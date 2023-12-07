Солист «Кватро» Овруцкий: «Наш худрук говорил, что мы опустились до клоунского формата ТВ-шоу»

Группа «Кватро» в этом году отмечает большой юбилей – 20 лет на сцене. За эти годы коллектив пережил и взлеты, и падения. Первое время в музыкантов не верил даже их собственный художественный руководитель. Он говорил, что они опустились до клоунского формата телевизионных шоу. Об этом порталу «Страсти» рассказал солист Леонид Овруцкий.

Изначально, когда собиралась группа, у композитора была цель – сделать классику доступной для людей. Понимали эту идею не все, поэтому артистам приходилось преодолевать многие препятствия на пути к признанию.

Как-то «Кватро» участвовали в очередном телевизионном шоу, но вместо напутствующих слов от художественного руководителя получили лишь критику.

«Наш художественный руководитель в Московской академии хорового искусства, народный артист СССР Виктор Сергеевич Попов прочитал перед хором мощную речь. Он говорил, что мы опозорили учебное заведение: с таким фундаментальным образованием, сильными навыками, вложенной в нас глубиной опустились до этого «клоунского формата телевизионных шоу». В ответ на красноречивую речь хор начал аплодировать. Но уже после конкурса «5 звезд» этот же хор аплодировал нашей победе. Было непросто это переживать, но у нас было столько азарта и драйва!» - рассказал Овруцкий.

По словам композитора, «Кватро» - особенная группа в шоу-бизнесе. Они не просто исполняют хиты, но и создают атмосферу, передают людям разные эмоции – от грусти до счастья.

«Многие зрители говорят о терапевтическом эффекте наших концертов, они дают психологическую поддержку. Другие отмечают, что заряжаются энергией, стимулом к жизни и действиям. Люди приходят на наш концерт, будто в гости к близким друзьям. Они видят, как мы общаемся между собой, как взаимодействуем с ними – это происходит в атмосфере семейной встречи», - поделился солист «Кватро».

Полное интервью с Леонидом Овруцким для портала «Страсти» читайте на нашем сайте.