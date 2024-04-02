57-летняя Наталья Штурм появилась на премьере фильма с бизнесменом-ювелиром

Напомним, избранник Штурм – бизнесмен-ювелир. Его фамилию певица не раскрывала. Дважды Штурм отменяла свадьбу. В ноябре 2023 года она вернула Альберту кольцо и заявила, что «больше не невеста».

В начале 2024 года у Штурм умерла мама. Она озвучивала причину смерти и заявляла, что диагноз «стал потрясением».