Солисты группы «Мираж» высказались о феномене популярности «Слова пацана»

Солисты группы «Мираж» высказались о феномене популярности сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Так как в нем раскрываются события 80-х и 90-х годов, создатели решили использовать немало старой музыки. Так, довольно часто в эпизодах звучали композиции «Миража».

Оказалось, что участники коллектива, как и многие, уже тоже успели посмотреть сериал и оценить его. По словам солистки Екатерины Болдышевой, которая выступала в Татарстане в те времена, персонажи переданы очень точно.

«Нам довелось поездить по стране в те годы, и мне кажется, что как бы ни хотелось на это все закрыть глаза, но то, что показано в фильме, очень похоже на правду», — рассказала она.

А гитарист группы Алексей Горбашов тоже признался «Страстям» в том, что атмосфера того времени показана реалистично и рассказал, что сериал оставил у него тягостное впечатление.

«Я как ни старался, никакой романтики в нем не увидел. Наверное, вопросы нужно задавать не создателям сериала, а той власти, при которой все происходило, а, возможно, где-то имеет место и сейчас», — объяснил он.

Мнение критиков, фанатов и психолога о сериале «Слово пацана» читайте на сайте «Страсти».