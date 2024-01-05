Жизнь в Детской деревне SOS: истории трех женщин, которые стали приемными мамами

Количество детских домов в России за последние пять лет уменьшилось почти на 19%, а число детей в них – на 29%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Вопросы решаются и на государственном уровне, и все больше волонтерских программ и фондов участвуют в судьбах тех, кто еще не встретил своих родителей. И помогают – им встретиться.

Одна их них – уникальная крупнейшая благотворительная организация, которая существует с 1994 года – «Детские деревни SOS». Звучит немного страшно, но деятельность там про чистое добро. Благодаря этой организации открылись шесть уникальных Детских деревень SOS, где проживают до 15 приемных семей. Здесь детям дают семью, предоставляют жилье, дарят внимание, тепло, заботу и любовь, помогают с образованием и подготовиться к самостоятельной взрослой жизни.

В каждой Детской деревне SOS приемные профессиональные замещающие родители и SOS-мамы, заботятся о пяти-восьми детях-сиротах и тех, кто остался без попечения родителей, независимо от их возраста и пола. Организация предоставляет поддержку специалистов, таких как психологи и педагоги. Приемные родители создают индивидуальное бытовое пространство и уют, устанавливают свои правила и традиции. У каждого ребенка есть свое личное пространство с вещами и игрушками. Дети ходят в обычные детские школы и сады, заводят друзей, растут и развиваются в заботливом семейном окружении, готовясь к будущей самостоятельной жизни.

Портал «Страсти» пообщался с тремя женщинами, которые захотели подарить свою любовь детям, нуждающимся в тепле и заботе. Каждая из них в какой-то момент жизни приняла для себя важное решение – стать приемной мамой. Они рассказали о трудностях в воспитании детей и о том, почему никогда не жалели, что выбрали такой путь.

«В общей сложности Нина взяла на воспитание 16 детей»

23 года назад – 14 февраля 2000 года, в только что построенную Детскую деревню SOS Пушкин пришла первая SOS-мама – Нина. Пришла и вырастила три поколения детей. Сейчас многие из них уже взрослые, самостоятельные люди со своими семьями, но для мамы Нины они были и остаются детьми.

История SOS-мамы Нины Викторовны началась с маленького объявления в одной из питерских газет.

«В нем говорилось, что требуются физически сильные и психологически устойчивые женщины на роль приемных мам в Детскую деревню SOS Пушкин, которые будут брать в семью приемных детей, воспитывать, помогать им адаптироваться в социуме и готовить ко взрослой жизни. Название «Детские деревни SOS» мне тогда ни о чем не говорило, но эти слова про детей-сирот, которым необходима помощь, меня зацепили», – вспоминает она.

По профессии Нина инженер-технолог швейных изделий. В то время она работала мастером производственного обучения в Лицее Петербургской моды, обучала девочек индивидуальному пошиву одежды.

«Кровных детей у меня не было, мне было 36 лет, я была полна сил и решимости помогать. Позвонила по указанному номеру, меня пригласили на собеседование, и я его каким-то чудом прошла. Потом пригласили на практику в Орёл, в Детскую деревню SOS Лаврово. Там мне очень понравилось. Я вернулась в Санкт-Петербург, уволилась с работы и переехала в Детскую деревню SOS Пушкин. Потом я долго думала о том, как же я не побоялась и сделала этот смелый выбор. И пришла к выводу, что это была судьба и совершенно случайно (или не случайно!) я нашла мое главное в жизни призвание», – говорит Нина Викторовна.

Про поддержку

Первым ребенком в семье мамы Нины (и в самой Детской деревне SOS) стала девочка 10 лет. Потом в семью пришла еще одна девочка, потом в семью пришел мальчик, потом еще двое братьев, затем Нина приняла еще одну девочку. И дом наполнился детскими голосами – сразу шестью! И всем очень нужна была любовь, понимание, терпение и поддержка. В общей сложности Нина взяла на воспитание 16 детей. Семеро из них сейчас живут вместе с мамой в уютном доме, а девять уже ушли во взрослую жизнь.

«Просто вообще не было. Ни с одним ребенком. Не буду вдаваться в подробности, но дети приходили травмированные асоциальными семьями, кто-то успел пожить в интернатном учреждении и получить травму расстройства привязанности еще и там. У каждого была своя адаптация, у некоторых особенно сложная. Большинство детей были не дообследованы, и я начинала с походов по врачам и постановки диагнозов. Воспитание детей – это большая ответственность, тем более, если их в семье много. Тем более, если они приемные. В разные годы в моей семье жили по шесть, семь и даже восемь ребят одновременно, все разных возрастов, у каждого – своя невеселая история. И каждому нужно уделить внимание, окружить любовью, найти ключик и доказать, что мама всегда будет рядом и не бросит. Только тогда дети раскрываются, показывают свой потенциал, начинают развиваться в полную силу», – делится героиня.

Не выгореть маме Нине помогали психологи, другие специалисты и весь коллектив Детской деревни SOS. Особенно важным было и остается общение с другими мамами, у которых она искала поддержки и помогала сама. Обсудить за чаем поведение детей, спросить совета как вести себя в какой-то ситуации.

Про подростков и малышей

Конечно, психологи и другие специалисты помогают не только мамам, одна из их главных задач – проработка травм у детей, их адаптация, раскрытие потенциала.

«Дети в большинстве приходят педагогически запущенные. Когда у ребенка травма от потери родных людей, ему ведь не до учебы и не до познавательной деятельности. Вместе с психологами мы наблюдаем, какие у них возможности, составляем программу адаптации, а потом определяем в ту школу и класс, в которую он по способностям и возрасту должен ходить. Если ребенок справляется с программой – хорошо, если нет, то через комиссию его определяют в ту школу и класс, программу которых ему по силам освоить. Это правильный подход и очень большая помощь ребенку», – рассказывает Нина Викторовна.

Мамы Детских деревень SOS принимают в семьи детей, у которых меньше всего шансов попасть в семью: подростков, сиблингов (термин, используемый в этнологии, социальной антропологии и других науках, который обозначает детей одних родителей, – прим. «Страсти»), которых нельзя разлучать по закону, детей с особенностями развития. Сложно сказать, с детьми какого возраста Нине приходится проще, а с какими – сложнее. Но она отмечает одно, когда в семье появляются малыши – старшим детям это идет на пользу.

«Старшие дети сразу становятся старше, им становится неудобно капризничать, и показывать характер, они же уже не маленькие. Самому младшему из детей, который пришел в мою семью, было два с половиной года. Потом была девочка трех лет. И мои подростки сразу как-то повзрослели: стали примером показывать, как себя надо вести, помогали, убирали, играли, и в няньках сидели, когда мне нужно было отлучиться. Это в интернатном учреждении все примерно одного возраста в группе. А в домах Детской деревни SOS, как и в обычных семьях, живут дети разных возрастов. Ребята чувствуют, что живут в семье, где есть и малыши, и старшие. Так что это очень полезно для семьи – принимать в дом малышей», – говорит приемная мама.

Про настоящее и будущее

Есть две даты в году, когда в дом Нины стараются приехать все ее повзрослевшие дети. Это Новый год и мамин день рождения. В остальное время часто созваниваются, рассказывают про свои дела.

«Я для них – мама, а они все для меня – мои дети. Я знаю обо всех их радостях и печалях. Вот внук недавно родился – в семье одного из первых мальчиков, которые пришли в семью. Вся семья этому очень рада!» – говорит Нина.

Всегда интересно узнать, как складывается жизнь у ребят из семей Детских деревень SOS. В отличие от выпускников интернатных учреждений, практически 100% детей, которые выходят из замещающей опеки, становятся самостоятельными людьми. Они получают специальность, работают, заводят семьи и растят своих детей.

«Самая первая моя дочка живет в Санкт-Петербурге, вторая – в Москве. Обе работают в сфере продаж, живут с молодыми людьми и задумываются о свадьбе и своих детях. Еще одна девочка, которая прожила в моей семье пять лет, получила диплом педагога по физической культуре, а потом тренера – в Педагогическом университете имени Герцена. Сейчас она работает педагогом-наставником в Доме молодежи SOS (место, где живут ребята из Детских деревень SOS, достигшие совершеннолетия. Под руководством педагогов-наставников они адаптируются к новому этапу в их жизни, – прим. «Страсти»). Ее старшая сестра сейчас работает в салоне красоты мастером по наращиванию ресниц, а младшая сестренка живет и оканчивает лицей по специальности «мастер кожаных изделий». Остальные дочки и сыновья тоже стали самостоятельными, выучились и успешно работают», – делится героиня.

В этом году еще двое ребят из семьи мамы Нины уходят в Дом молодежи SOS. На вопрос, планирует ли она становиться приемной мамой для новых ребят, Нина Викторовна говорит так: «Я в силах и готова принять в семью детей. Пока двоих, а там посмотрим!».