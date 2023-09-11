«Состояние угрожает ее голосу»: таролог Янко о самочувствии Анны Нетребко
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Известная оперная дива Анна Нетребко, одна из самых ярких и талантливых певиц современности, поделилась своим беспокойством о состоянии здоровья в социальных сетях и объявила о последнем выступлении в текущем сезоне. Новость вызвала волнение и тревогу у ее поклонников. Портал «Страсти» узнал у таролога Галины Янко, как народная артистка России будет чувствовать себя в ближайшее время, есть ли повод для серьезных волнений.
Последние два выступления Анны Нетребко в этом сезоне запланированы на 6 и 9 сентября. Это будут особенные мероприятия, которые привлекут внимание музыкального сообщества и ее преданных поклонников, отмечает Янко.
По словам таролога, у Анны Нетребко действительно возникли некоторые проблемы со здоровьем, однако важно не преувеличивать их.
«Различные догадки, которые появились в прессе и среди поклонников, заходят слишком далеко. Ни о каком раке, конечно же, речь не идет. Вопрос стоит в хронической усталости, которая стала для Анны вызовом. Интенсивный график выступлений и путешествий привел к появлению различных психосоматических симптомов», - поясняет специалист.
Она подчеркнула, что Анна столкнулась с необъяснимыми болями в теле, эмоциональными всплесками, а также потерей энергии и интереса к жизни – все эти симптомы связаны с ее психологическим истощением. «Однако, самое важное – это то, что это состояние угрожает ее голосу, который является ее неповторимым даром. Врачи уже предупредили Анну о том, что для сохранения ее вокальных способностей необходим полноценный отдых и восстановление».
Анна сделала правильный выбор, признав проблему и приняв решение взять небольшую паузу. Для ее полного восстановления потребуется около полугода, в течение которого она сможет уделить время своему здоровью и восстановлению сил. Это время позволит Анне полностью восстановиться и вернуться на сцену не только обновленной, но и полной энергии и творческого вдохновения.
Галина Янко
Таролог
Напомним, ранее таролог Саона в беседе с порталом «Страсти» сообщила, что в скором времени широкой публике станет известна тайна 66-летней актрисы Татьяны Догилевой, которую так упорно от посторонних глаз пытаются скрыть ее близкие. К слову, об ухудшении состояния здоровья артистки тоже ходят разные слухи.