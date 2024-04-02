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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 02 апреля 2024, 21:21
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«Снимали на скале, меня привязывали»: Самойленко рассказал о съемках в «Золоте Умальты»

Актер Александр Самойленко рассказал о съемках на скале в «Золоте Умальты».
«Снимали на скале, меня привязывали»: Самойленко рассказал о съемках в «Золоте Умальты»

© Ксения Угольникова/EastNews

Актер Александр Самойленко рассказал, что один из эпизодов фильма «Золото Умальты» снимался на скале и артиста привязывали. Подробностями он поделился на премьере картины. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты поинтересовались, правда ли, что на съемках Самойленко несколько часов и дублей висел, выполнял работу каскадера.

«Там была сложность. Снимали на скале, на отвесе. Меня привязывали, это было неприятно, долго. Но это работа, ничего такого», - поделился актер.

Премьера фильма состоялась 2 апреля в киноцентре «Каро 11 Октябрь». Режиссером картины является Андрей Богатырев. В фильме снялись актеры Павел Деревянко, Алексей Шевченков.

На премьеру фильма были приглашены певец Прохор Шаляпин, ведущий Леонид Якубович, писательница Лена Ленина и другие. Артистка Наталья Штурм появилась на красной дорожке с бизнесменом-ювелиром Альбертом, с которым ранее разорвала помолвку.

Источник фото:Ксения Угольникова/EastNews
Авторы:Лилия КараеваАнна Чеченкова
Теги:
актер
премьера
фильм