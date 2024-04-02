«Снимали на скале, меня привязывали»: Самойленко рассказал о съемках в «Золоте Умальты»

Актер Александр Самойленко рассказал, что один из эпизодов фильма «Золото Умальты» снимался на скале и артиста привязывали. Подробностями он поделился на премьере картины. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты поинтересовались, правда ли, что на съемках Самойленко несколько часов и дублей висел, выполнял работу каскадера.

«Там была сложность. Снимали на скале, на отвесе. Меня привязывали, это было неприятно, долго. Но это работа, ничего такого», - поделился актер.