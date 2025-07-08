«В квартире находится живой труп»: россиянка подозревает соседку в инсценировке смерти мужа ради денег

23 июня 2021 года на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга похоронили подполковника в отставке Евгения Суздалева (имя и фамилия изменены — прим. «Страсти»). Соседи мужчины из города Колтуши в Ленинградской области утверждают — его смерть была инсценировкой, а он уже четыре года живет затворником. Они считают, что все подстроила супруга Евгения, чтобы решить материальные вопросы. В запутанной истории разбирался сайт «Страсти».

«Мама, она его похоронила»

Со слов соседки Евгения Валентины Семенец, которая проживает снизу, мужчина переехал в их дом 18 лет назад. Он был военным, служил под Москвой, а потом семье дали трехкомнатную квартиру в Колтушах на пятом этаже. Супруги воспитывали двоих детей — сына и дочь. Евгений часто утром подвозил Валентину до работы в Санкт-Петербург, всегда оказывал помощь при необходимости. Соседи описывают его как доброжелательного и приятного человека.

«В 2019 году на похоронах отца, генерала-лейтенанта, Суздалев получил серьезную травму, вроде бы сломал шейку бедра, — говорит Семенец. — Он стал инвалидом, и пошли постоянные стуки из их квартиры. Видимо, у Евгения были сильные боли. Дом панельный, все слышно, спать было невозможно».

Валентина живет в квартире только в холодное время года, летом женщина с мужем уезжает на дачу. Однажды, вернувшись домой, она узнала от соседки, что Евгений умер. Эта новость повергла пенсионерку в шок — она верила, что мужчина сможет реабилитироваться после травмы. Но он, согласно документам, умер в петербургской больнице от пневмонии и коронавируса.

Но очередная ночь в квартире вызвала у Валентины сомнения: стуки и стоны не прекратились. Чаще всего они доносились из ванной. И женщина решила связаться с женой Суздалева Мариной (имена изменены — прим. «Страсти»), но та заверила: супруг умер и звонить больше не надо. После нескольких бессонных ночей Валентина попросила дочь подняться к соседям и поговорить.

«Марина открыла дверь дочери и показала ей все документы: на установку памятника свидетельство о смерти. Когда она пришла домой, сказала: „Мама, ты знаешь, она его похоронила“. Вот тогда-то я и начала собственное расследование»", — объяснила соседка Евгения.

«А ты докажи»

Первым делом женщина позвонила в жилконтору, где ей сказали, что Суздалева, оказывается, выписали из квартиры за три месяца до смерти. У Валентины сразу возникли вопросы, и она отправилась в архив, чтобы узнать, где похоронен мужчина.

На Серафимовском кладбище женщина нашла место захоронения. Могила была присыпана щебенкой, рядом стоял памятник с лаконичной подписью — на нем указаны только ФИО усопшего и годы жизни усопшего. Соседка Евгения уверена: самой могилы на такой ровной поверхности быть не может. По возвращении домой Валентина позвонила Марине и рассказала, что не верит в смерть ее мужа.

«Я сказала, что раз она пошла на такое преступление, выводи хотя бы мужа на улицу, чтобы он не сидел взаперти и не мучился, — вспоминает женщина. — Ему же нужно дышать свежим воздухом, гулять. Она мне отвечает: „А ты докажи это, у меня есть все документы“. То есть даже не стала отрицать сам факт инсценировки смерти».

С тех пор, по словам женщины, семья Евгения начала вести затворническую жизнь. Но она не сдалась и написала заявление в следственный комитет. Квартиру осмотрела следователь — внутри никого не нашла. Как пояснила Валентина, работу представитель СК, по ее мнению, выполнила некачественно, поскольку была в тот момент в командировке и торопилась поскорее уехать. Соседи считают, что мужчина находится на балконе, но туда следователь почему-то не зашла.

На основании осмотра следком по Ленинградской области вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Женщина обращалась к главе СК Александру Бастрыкину, в прокуратуру и другие инстанции, но все они ссылаются на постановление.

«Еще жить да жить»

Стуки не прекращались, и жители дома уже смирились с этой ситуацией. Но в 2023 году другая соседка заявила Валентине, что лично видела Евгения.

«Она мне сказала, что увидела, как Евгений смотрит из окна. Сначала я не поверила — подумала, может ей показалось. Но соседка его хорошо знала и убеждала, что не могла ошибиться. В дальнейшем даже написала письменное заявление в правоохранительные органы, но все бестолку», — рассказывает Валентина.

Женщина предполагает, что супруга Евгения инсценировала его смерть при помощи связей. Марина по профессии врач-офтальмолог, и она могла подключить к делу своих коллег. По словам Валентины, Суздалева положила мужа в больницу в том районе, где находится ее работа. Справки и выписки Марина якобы подделала, считает Семенец. По крайней мере, при их изучении соседка нашла много несостыковок — в документе не указаны имя и фамилия патологоанатома, который проводил вскрытие. Она добавила, что «похоронить» человека в пандемию не составляло труда — гробы были закрытыми. Именно этим, по ее мнению, воспользовалась жена Евгения.

«Марина утром уходит на работу, а с ним сидит 27-летний сын. Скорее всего, мать не хочет, чтобы его забрали в армию. Сейчас меня даже не сколько стуки беспокоят, мне просто очень жалко человека, на глаза слезы наворачиваются. Ему всего 63 года, еще жить да жить…, — сетует Семенец. — Ни разу не видели, чтобы к нему ходили врачи, человек не получает должной медпомощи, не гуляет, не дышит свежим воздухом. В квартире находится живой труп».

На вопрос, зачем жена мужчины все это устроила, соседка дает простой ответ. Всему виной деньги, думает она. Валентина считает, что, возможно, жизнь Евгения застраховали, когда супруги покупали дочери квартиру в Санкт-Петербурге. У семьи могли возникнуть проблемы с оплатой ипотеки, и Суздалевы решили действовать радикально. Но это пока лишь слухи и предположения.

Собеседница заключила, что единственный способ доказать, что мужчина жив — провести полноценный обыск в квартире и сделать эксгумацию тела (извлечение останков тела из могилы — прим. «Страсти»).

«Крайне тяжело доказать»