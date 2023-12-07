Солист «Кватро» Овруцкий рассказал, почему не дает слушать детям «Синий трактор»

Солист группы «Кватро» Леонид Овруцкий является отцом двух детей. Несмотря на то, что они еще совсем маленькие, как и положено в музыкальной семье, они уже активно познают инструменты. В интервью изданию «Страсти» композитор признался, что не приобщать их к музыке не получается, но он выбирает, что именно им слушать. Так, в их доме никогда не звучит «Синий трактор».

Популярная детская песенка прочно заедает в голове даже у взрослых людей. Невольно услышав «По полям, по полям», потом этот мотив напеваешь весь оставшийся день. Мультик «Синий трактор» является обучающим, ведь с помощью него малыши не только учат цвета и животных, но и развивают логическое мышление. Однако Леонид уверен, что его детям такое слушать не нужно.

По словам Овруцкого, то, что мы слышим с детства, определяет наш музыкальный вкус.

«Стараюсь исключать примитивные музыкальные формы – «Синего трактора» нет в нашем музыкальном рационе. Мозг запоминает, от чего он будет испытывать радость и счастье. Мы получаем удовольствие от музыки в тот момент, когда предугадываем ее, знаем, что будет потом. Так мы учимся понимать языки музыки», - поделился композитор.

Также солист «Кватро» рассказал, как изменилась его жизнь, когда он стал отцом. Он признался, что совмещать творчество и роль родителя бывает тяжело, но он старается.

«Был такой момент, когда я работал за инструментом, а сын стоял возле окна и солнце отражалось в его волосах. Он что-то лепетал сам с собой, а у меня лилась музыка, которая отражала эту прекрасную картину. В тот момент я был художником, который красками звуков писал то, что видел и чувствовал», - рассказал Леонид.

Полное интервью с Леонидом Овруцким о юбилее группы «Кватро», классической музыке и семье читайте на сайте «Страсти».