57-летняя Наталья Штурм появилась на премьере фильма с бизнесменом-ювелиром
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57-летняя певица Наталья Штурм появилась на премьере фильма с женихом Альбертом, с которым ранее разорвала помолвку. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
Штурм выбрала для выхода светлую блузку и длинную юбку темного цвета. На голове артистки виднелись солнечные очки. Альберт был в рубашке и бордовых брюках. Пара посетила премьеру фильма «Золото Умальты» в циноцентре «Каро 11 Октябрь».
Перед фотографами Альберт держал Штурм за талию.
Напомним, избранник Штурм – бизнесмен-ювелир. Его фамилию певица не раскрывала. Дважды Штурм отменяла свадьбу. В ноябре 2023 года она вернула Альберту кольцо и заявила, что «больше не невеста».
В начале 2024 года у Штурм умерла мама. Она озвучивала причину смерти и заявляла, что диагноз «стал потрясением».