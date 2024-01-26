Совершенствование правил перевозки животных: как смерть Твикса спасет жизни многих других питомцев

Смерть кота Твикса, выброшенного на железнодорожной станции, открыла глаза людям на несовершенство системы перевозки животных в России. Такая проблема, как показал случай, действительно существует и решение ей есть. Депутат Госдумы РФ, член комитета по экологии Владимир Бурматов рассказал в беседе с сайтом «Страсти», какие изменения произойдут в законах, регулирующих подобную практику.

Твикс должен был прибыть из Екатеринбурга в Ленобласть. Однако по пути он выбрался из переноски в вагоне для животных. На остановке в Кирове проводница решила избавиться от «подозрительного» животного — она выбросила его на мороз. В итоге кот умер, а его смерть вскрыла проблему, которую теперь пытаются решить всей страной.