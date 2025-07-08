Соседи заподозрили жительницу Ленобласти в инсценировке смерти мужа-инвалида

В Ленобласти жители города Колтуши считают, что их соседка четыре года держит взаперти супруга Евгения Суздалева (имена изменены — прим. «Страсти»), который, по официальным документам, похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. По их словам, мужчина жив, е его жена инсценировала смерть ради решения материальных вопросов.

Как пояснила сайту «Страсти» проживающая этажом ниже Валентина Семенец, несколько лет назад мужчина стал инвалидом, и из его квартиры начали доноситься постоянные стуки от его трости. В 2021 году пенсионерка узнала от соседей, что мужчина умер. Но женщина продолжила слышать доносящиеся сверху стуки и стоны Евгения.

Валентина, проникшись жалостью к соседу, решила найти его могилу на Серафимовском кладбище. Женщину смутило, что захоронение размещено на слишком ровной поверхности, будто «внутри» никого и нет. Семенец обратилась за разъяснениями к жене Суздалева Марине.

«Я сказала, что раз она пошла на такое преступление, выводи хотя бы мужа на улицу, чтобы он не сидел взаперти и не мучился, — вспоминает женщина. — Ему же нужно дышать свежим воздухом, гулять. Она мне отвечает: „А ты докажи это, у меня есть все документы“. То есть даже не стала отрицать сам факт инсценировки смерти».

С тех пор, по словам женщины, семья Евгения начала вести затворническую жизнь. Но она не сдалась и написала заявление в следственный комитет. Квартиру осмотрела следователь — внутри никого не нашла. Как пояснила Валентина, работу представитель СК, по ее мнению, выполнила некачественно, поскольку была в тот момент в командировке и торопилась поскорее уехать. Соседи считают, что мужчина находится на балконе, но туда следователь почему-то не зашла.

«Сейчас меня даже не сколько стуки беспокоят, мне просто очень жалко человека, на глаза слезы наворачиваются. Ему всего 63 года, еще жить да жить…, — сетует Семенец. — Ни разу не видели, чтобы к нему ходили врачи, человек не получает должной медпомощи, не гуляет, не дышит свежим воздухом. В квартире находится живой труп».

Подробнее про историю мужчины вы можете прочитать по ссылке.