Жизнь в Детской деревне SOS: истории трех женщин, которые стали приемными мамами
Три женщины рассказали о том, как стали приемными мамами в Детской деревне SOS.
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Количество детских домов в России за последние пять лет уменьшилось почти на 19%, а число детей в них – на 29%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Вопросы решаются и на государственном уровне, и все больше волонтерских программ и фондов участвуют в судьбах тех, кто еще не встретил своих родителей. И помогают – им встретиться.
Одна их них – уникальная крупнейшая благотворительная организация, которая существует с 1994 года – «Детские деревни SOS». Звучит немного страшно, но деятельность там про чистое добро. Благодаря этой организации открылись шесть уникальных Детских деревень SOS, где проживают до 15 приемных семей. Здесь детям дают семью, предоставляют жилье, дарят внимание, тепло, заботу и любовь, помогают с образованием и подготовиться к самостоятельной взрослой жизни.
В каждой Детской деревне SOS приемные профессиональные замещающие родители и SOS-мамы, заботятся о пяти-восьми детях-сиротах и тех, кто остался без попечения родителей, независимо от их возраста и пола. Организация предоставляет поддержку специалистов, таких как психологи и педагоги. Приемные родители создают индивидуальное бытовое пространство и уют, устанавливают свои правила и традиции. У каждого ребенка есть свое личное пространство с вещами и игрушками. Дети ходят в обычные детские школы и сады, заводят друзей, растут и развиваются в заботливом семейном окружении, готовясь к будущей самостоятельной жизни.
Портал «Страсти» пообщался с тремя женщинами, которые захотели подарить свою любовь детям, нуждающимся в тепле и заботе. Каждая из них в какой-то момент жизни приняла для себя важное решение – стать приемной мамой. Они рассказали о трудностях в воспитании детей и о том, почему никогда не жалели, что выбрали такой путь.
«В общей сложности Нина взяла на воспитание 16 детей»
23 года назад – 14 февраля 2000 года, в только что построенную Детскую деревню SOS Пушкин пришла первая SOS-мама – Нина. Пришла и вырастила три поколения детей. Сейчас многие из них уже взрослые, самостоятельные люди со своими семьями, но для мамы Нины они были и остаются детьми.
История SOS-мамы Нины Викторовны началась с маленького объявления в одной из питерских газет.
«В нем говорилось, что требуются физически сильные и психологически устойчивые женщины на роль приемных мам в Детскую деревню SOS Пушкин, которые будут брать в семью приемных детей, воспитывать, помогать им адаптироваться в социуме и готовить ко взрослой жизни. Название «Детские деревни SOS» мне тогда ни о чем не говорило, но эти слова про детей-сирот, которым необходима помощь, меня зацепили», – вспоминает она.
По профессии Нина инженер-технолог швейных изделий. В то время она работала мастером производственного обучения в Лицее Петербургской моды, обучала девочек индивидуальному пошиву одежды.
«Кровных детей у меня не было, мне было 36 лет, я была полна сил и решимости помогать. Позвонила по указанному номеру, меня пригласили на собеседование, и я его каким-то чудом прошла. Потом пригласили на практику в Орёл, в Детскую деревню SOS Лаврово. Там мне очень понравилось. Я вернулась в Санкт-Петербург, уволилась с работы и переехала в Детскую деревню SOS Пушкин. Потом я долго думала о том, как же я не побоялась и сделала этот смелый выбор. И пришла к выводу, что это была судьба и совершенно случайно (или не случайно!) я нашла мое главное в жизни призвание», – говорит Нина Викторовна.
Про поддержку
Первым ребенком в семье мамы Нины (и в самой Детской деревне SOS) стала девочка 10 лет. Потом в семью пришла еще одна девочка, потом в семью пришел мальчик, потом еще двое братьев, затем Нина приняла еще одну девочку. И дом наполнился детскими голосами – сразу шестью! И всем очень нужна была любовь, понимание, терпение и поддержка. В общей сложности Нина взяла на воспитание 16 детей. Семеро из них сейчас живут вместе с мамой в уютном доме, а девять уже ушли во взрослую жизнь.
«Просто вообще не было. Ни с одним ребенком. Не буду вдаваться в подробности, но дети приходили травмированные асоциальными семьями, кто-то успел пожить в интернатном учреждении и получить травму расстройства привязанности еще и там. У каждого была своя адаптация, у некоторых особенно сложная. Большинство детей были не дообследованы, и я начинала с походов по врачам и постановки диагнозов. Воспитание детей – это большая ответственность, тем более, если их в семье много. Тем более, если они приемные. В разные годы в моей семье жили по шесть, семь и даже восемь ребят одновременно, все разных возрастов, у каждого – своя невеселая история. И каждому нужно уделить внимание, окружить любовью, найти ключик и доказать, что мама всегда будет рядом и не бросит. Только тогда дети раскрываются, показывают свой потенциал, начинают развиваться в полную силу», – делится героиня.
Не выгореть маме Нине помогали психологи, другие специалисты и весь коллектив Детской деревни SOS. Особенно важным было и остается общение с другими мамами, у которых она искала поддержки и помогала сама. Обсудить за чаем поведение детей, спросить совета как вести себя в какой-то ситуации.
Про подростков и малышей
Конечно, психологи и другие специалисты помогают не только мамам, одна из их главных задач – проработка травм у детей, их адаптация, раскрытие потенциала.
«Дети в большинстве приходят педагогически запущенные. Когда у ребенка травма от потери родных людей, ему ведь не до учебы и не до познавательной деятельности. Вместе с психологами мы наблюдаем, какие у них возможности, составляем программу адаптации, а потом определяем в ту школу и класс, в которую он по способностям и возрасту должен ходить. Если ребенок справляется с программой – хорошо, если нет, то через комиссию его определяют в ту школу и класс, программу которых ему по силам освоить. Это правильный подход и очень большая помощь ребенку», – рассказывает Нина Викторовна.
Мамы Детских деревень SOS принимают в семьи детей, у которых меньше всего шансов попасть в семью: подростков, сиблингов (термин, используемый в этнологии, социальной антропологии и других науках, который обозначает детей одних родителей, – прим. «Страсти»), которых нельзя разлучать по закону, детей с особенностями развития. Сложно сказать, с детьми какого возраста Нине приходится проще, а с какими – сложнее. Но она отмечает одно, когда в семье появляются малыши – старшим детям это идет на пользу.
«Старшие дети сразу становятся старше, им становится неудобно капризничать, и показывать характер, они же уже не маленькие. Самому младшему из детей, который пришел в мою семью, было два с половиной года. Потом была девочка трех лет. И мои подростки сразу как-то повзрослели: стали примером показывать, как себя надо вести, помогали, убирали, играли, и в няньках сидели, когда мне нужно было отлучиться. Это в интернатном учреждении все примерно одного возраста в группе. А в домах Детской деревни SOS, как и в обычных семьях, живут дети разных возрастов. Ребята чувствуют, что живут в семье, где есть и малыши, и старшие. Так что это очень полезно для семьи – принимать в дом малышей», – говорит приемная мама.
Про настоящее и будущее
Есть две даты в году, когда в дом Нины стараются приехать все ее повзрослевшие дети. Это Новый год и мамин день рождения. В остальное время часто созваниваются, рассказывают про свои дела.
«Я для них – мама, а они все для меня – мои дети. Я знаю обо всех их радостях и печалях. Вот внук недавно родился – в семье одного из первых мальчиков, которые пришли в семью. Вся семья этому очень рада!» – говорит Нина.
Всегда интересно узнать, как складывается жизнь у ребят из семей Детских деревень SOS. В отличие от выпускников интернатных учреждений, практически 100% детей, которые выходят из замещающей опеки, становятся самостоятельными людьми. Они получают специальность, работают, заводят семьи и растят своих детей.
«Самая первая моя дочка живет в Санкт-Петербурге, вторая – в Москве. Обе работают в сфере продаж, живут с молодыми людьми и задумываются о свадьбе и своих детях. Еще одна девочка, которая прожила в моей семье пять лет, получила диплом педагога по физической культуре, а потом тренера – в Педагогическом университете имени Герцена. Сейчас она работает педагогом-наставником в Доме молодежи SOS (место, где живут ребята из Детских деревень SOS, достигшие совершеннолетия. Под руководством педагогов-наставников они адаптируются к новому этапу в их жизни, – прим. «Страсти»). Ее старшая сестра сейчас работает в салоне красоты мастером по наращиванию ресниц, а младшая сестренка живет и оканчивает лицей по специальности «мастер кожаных изделий». Остальные дочки и сыновья тоже стали самостоятельными, выучились и успешно работают», – делится героиня.
В этом году еще двое ребят из семьи мамы Нины уходят в Дом молодежи SOS. На вопрос, планирует ли она становиться приемной мамой для новых ребят, Нина Викторовна говорит так: «Я в силах и готова принять в семью детей. Пока двоих, а там посмотрим!».
«У меня есть дети, которые дважды теряли маму»
Вторую нашу героиню зовут Ирина. Она является мамой в Детской деревне SOS, где занимается воспитанием детей со сложной судьбой, помогает им пережить их травмы, раскрыть способности и таланты. Это ее призвание и одновременно профессия. Ирина рассказала, как это – быть мамой приемных детей в Детской деревне SOS.
«Я по образованию педагог-психолог, долгое время работала в школе-интернате 8-го вида. Потом поработала администратором в санатории и поняла, что хочу вернуться на работу с детьми, мне их не хватает. В 2016 году я начала искать работу и наткнулась в Интернете на вакансию – в одну из Детских деревень SOS искали приемную маму. Я к тому времени развелась, дети – у меня два сына, выросли. И я отправила резюме, прошла онлайн-собеседование и поехала в Детскую деревню SOS на стажировку. Меня взяли работать сначала семейной помощницей, а потом и SOS-мамой. Так я стала мамой пятерых ребятишек – четырех девочек и одного мальчика», – рассказывает она.
По словам Ирины, до этого она никогда не испытывала такие ощущения. Для нее это стало не работой, а образом жизни. Несмотря на сложности, женщине все нравилось с самого начала.
«Это такая жизнь, в которой точно не стоишь на месте – меняются и растут дети, и ты меняешься вместе с ними. Каждый день дети преподают мне какой-то урок, учат договариваться, принимать их и любить несмотря ни на что. В Детской деревне SOS нам, мамам, помогают психологи и другие специалисты. Это помогает не выгорать, находить правильные подходы в воспитании. Ведь у каждого ребенка своя нелегкая судьба, свой негативный опыт, свои утраты и травмы. Психологи учат нас помогать детям с ними справиться», – отмечает героиня.
SOS-мамам приходится помогать детям справляться с психологическими травмами. Они много разговаривают, а самое главное – слушают детей.
«Не было ни одного ребенка в моей семье, у которого бы ни было психологической травмы. Все приемные дети по той или иной причине были разлучены с кровными мамами, а это негативный опыт, огромное горе для любого ребенка. У меня есть дети, которые дважды теряли маму. Это кровные брат и две сестры. Сначала биологическая мать от них отказалась, и они два года жили в интернате. Старший Тимофей очень надеялся, что мама их возьмет назад, но этого не произошло. Дальше дети попали в приемную семью Детской деревни SOS. Тимофей долго привыкал к приемной маме, наконец, принял ее и даже начал звать мамой. Но в 2015 году она улетела в отпуск и не вернулась – погибла во время теракта, когда самолет взорвался над Синайским полуостровом. И эти дети перешли жить в нашу семью. Тимофей – ему тогда было около 15 лет, переживал огромный стресс, начал бить сестер и даже мне от него доставалось. Конфликтовал со мной несколько лет, до самого ухода в программу по работе с молодежью благотворительной организации «Детские деревни SOS» Дом молодежи. И представьте, ровно через месяц он меня оценил! Понял, наконец, что я желала ему только добра, и отношения у нас стали прекрасными. Теперь звонит, приезжает, дарит подарки. Он окончил колледж, работает, получил квартиру. Я рада, что у него все хорошо», – рассказывает Ирина.
В благотворительной организации «Детские деревни SOS» положительно относятся к тому, чтобы дети общались с биологическими родственниками, если те ведут себя адекватно и общение не наносит новых травм ребенку. Поэтому родственникам в приемных семьях Детских деревень SOS всегда рады, их приглашают на праздники и просто в гости.
«У меня в семье есть положительный опыт такого общения. Например, недавно в семью пришла Марина, ей 13 лет. У ее мамы зависимость, и ребенка изъяли из семьи. Но папа хочет забрать ее к себе в семью, он сейчас доказывает свое отцовство, проходит анализ ДНК. Конечно, мы поддерживаем общение с ее папой, на выходные девочка ездит к нему в семью, ей там рады.
Есть и другие ситуации. Например, недавно вышла на связь биологическая мама Тимофея и его двух сестер, которые сейчас живут со мной. Она хотела увидеться с ними, но Тимофей категорически против: «Я уже смирился, что кровной матери у меня нет», у него обида и боль до сих пор. А младшие девчонки с ней встречались. Но не в Детской деревне SOS, потому что мама не захотела получить разрешение органов опеки, а в городе. Мне об этом не сказали, я поняла это по поведению: стали более дерзкими, а старшая даже перестала звать меня «мамой». Я тогда сказала старшей из девчонок: «Катя, ты можешь общаться с родной мамой, я не могу тебе этого запретить. Но грубить мне, переносить негатив со своей мамы на меня я не разрешаю. Потому что я о вас забочусь и делаю вам только хорошее. Если хочешь, можешь звать меня Ириной Петровной. Это никак не повлияет на мое к вам отношение». Прошло 10 дней, и она снова «замамкала». Подошла ко мне мириться: «Мам, я тебя люблю», – вспоминает Ирина.
Женщина говорит, что не все дети называют ее «мамой». Если маленькие привыкли к этому, то взрослые обращаются к ней по имени-отчеству. В их числе и Тимофей.
«Понимаете, это совсем не важно, как называют меня дети. Они все равно мои – и те, что живут сейчас со мной, и те, кто уже вырос и покинул Детскую деревню SOS. На все праздники взрослые дети приезжают к нам домой, в Детскую деревню SOS, мы садимся за общий стол, общаемся. Мы с ними родные, близкие люди. Мы – одна семья, что бы ни случилось», – признается она.
«Чтобы кровная дочь не ревновала к приемным, я рисовала большое сердце и всех детей в нем»
Есть в Детских деревнях SOS мамы, которые задумались о приемном родительстве после того, как их кровные дети стали взрослыми. Есть те, у кого своих детей нет, а запаса материнской любви и родительского ресурса много. Есть и такие, которые стали приемными мамами в Детской деревне SOS, когда их кровные дети еще не подросли, и в этом случае адаптацию проходили все – и мама, и приемные дети, и кровные. Одна из таких мам – Людмила.
Родители сказали: «Если ты так решила, мы тебя поддержим»
«Я стала семейной помощницей в Детской деревне SOS в 2018 году, а приемной мамой в 2019-м. Произошло это так. Я родом из Ростовской области и знакома с женщиной, которая была SOS-мамой в Детской деревне SOS. Она тоже из-под Ростова и приезжала на лето домой с детьми. Мы общались, мне было интересно узнать о такой форме альтернативной опеки. Однажды мы с дочкой поехали к ней в гости, в Детскую деревню SOS. Там я увидела, как живут семьи, как там хорошо детям, какую поддержку оказывает благотворительная организация «Детские деревни SOS» и ее специалисты. Мне там очень понравилось!» – рассказывает героиня.
Через несколько лет эта женщина собралась уходить на пенсию и предложила Людмиле стать приемной мамой. Ведь она давно мечтала о большой семье.
«Эту мысль я вынашивала полгода, взвешивала все за и против. И, наконец, приняла решение: еду! Это был какой-то порыв, было страшно так круто менять свою жизнь. Но теперь я точно могу сказать: я на своем месте! Мои родители, конечно, были не в восторге, но сказали так: «Если ты так решила, если для тебя это важно, мы твое решение поддерживаем». С дочкой я тоже много на эту тему разговаривала, ей тогда было восемь лет, и она была не против переезда в дом, где будет много братьев и сестер. Тем более, что уже побывала в Детской деревне SOS, и ей там понравилось», – делится она.
В то время Людмила работала заведующей детским садом, а ее дочь училась в первом классе. После учебного года женщина нашла себе замену и передала дела. А после они с наследницей отправились в Детскую деревню SOS.
Четверо братьев и сестер сразу
В дом к маме Людмиле пришли четверо детей: два мальчика трех и пяти лет, и двое 16-летних подростков. Так у кровной дочки Алины появилось сразу четверо братьев и сестер! Со старшими детьми девочка сразу нашла общий язык, а вот к младшим поначалу у нее была ревность.
«Они же были совсем малыши, просились на ручки. Укладывая спать, я их целовала, поправляла одеяльца. Ее, конечно, тоже целовала и обнимала. Но все равно поначалу это вызывало у Алины ревность, даже до слез доходило. Я думаю, она еще очень по бабушке и дедушке скучала, по друзьям, от которых пришлось уехать. Это было нелегко для нее. Чтобы ее успокоить, я рисовала большое сердце и внутри всех, кого люблю: своих родителей, всех пятерых детей, своих друзей. Смотри, какое у мамы сердце большое. Все ведь поместились? Значит, у мамы на всех вас любви хватит! Я старалась объяснять ей на ее языке, она у меня очень любит животных. И я говорила: вот у нашей бабушки была кошка Маруся, а потом появилась Дуся. Ты же не стала после этого любить Марусю меньше? Мы много-много говорили, обсуждали. Я обращалась к психологам из Детской деревни SOS, спрашивала совета, как правильно пройти адаптацию, как вести себя с детьми, чтобы не было ревности. И постепенно моя девочка поняла, что волноваться не стоит, ведь мама любит ее по-прежнему. Отношения с младшими наладились, сейчас они дружат. Конечно, как и во всех семьях, бывают стычки, но пройдет 10 минут – и снова они вместе, старшая дочка плетет младшей косички», – делится женщина.
Людмила говорит, что у нее есть свои секреты воспитания детей. Она считает, что очень важно каждому из них уделять индивидуальное внимание. Женщина старается с каждым ребенком поговорить наедине хотя бы по 20-30 минут в день: о делах, проблемах и чувствах.
«А еще в семье появился ритуал «обнимашки», когда перед сном мама обнимает всех ребят сразу, а они хохочут. После него уж точно не остается подозрений, что мама кого-то любит меньше», – улыбается героиня.
Сейчас в доме Людмилы растут пять детей. Кровной Алине – 12 лет, младшим Вере и Павлику – по семь лет, Коля – ему 10 и Вероника – ей почти 17. Старшие подростки Иван и Марина уже ушли во взрослую жизнь, но приезжают к маме, звонят, делятся новостями.
«Они все равно мои дети, хоть уже и покинули семью. Они часто звонят и в любой момент могут приехать домой или обратиться за помощью. Хотя, пока чаще я обращаюсь, когда надо кого-то из младших отвезти-привезти или посидеть с ними, пока я езжу по делам. Других детей в семье они тоже считают родными», – признается приемная мама.
Женщина сама росла в большой семье – жила в одном доме с бабушкой, дедушкой, родителями, тетей и младшей сестрой. Каждый ужин и по праздникам они собирались с родственниками за большим столом. Людмила говорит, что поэтому и стала приемной мамой: ей хотелось, чтобы и в ее семье за столом было много людей.
«Мне очень повезло, мои дети – лучше меня. Они очень талантливы, проявляют себя там, где я ничего не знаю и не умею: танцуют, выступают на сцене, рисуют, конструируют, делают модели кораблей, шьют… Моя большая семья – это мой ресурс. Пятеро детей, которые сейчас живут в моем доме, это как раз мне по силам. Я всегда говорю, что кровную дочь родила физически, а приемных – сердцем», – делится Людмила.
Несмотря на то, что мы поделились историями трех героинь, в Детских деревнях есть и папы. Но в классической модели Детских деревень SOS изначально были только SOS-мамы. Они были сотрудниками организации по документам, но настоящими мамами по призванию и велению души.
Сейчас таких SOS-мам в шести Детских деревнях SOS практически уже не осталось, в основном это приемные семьи. И среди них 50% – это полные, где есть папа. С каждым годом благотворительная организация «Детские деревни SOS» все больше развивает поддержку полных приемных семей, проживающих на территории Детских деревень SOS и за их пределами, ведь крайне важно, чтобы у детей был пример выстраивания отношений между мамой и папой. Это им необходимо для создания своих счастливых семей в будущем.
Дом молодежи SOS – это место, где живут ребята из Детских деревень SOS, достигшие совершеннолетия. Здесь под руководством педагогов-наставников они адаптируются к новому этапу в их жизни. Педагоги следят за их учебой, учат делать нужные покупки, распоряжаться деньгами, решать разные социальные вопросы – в вопросах, где ребятам нужны дополнительные знания, кроме тех, которые им дают приемные родители. Так адаптация к взрослой жизни вне Детской деревни SOS проходит легче, при этом сохраняется связь с приемной семьей и мамой.
P.S. В целях заботы о детях и их безопасности имена героев изменены, но истории реальные.
На сайте «Детских деревень SOS» можно ознакомиться с деятельностью организации и принять участие в благотворительной инициативе – приготовить виртуальный «Оливье добра».