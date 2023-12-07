«Мне хотелось сделать классику понятной для людей»: Леонид Овруцкий о музыке, группе «Кватро» и отцовстве

Классическая музыка – не для всех и понимать ее может не каждый. Подобного мнения придерживаются многие люди, и с ним категорически не согласен герой нашего интервью. Композитор, солист группы «Кватро» и золотой голос России Леонид Овруцкий получил классическое музыкальное образование, но выбрал путь, ведущий не в оперу, а на эстраду, и сформировал коллектив, который в этом году отмечает юбилей – 20-летие в шоу-бизнесе. Портал «Страсти» поговорил с артистом о том, как начинался его путь, через что он прошел за эти годы и как на его творчество повлияло отцовство.

– Леонид, хотелось бы начать с самого начала вашей истории. Как вы вообще пришли в музыку?

– Я вырос в музыкальной семье — мои родители окончили Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано. И сам тоже получил фундаментальное музыкальное образование, с отличием окончил Московскую академию хорового искусства по классу хорового дирижирования и классического вокала. Но я пробовал музыку в разных форматах. Был в стажерской группе Владимира Спивакова в качестве симфонического дирижера, пел как солист в «Геликон-Опере» – исполнял одну из самых сложных оперных партий в мире (доктор Шен в опере «Лулу» А. Берга). И даже поработал ассистентом режиссера Кирилла Серебренникова в постановке «Фальстаф» Джузеппе Верди в Мариинском театре.

– Вы получали классическое музыкальное образование, почему выбрали эстраду?

– Безусловно, повлияла семья. Да, мои родители – классические музыканты, но эстраду тоже слушали и любили. Я рос и учился в классической музыкальной среде и видел, что в ней мало кто может общаться без снобизма. Те, кто слушает классику и понимает ее, считают себя избранными. Это увеличивает пропасть между классической музыкой и людьми, желающими понять ее. Поэтому мне хотелось сделать классику понятной для большего количества людей. Первая концертная программа группы «Кватро» – это попытка интерпретировать классическую музыку в облегченной и доступной форме.

– А ведь группе «Кватро» в этом году исполняется уже 20 лет. Расскажите, как изменилось за это время ваше творчество, сами участники?

– Если честно, не верится, что в этом году нам уже 20 лет. Внутри коллектива мы остались такими же юными ребятами, студентами, как в самом начале. Помню через какие тернии проходили. Был такой эпизод: мы участвовали в очередном телевизионном конкурсе. И наш художественный руководитель в Московской академии хорового искусства, народный артист СССР Виктор Сергеевич Попов прочитал перед хором мощную речь. Он говорил, что мы опозорили учебное заведение: с таким фундаментальным образованием, сильными навыками, вложенной в нас глубиной опустились до этого «клоунского формата телевизионных шоу». В ответ на красноречивую речь хор начал аплодировать. Но уже после конкурса «5 звезд» этот же хор аплодировал нашей победе. Было непросто это переживать, но у нас было столько азарта и драйва!

За 20 лет мы поняли самое главное – группа «Кватро» особенная в российском шоу-бизнесе. Успех группы (на наших концертах побывало более полумиллиона человек) обусловлен тем, что мы не просто поем хиты, а создаем атмосферу, в которой люди испытывают яркие эмоции, чувства – от светлой грусти до полного счастья.

Многие зрители говорят о терапевтическом эффекте наших концертов, они дают психологическую поддержку. Другие отмечают, что заряжаются энергией, стимулом к жизни и действиям. Люди приходят на наш концерт, будто в гости к близким друзьям. Они видят, как мы общаемся между собой, как взаимодействуем с ними – это происходит в атмосфере семейной встречи.

– За эти годы вы успели поработать со многими артистами. Кто больше всего запомнился и почему?

– Да, мы, действительно, работали с огромным количеством артистов. Иосиф Давыдович Кобзон был председателем жюри и дал нам старт на конкурсе «5 звезд». Мы дружили с ним и даже выступали вместе на одной из самых знаковых мировых площадок – Royal Albert Hall в Лондоне.

С теплом вспоминаю нашу дружбу и творчество с Дмитрием Хворостовским, с ним мы записали несколько дуэтов. Также работали на одной сцене с Пласидо Доминго, Майклом Болтоном, Алессандро Сафина и многими другими потрясающими артистами.