею.
Сколько стоит оборудование? С каким капиталом надо заходить, если хочешь начать заниматься обработкой?
Минимальный комплект для старта: генератор холодного тумана, средства защиты, базовый набор препаратов обойдется примерно в 60 тысяч рублей. Это для начала в одиночку, не учитывая рекламы.
Дезинсектором может стать каждый? Для этого надо проходить обучение?
С недавних пор в нашу деятельность включили обязательные требования по лицензии. Нужно иметь склад, врача в штабе, всю необходимую документацию на инсектициды и средства защиты. Так же без обучения — никуда. Каждый уважающий себя специалист проходит курсы (около 2−4 недель), где изучает биологию вредителей, классы опасности препаратов, методы обработки и, самое главное, технику безопасности. Без этих знаний можно навредить и себе, и клиентам.
Как можно совершенствоваться/расти в вашей профессии?
Можно расти как технический специалист: осваивать новые виды оборудования (например, фумигацию газом для складов), изучать сложные случаи (например, борьбу с муравьями-древоточцами), получать допуски для работы с особо опасными объектами (медицина, пищепром). А можно развиваться в сторону управления: стать бригадиром, открыть свою собственную службу дезинсекции.
Для каких людей путь в эту профессию закрыт? С какими фобиями?
Путь закрыт для людей с брезгливостью и явными фобиями, особенно инсектофобией (боязнь насекомых) и мизофобией (боязнь загрязнения и заражения). Астматикам и аллергикам тоже будет тяжело, даже в средствах защиты. Ну и без ответственности и внимательности тут делать нечего — работа с ядами.
Расскажите про самый сложный случай в вашей карьере.
Сложный случай в среднем раз в неделю бывает. Это когда очень высокая зараженность насекомыми на объекте, к этому еще плохая подготовка помещения. Приходится прилично повозиться в начале, до обработки, чтобы потом можно было тщательно нанести препарат. Соответственно сама обработка выходит долгой и жаркой, комбинезон плохо пропускает воздух.
Что вам приходилось видеть из ужасного на работе?
Чаще всего это следы крайней антисанитарии. Помню квартиру, где пожилой человек страдал синдромом Плюшкина. Тараканы буквально кишели в грудах старых вещей и остатках еды. Было не столько страшно, сколько печально.
Опасно ли работать дезинсектором? Есть ли вероятность получить травмы во время работы, отравление? Происходило ли что-то подобное с вами?
Работа опасная, если халатно относиться к технике безопасности. Риск отравления парами химикатов или их попадания на кожу есть всегда. Травмы можно получить от падения с лестницы, пореза об острые углы на захламленных объектах. Со мной лично был случай легкого отравления — закружилась голова и тошнило, потому что в душном помещении немного сдвинул респиратор, чтобы вытереть пот. Больше не повторял этой ошибки.
Есть ли суеверия в вашей профессии?
Как таковых суеверий нет. Но есть профессиональные приметы. Например, считается, что если первый вызов дня прошел легко и быстро, то и весь день будет удачным. Или никогда не хвалишься, что «сегодня легко было» — обязательно следующий вызов будет с сюрпризом.
В вашей работе есть сезон? Или услугами дезинсектора пользуются с регулярной частотой?
Конечно, есть сезонность. Пик активности — с конца весны по начало осени, когда тепло и активно размножаются комары, мухи, осы, клопы (из-за сезона отпусков и перевозки вещей), муравьи. Зимой больше работы с грызунами (крысы, мыши ищут тепло в домах) и тараканами в отапливаемых помещениях. Но в целом работы хватает круглый год.
Какой доход приносит это занятие?
Доход сильно зависит от сезона, региона и формата работы (наемный сотрудник или свой бизнес). Наемный специалист может получать от 70 до 150 тысяч рублей в месяц. Если у тебя своя фирма и ты сам работаешь, доход может быть и 200+ тысяч, но нужно учитывать расходы на рекламу, химию и оборудование.
Каких вредителей вы истребляете? С кем из них тяжелее всего бороться? С грызунами — тоже работаете?
Истребляем всех синантропных (соседствующих с человеком) вредителей: тараканы, клопы, муравьи, блохи, клещи, комары, мухи, осы. С грызунами (крысы, мыши) тоже работаем. Самые сложные — это постельные клопы из-за их живучести и скрытности и муравьи, у которых могут быть разнесенные по дому гнезда.
Привозили ли вы паразитов к себе домой с вызова?
Нет, ни разу. Вот до машины иногда бывает, когда супер зараженный объект и они во время обработки ползают по тебе, там не грех с собой унести.
Где обычно начинают появляться тараканы? Можно ли от них избавиться навсегда?
Чаще всего они приходят от соседей или из подвала через вентиляцию, мусоропровод, щели. Или их приносят с покупками, посылками. Избавиться навсегда — сложно, так как они могут снова прийти. Но можно создать надежный барьер: поддерживать чистоту, вовремя выносить мусор, устранять протечки воды и регулярно (раз в полгода-год) проводить профилактическую обработку инсектицидами остаточного действия у себя и договориться с соседями сделать то же самое.
Правда ли, что если завелись клопы, то надо сжигать все?
Нет, это миф и крайность. Современные методы обработки (холодный туман, микрокапсулированные препараты) позволяют избавиться от клопов даже в самой сложной ситуации. Выбрасывать, а уж тем более сжигать, имеет смысл только сильно зараженную, старую и не представляющую ценности мебель, если ее дешевле заменить, чем обрабатывать. Постельное белье и одежду можно и нужно стирать при высоких температурах.
Как проходит ваш стандартный выезд?
- Осмотр помещения, определение типа вредителя и степени заражения.
- Подготовка: если что-то не успели доделать до моего прихода, тогда занимаемся этим на месте
- Подбор препарата и метода (опрыскивание, туман, аппликатор).
- Оформление документов (договор, акт выполненных работ).
- Обработка всех путей перемещения и мест возможного гнездования вредителей.
- Инструктаж клиента: когда можно проветривать, когда делать влажную уборку, какие признаки эффективности работы ждать.
У вас нормированный график? Сколько получается обработать квартир/помещений за сутки?
График ненормированный. Летом бывает по 5−8 выездов в день, зимой — 2−5. В среднем, за стандартный 8−10 часовой рабочий день обрабатываю 5−6 объектов. Все зависит от сложности и площади.
Бывают ли сложности в работе с клиентами? Например, странные заказчики, или те, кто совершил вызов пьяным.
Бывают. Часто люди паникуют, преувеличивают проблему или, наоборот, недооценивают и возмущаются стоимости. Были пьяные клиенты, которые вызывали «просто поболтать» или потому что им показалось. Самое сложное — работать в квартирах, где годами не убирались.
Есть ли средний портрет клиента?
Нет одного портрета. Это и молодые семьи в новостройках, и состоятельные люди в дорогих коттеджах с клопами из чемодана после отпуска, и пожилые люди в хрущевках, и владельцы ресторанов и отелей.
Доводилась ли вам обрабатывать места общественного питания? Попадались ли среди них откровенно ужасные?
Да, работаем с кафе и столовыми. Большинство следят за чистотой и заказывают обработку для профилактики по графику. Но попадались и ужасные: в подвале одной столовой разгребали завалы старых продуктовых запасов, где кишмя кишели мучные жуки и мыши.
Есть ли в вашей сфере мошенники? Как можно распознать нечистых на руку дезинсекторов?
К сожалению, да. Это «специалисты», которые работают с устаревшими и опасными препаратами, не дают гарантий, не проводят полной обработки, а лишь делают вид, и требуют полную оплату наличными без договора. А ещё часто бывает, что цена, озвученная по телефону, резко меняется по приезду специалиста, если такое происходит, лучше отказаться от услуги. Настоящая компания всегда заключает договор, дает гарантию, использует профессиональное оборудование и имеет все необходимые сертификаты на препараты, а главное положительные отзывы клиентов.
Приходится ли соперничать с другими компаниями? Или на рынке обычная здоровая конкуренция?
Конкуренция высокая, но в основном здоровая. Конкурируем за счет качества услуг, скорости выезда, гарантий и сервиса. Ценовые войны тоже бывают, но серьезные клиенты смотрят не на самую низкую цену, а на надежность и отзывы.
Наш сайт называется «Страсти». Что страсть для вас?
Для меня страсть — это азарт охоты. Не в смысле убийства, а в смысле решения сложной задачи. Когда ты приезжаешь на объект, как детектив, ищешь следы, гнезда, пути проникновения. Разгадываешь повадки конкретной колонии вредителей и применяешь тактику, которая решит проблему. Это чувство, когда после твоей работы человек наконец-то может спокойно спать у себя дома — вот это и есть моя страсть и главная награда.