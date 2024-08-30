Сможет принимать решения относительно судьбы своих детей: Павлу Дурову придется прилететь в Россию

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей миллиардера Павла Дурова, смогла добиться в Швейцарии того, что основателя мессенджера Telegram лишили родительских прав. Бизнесмен, кроме европейского гражданства, имеет паспорт гражданина РФ. В связи с этим сайт «Страсти» решил выяснить, будет ли решение иностранной инстанции действовать на территории нашей страны.

Ясность в этот вопрос внес адвокат Ильдар Мухаметзянов. По словам эксперта, чтобы решение Женевского Трибунала возымело юридическую силу в России, оно должно пройти экзекватуру. Иными словами — процедуру признания в РФ судебного акта, постановленного иностранным судом. На текущий момент это невозможно.