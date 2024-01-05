SOS-мама в Детской деревне рассказала о ревности родной дочери к приемным детям

Российская благотворительная организация «Детские деревни SOS» с 1994 года занимается комплексным решением проблемы сиротства в нашей стране. Благодаря этой организации открылись шесть уникальных Детских деревень SOS, где проживают до 15 приемных семей. Здесь воспитанникам предоставляют жилье, помогают с образованием, дарят внимание, тепло, заботу и любовь.

Есть в Детских деревнях SOS мамы, которые задумались о приемном родительстве после того, как их кровные дети стали взрослыми. Есть те, у кого своих детей нет, а запаса материнской любви и родительского ресурса много. Есть и такие, которые стали приемными мамами в Детской деревне SOS, когда их кровные дети еще не подросли, и в этом случае адаптацию проходили все – и мама, и приемные дети, и кровные. Одна из таких мам – Людмила.

«Я стала семейной помощницей в Детской деревне SOS в 2018 году, а приемной мамой в 2019-м. Произошло это так. Я родом из Ростовской области и знакома с женщиной, которая была SOS-мамой в Детской деревне SOS. Она тоже из-под Ростова и приезжала на лето домой с детьми. Мы общались, мне было интересно узнать о такой форме альтернативной опеки. Однажды мы с дочкой поехали к ней в гости, в Детскую деревню SOS. Там я увидела, как живут семьи, как там хорошо детям, какую поддержку оказывает благотворительная организация «Детские деревни SOS» и ее специалисты. Мне там очень понравилось!» – рассказывает героиня.

Через несколько лет эта женщина собралась уходить на пенсию и предложила Людмиле стать приемной мамой. Ведь она давно мечтала о большой семье.

«Эту мысль я вынашивала полгода, взвешивала все за и против. И, наконец, приняла решение: еду! Мои родители, конечно, были не в восторге, но сказали так: «Если ты так решила, если для тебя это важно, мы твое решение поддерживаем». С дочкой я тоже много на эту тему разговаривала, ей тогда было восемь лет, и она была не против переезда в дом, где будет много братьев и сестер. Тем более, что уже побывала в Детской деревне SOS, и ей там понравилось», – делится она.

В дом к маме Людмиле пришли четверо детей: два мальчика трех и пяти лет, и двое 16-летних подростков. Так у кровной дочки Алины появилось сразу четверо братьев и сестер! Со старшими детьми девочка сразу нашла общий язык, а вот к младшим поначалу у нее была ревность.

«Они же были совсем малыши, просились на ручки. Укладывая спать, я их целовала, поправляла одеяльца. Ее, конечно, тоже целовала и обнимала. Но все равно поначалу это вызывало у Алины ревность, даже до слез доходило. Я думаю, она еще очень по бабушке и дедушке скучала, по друзьям, от которых пришлось уехать. Это было нелегко для нее. Чтобы ее успокоить, я рисовала большое сердце и внутри всех, кого люблю: своих родителей, всех пятерых детей, своих друзей. Смотри, какое у мамы сердце большое. Все ведь поместились? Значит, у мамы на всех вас любви хватит! Я старалась объяснять ей на ее языке, она у меня очень любит животных. И я говорила: вот у нашей бабушки была кошка Маруся, а потом появилась Дуся. Ты же не стала после этого любить Марусю меньше? Мы много-много говорили, обсуждали. Я обращалась к психологам из Детской деревни SOS, спрашивала совета, как правильно пройти адаптацию, как вести себя с детьми, чтобы не было ревности. И постепенно моя девочка поняла, что волноваться не стоит, ведь мама любит ее по-прежнему. Отношения с младшими наладились, сейчас они дружат. Конечно, как и во всех семьях, бывают стычки, но пройдет 10 минут – и снова они вместе, старшая дочка плетет младшей косички», – делится женщина.

Продолжение истории о маме Людмиле и рассказы о других приемных мамах в SOS-деревне можно прочитать в нашем материале.