«Соглашается выступать за немаленький гонорар»: что известно о заработке и тайных детях 80-летнего Антонова

Певец Юрий Антонов уже несколько лет редко появляется на публике и не дает концерты из-за проблем со здоровьем. Однако позвать на мероприятие его все же можно, рассказал сайту «Страсти» продюсер Сергей Дворцов. По его словам, выступление 80-летнего артиста обойдется заказчику примерно в 3−4 млн рублей.

С 2018 года Антонова беспокоит боль в ноге, с которой он не может справиться по сей день. Певец даже делал операцию по замене сустава, но и это не помогло. Сейчас исполнитель предпочитает находиться дома, а не посещать светские мероприятия. При этом музыкальную карьеру он не завершил.

«Он соглашается выступать на мероприятиях, корпоративах очень редко, но за такой немаленький гонорар — плюс-минус 3−4 млн рублей. Человеку все-таки уже девятый десяток лет пошел. Состояние оставляет желать лучшего, безусловно. Его поддерживают, конечно, его родственники, друзья и члены команды», — рассказал Сергей Дворцов.

Также продюсер сообщил, что говорят в звездной тусовке о тайных детях Юрия Антонова. Информацией о наследниках поделился друг певца Владимир Ильичев. Он признавался, что это закрытая тема, но у артиста действительно есть сын и дочь. Сам Антонов на откровения приятеля никак не реагировал.

По мнению Дворцова, дети у Юрия Михайловича могут быть, а скрывает он их, чтобы наследников публично не обсуждали.

«У каждого артиста, мне кажется, есть по всей нашей любимой стране дети. Возможно, даже внебрачные, которые появились по молодости. Поэтому я не удивлюсь, если у Антонова тоже есть сын и дочь. Это исключать нельзя. А скрывает он их, чтобы грязь не лили о детях. Он по максимум отгородил свою семью», — поделился Сергей Дворцов.

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