«Состояние угрожает ее голосу»: таролог Янко о самочувствии Анны Нетребко

Известная оперная дива Анна Нетребко, одна из самых ярких и талантливых певиц современности, поделилась своим беспокойством о состоянии здоровья в социальных сетях и объявила о последнем выступлении в текущем сезоне. Новость вызвала волнение и тревогу у ее поклонников. Портал «Страсти» узнал у таролога Галины Янко, как народная артистка России будет чувствовать себя в ближайшее время, есть ли повод для серьезных волнений.

Последние два выступления Анны Нетребко в этом сезоне запланированы на 6 и 9 сентября. Это будут особенные мероприятия, которые привлекут внимание музыкального сообщества и ее преданных поклонников, отмечает Янко.

По словам таролога, у Анны Нетребко действительно возникли некоторые проблемы со здоровьем, однако важно не преувеличивать их.

«Различные догадки, которые появились в прессе и среди поклонников, заходят слишком далеко. Ни о каком раке, конечно же, речь не идет. Вопрос стоит в хронической усталости, которая стала для Анны вызовом. Интенсивный график выступлений и путешествий привел к появлению различных психосоматических симптомов», - поясняет специалист.

Она подчеркнула, что Анна столкнулась с необъяснимыми болями в теле, эмоциональными всплесками, а также потерей энергии и интереса к жизни – все эти симптомы связаны с ее психологическим истощением. «Однако, самое важное – это то, что это состояние угрожает ее голосу, который является ее неповторимым даром. Врачи уже предупредили Анну о том, что для сохранения ее вокальных способностей необходим полноценный отдых и восстановление».