«Мне хотелось сделать классику понятной для людей»: Леонид Овруцкий о музыке, группе «Кватро» и отцовстве
Композитор Леонид Овруцкий рассказал, как группа «Кватро» изменилась за 20 лет.
© Личный архив Леонида Овруцкого
Классическая музыка – не для всех и понимать ее может не каждый. Подобного мнения придерживаются многие люди, и с ним категорически не согласен герой нашего интервью. Композитор, солист группы «Кватро» и золотой голос России Леонид Овруцкий получил классическое музыкальное образование, но выбрал путь, ведущий не в оперу, а на эстраду, и сформировал коллектив, который в этом году отмечает юбилей – 20-летие в шоу-бизнесе. Портал «Страсти» поговорил с артистом о том, как начинался его путь, через что он прошел за эти годы и как на его творчество повлияло отцовство.
– Леонид, хотелось бы начать с самого начала вашей истории. Как вы вообще пришли в музыку?
– Я вырос в музыкальной семье — мои родители окончили Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано. И сам тоже получил фундаментальное музыкальное образование, с отличием окончил Московскую академию хорового искусства по классу хорового дирижирования и классического вокала. Но я пробовал музыку в разных форматах. Был в стажерской группе Владимира Спивакова в качестве симфонического дирижера, пел как солист в «Геликон-Опере» – исполнял одну из самых сложных оперных партий в мире (доктор Шен в опере «Лулу» А. Берга). И даже поработал ассистентом режиссера Кирилла Серебренникова в постановке «Фальстаф» Джузеппе Верди в Мариинском театре.
– Вы получали классическое музыкальное образование, почему выбрали эстраду?
– Безусловно, повлияла семья. Да, мои родители – классические музыканты, но эстраду тоже слушали и любили. Я рос и учился в классической музыкальной среде и видел, что в ней мало кто может общаться без снобизма. Те, кто слушает классику и понимает ее, считают себя избранными. Это увеличивает пропасть между классической музыкой и людьми, желающими понять ее. Поэтому мне хотелось сделать классику понятной для большего количества людей. Первая концертная программа группы «Кватро» – это попытка интерпретировать классическую музыку в облегченной и доступной форме.
– А ведь группе «Кватро» в этом году исполняется уже 20 лет. Расскажите, как изменилось за это время ваше творчество, сами участники?
– Если честно, не верится, что в этом году нам уже 20 лет. Внутри коллектива мы остались такими же юными ребятами, студентами, как в самом начале. Помню через какие тернии проходили. Был такой эпизод: мы участвовали в очередном телевизионном конкурсе. И наш художественный руководитель в Московской академии хорового искусства, народный артист СССР Виктор Сергеевич Попов прочитал перед хором мощную речь. Он говорил, что мы опозорили учебное заведение: с таким фундаментальным образованием, сильными навыками, вложенной в нас глубиной опустились до этого «клоунского формата телевизионных шоу». В ответ на красноречивую речь хор начал аплодировать. Но уже после конкурса «5 звезд» этот же хор аплодировал нашей победе. Было непросто это переживать, но у нас было столько азарта и драйва!
За 20 лет мы поняли самое главное – группа «Кватро» особенная в российском шоу-бизнесе. Успех группы (на наших концертах побывало более полумиллиона человек) обусловлен тем, что мы не просто поем хиты, а создаем атмосферу, в которой люди испытывают яркие эмоции, чувства – от светлой грусти до полного счастья.
Многие зрители говорят о терапевтическом эффекте наших концертов, они дают психологическую поддержку. Другие отмечают, что заряжаются энергией, стимулом к жизни и действиям. Люди приходят на наш концерт, будто в гости к близким друзьям. Они видят, как мы общаемся между собой, как взаимодействуем с ними – это происходит в атмосфере семейной встречи.
– За эти годы вы успели поработать со многими артистами. Кто больше всего запомнился и почему?
– Да, мы, действительно, работали с огромным количеством артистов. Иосиф Давыдович Кобзон был председателем жюри и дал нам старт на конкурсе «5 звезд». Мы дружили с ним и даже выступали вместе на одной из самых знаковых мировых площадок – Royal Albert Hall в Лондоне.
С теплом вспоминаю нашу дружбу и творчество с Дмитрием Хворостовским, с ним мы записали несколько дуэтов. Также работали на одной сцене с Пласидо Доминго, Майклом Болтоном, Алессандро Сафина и многими другими потрясающими артистами.
– Раньше вы довольно часто выступали за рубежом. Как изменилась ваша жизнь теперь? Скучаете по международным гастролям?
– Конечно, все кардинально изменилось еще с пандемии. Практически на несколько лет мы потеряли возможность выступать и в тот период реализовали идею с онлайн-концертами: сняли 17 концертов и выпускали их каждый месяц. Это был удивительный опыт общения через экран с людьми, было ощущение, что нас это сильно сблизило. Мы вместе грустили, радовались, веселились, поднимали друг другу настроение. Если до этого мы выступали и в Индии, и в Америке, и в Англии, и в Израиле, то сейчас многие страны стали недоступны. Все же мы верим, что когда-нибудь вернемся к зарубежным концертам. Но скучать нам не приходится, у нас плотный график гастролей – в юбилейном туре запланированы концерты в 100 городах.
– Леонид, также хотелось бы подробнее узнать о том, как создается ваша музыка? Как ищете вдохновение?
– Вдохновение – это про внутреннее состояние и возможность выразить его посредством звуков. Иногда есть то самое внутреннее состояние, но нет возможности или времени его передать. Мне чаще не хватает как раз-таки времени. Тогда я использую диктофон, напеваю мелодии или записываю ноты от руки.
Музыка отражает внутреннее состояние, она – зеркало души, и это не просто метафора. Через нее вы можете познакомиться с собой, узнать себя настоящего. Музыка никогда не обманет и срезонирует только с тем, что есть в вас. Мне близки разные чувства, в том числе могу грустить и печалиться. Но в моей музыке много светлого. Наверное, потому что она отражает мое состояние на сегодняшний день.
– Вы автор метода трансформационной музыки. Можете рассказать, что это такое в принципе?
– Я не только пишу музыку, но и исследую ее. Мне интересно, как музыка может влиять на наше эмоциональное состояние, психику и способствовать внутренним изменениям. Из этого интереса и родился проект «8 историй под звездным небом» в Московском планетарии. Его цель – помочь с помощью музыки прожить воспоминания на глубинном уровне и вернуться к своим живым чувствам, снова дать им место в вашей жизни. Это снимает много напряжения с тела и дает возможность чувствовать в полную силу.
– А если говорить про классическую музыку, то она, как правило, подходит не всем. А как вы считаете, вы своим творчеством способны переубеждать людей в обратном?
– Классическая музыка подходит не всем. Но дело не в ней, а лишь в том, сколько вы потратили времени, чтобы она вам подходила. Классика не является современным музыкальным языком, она написана совсем в другое время. Это то же самое, что сказать «китайский язык подходит не всем». Он правда подходит не всем, но, если вы начнете его изучать, возможно, поймете, что вам говорит человек на этом языке. В сложной классической музыке каждый может найти свои глубокие, важные смыслы.
– Какой можно составить терапевтический плейлист для наших читателей? Какую музыку слушать, чтобы управлять своими эмоциями, чувствами и настроением?
– Прослушивание музыки активирует различные области мозга. Например, те, которые отвечают за увеличение уровня дофамина (гормона счастья), уменьшение кортизола (гормона стресса). Музыка может нормализовать артериальное давление и сердечный ритм. Ещё научно доказанные факты: прослушивание музыки в течение 9 минут способно существенно влиять на наше настроение. А если вы послушаете грустную музыку на протяжении 13 и более минут, то сможете прожить чувство грусти и избавиться от уныния.
– Знаю, что вы еще и папа двух детей. Как ваша жизнь изменилась с отцовством? Не мешает ли это заниматься карьерой, творчеством?
– Конечно, когда ребенок сидит у тебя на коленях, тяжело заниматься творчеством, но я стараюсь совмещать. Был такой момент, когда я работал за инструментом, а сын стоял возле окна и солнце отражалось в его волосах. Он что-то лепетал сам с собой, а у меня лилась музыка, которая отражала эту прекрасную картину. В тот момент я был художником, который красками звуков писал то, что видел и чувствовал.
– Детей к музыке приобщать планируете? Хотите, чтобы они шли по вашим стопам?
– Не приобщить не получится – они уже сейчас активно изучают инструменты, пробуют их на ощупь. Единственное, стараюсь исключать примитивные музыкальные формы – «Синего трактора» нет в нашем музыкальном рационе. То, что дети слышат сейчас, будет определять их музыкальный вкус. Мозг запоминает, от чего он будет испытывать радость и счастье. Мы получаем удовольствие от музыки в тот момент, когда предугадываем ее, знаем, что будет потом. Так мы учимся понимать языки музыки.
– А как удается уделять внимание и детям, и жене, и работе? Не получаете ли от супруги упреки, что мало проводите время с семьей или что-то подобное?
– С появлением детей я стараюсь больше времени проводить дома, с семьей и выстраивать свой рабочий график так, чтобы был баланс. Конечно же, спасибо моей невероятной супруге за колоссальную поддержку. Она расширила мою душу, наполнила ее красотой и благородством. С появлением Юлианны в моей жизни, я понял, что любовь – это выбор. Выбор быть и развиваться вместе. Я верю, что ради любви хочется совершенствоваться и становиться лучше.
– Что ждать от вас и вашего коллектива поклонникам в будущем? Какие цели ставите для себя на 2024 год?
– Главные цели – юбилейный тур в 100 городах и грандиозный концерт 3 марта в Государственном Кремлевском Дворце. Мне хочется продолжать исследовать музыку, ее влияние на наше состояние. И для этого я создал проект «8 историй под звездным небом» в планетарии. Хочу, чтобы как можно больше людей посетило его. Этот проект, как я уже говорил, позволяет людям возвращать чувственность, избавляться от старых блоков, находить вдохновение для осуществления своих самых заветных мечтаний.
– Наше издание называется «Страсти», поэтому хочу узнать, что для вас страсть?
– Страсть – это жизнь из состояния абсолютного потока, в котором нет места сомнениям. Убежден, что страсть души – это всегда реализация ее предназначения.