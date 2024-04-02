«Снимали на скале, меня привязывали»: Самойленко рассказал о съемках в «Золоте Умальты»
© Ксения Угольникова/EastNews
Актер Александр Самойленко рассказал, что один из эпизодов фильма «Золото Умальты» снимался на скале и артиста привязывали. Подробностями он поделился на премьере картины. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
Журналисты поинтересовались, правда ли, что на съемках Самойленко несколько часов и дублей висел, выполнял работу каскадера.
«Там была сложность. Снимали на скале, на отвесе. Меня привязывали, это было неприятно, долго. Но это работа, ничего такого», - поделился актер.
Премьера фильма состоялась 2 апреля в киноцентре «Каро 11 Октябрь». Режиссером картины является Андрей Богатырев. В фильме снялись актеры Павел Деревянко, Алексей Шевченков.
На премьеру фильма были приглашены певец Прохор Шаляпин, ведущий Леонид Якубович, писательница Лена Ленина и другие. Артистка Наталья Штурм появилась на красной дорожке с бизнесменом-ювелиром Альбертом, с которым ранее разорвала помолвку.