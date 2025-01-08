«Снимал квартиру в Бирюлево»: продюсер Андрей Маликов рассказал о знакомстве с Иосифом Пригожиным

Продюсер Андрей Маликов рассказал сайту «Страсти», как познакомился с Иосифом Пригожиным в 1989 году. Встреча состоялась на съемной квартире в Бирюлево, которую арендовал бизнесмен.

«С Иосифом Пригожиным я знаком с 1989 года. Тогда он снимал квартиру у нас в Бирюлёво на Элеваторной улице, в доме №2, там мы и познакомились. Когда встречаемся на совместных выступлениях, здороваемся, не более того», - поделился Маликов.

Он также отметил, что из продюсеров «особо ни с кем не общается». Становиться продюсером жены, как Пригожин, Маликов не планировал.

«Я не хотел стать продюсером для своей супруги, так как прекрасно понимаю, какая это ответственность. Тем более у нас росли двое детей, поэтому этот вариант был исключён», - отметил он.

У продюсера две дочери-двойняшки Александра и Анна. Они тоже заняты в музыкальном бизнесе.

«Делать музыкальный проект мы начали в 2013 году (девочки тогда учились в школе), и назывался он «Малики». Потом дочки выросли, и их интересы стали расходиться. Александра вышла замуж, родила сына Мишу, а Аня продолжала писать песни. Сейчас у Анны большой плейлист и своя аудитория. Мы не строим грандиозных планов и понимаем, что музыкальный рынок сегодня перенасыщен, и вырваться наверх можно только с помощью команды профессионалов и серьезных финансовых инвестиций. Александра в итоге вернулась к музыке. Она сотрудничает с Сергеем Мильниченко, экс-продюсером и создателем группы «Ранетки». С его супругой Натальей они делают свой музыкальный проект. Я думаю, что у них всё получится», - рассказал Маликов.

Подробнее о том, как Маликов начинал карьеру, раскрутил проект «Руки Вверх!», о судах за права на песни, а также его мнение об уехавших звездах и больших гонорарах российских исполнителей читайте в нашем интервью.