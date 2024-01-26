Совершенствование правил перевозки животных: как смерть Твикса спасет жизни многих других питомцев
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Смерть кота Твикса, выброшенного на железнодорожной станции, открыла глаза людям на несовершенство системы перевозки животных в России. Такая проблема, как показал случай, действительно существует и решение ей есть. Депутат Госдумы РФ, член комитета по экологии Владимир Бурматов рассказал в беседе с сайтом «Страсти», какие изменения произойдут в законах, регулирующих подобную практику.
Твикс должен был прибыть из Екатеринбурга в Ленобласть. Однако по пути он выбрался из переноски в вагоне для животных. На остановке в Кирове проводница решила избавиться от «подозрительного» животного — она выбросила его на мороз. В итоге кот умер, а его смерть вскрыла проблему, которую теперь пытаются решить всей страной.
Перевозка животных регулируется законом о транспорте и регламентами перевозки, которые приняты соответствующими перевозчиками — авиакомпаниями, у них свои регламенты, ж/д компаниями, у них свои регламенты. Ровно поэтому было принято решение о создании в Государственной думе рабочей группы по совершенствованию правил перевозки животных для того, чтобы исключить подобные инциденты.
Владимир Бурматов
Депутат Госдумы РФ, член комитета по экологии
По словам народного избранника, он возглавит этот процесс, а в начале февраля произойдет встреча всех крупных перевозчиков с Министерством транспорта Российской Федерации, Россельхознадзором, Министерством природы, Российской кинологической организацией для того, чтобы утвердить те изменения, которые необходимо внести в правила транспортировки животных.
Важно, чтобы сотрудники все перевозчиков относились к животным как к пассажирам, а не как к багажу, отметил Бурматов. РЖД поддержала позицию, что выбрасывать животных на станциях недопустимо. Их необходимо довести до пункта, передать бригаде по акту, определить в пункт временного содержания, куда уже должен будет прийти хозяин или замещающее его лицо.
Важно, чтобы те изменения, которые будут внесены в эти регламенты, соответствовали трем основным принципам. Первое — безопасность транспорта, второе — безопасность пассажиров, третье — безопасность животных. Вся конкретика будет в первых числах февраля, когда мы проведем заседание рабочей группы и утвердим все предложения.
Владимир Бурматов
Депутат Госдумы РФ, член комитета по экологии
Ранее стало известно, что проводница могла выбросить кота Твикса из поезда из-за недовольства хозяев нескольких элитных животных. Об этом сообщают осведомленные источники.