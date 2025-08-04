«Работы он не лишился»: продюсер рассказал о повышении гонораров Диброва из-за развода

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что происходит с карьерой телеведущего Дмитрия Диброва, который угодил в скандал с изменой жены. По его словам, из-за большой цитируемости в СМИ артист может поднять гонорар до 2 млн рублей. Об этом музыкальный эксперт рассказал в беседе с сайтом «Страсти».

С конца июля в Сети активно обсуждают скорый развод Дмитрия с молодой женой Полиной. Дело в том, что блогершу обвинили в измене мужу с многодетным другом семьи. Сами Дибровы слухи не комментируют, но уже появилась информация, что телеведущий обратился к звездному адвокату Александру Добровинскому, чтобы тот представлял его интересы в суде.

Продюсер Сергей Дворцов отметил, что хоть Дмитрий сейчас не особо появляется на публике, в тень из-за развода он уходить не собирается. По его словам, артист не утратил свое влияние в шоу-бизнесе после ухода из «Кто хочет стать миллионером?», пусть тогда многие и говорили, что он остался без работы. Поэтому и скандал с женой пойдет ему только на пользу.

«У него с карьерой все хорошо. Он любим всеми, он уважаемый человек. После увольнения с Первого канала работы он не лишился и меньше звать его на корпоративы не стали. Также остался востребованный у своих людей, заказчиков», — отметил Дворцов.

Продюсер допустил, что Дибров начнет теперь просить 2 млн рублей за ведение корпоратива. Но, по его мнению, пиариться на разводе Дмитрий не будет.

«Возможно, в связи со скандалом его гонорары поднимутся — я не исключаю. Как правило, у артиста повышается цитируемость в связи с разводом или браком, и это влияет за гонорары. Я не думаю, что он будет зарабатывать именно хайпом. Он будет получать деньги за мероприятия и, возможно, какие-то привилегии», — рассказал продюсер Дворцов.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорары балерины Анастасии Волочковой.