ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 30 августа 2024, 16:29
1 мин.

Сможет принимать решения относительно судьбы своих детей: Павлу Дурову придется прилететь в Россию

Адвокат Мухаметзянов заявил, что лишение Дурова прав на детей не действует в РФ.
Сможет принимать решения относительно судьбы своих детей: Павлу Дурову придется прилететь в Россию

© Freepik

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей миллиардера Павла Дурова, смогла добиться в Швейцарии того, что основателя мессенджера Telegram лишили родительских прав. Бизнесмен, кроме европейского гражданства, имеет паспорт гражданина РФ. В связи с этим сайт «Страсти» решил выяснить, будет ли решение иностранной инстанции действовать на территории нашей страны.

Ясность в этот вопрос внес адвокат Ильдар Мухаметзянов. По словам эксперта, чтобы решение Женевского Трибунала возымело юридическую силу в России, оно должно пройти экзекватуру. Иными словами — процедуру признания в РФ судебного акта, постановленного иностранным судом. На текущий момент это невозможно.

Не вдаваясь в юридические тонкости, можно сказать, что Павел Андреевич не сможет принимать решения относительно судьбы своих детей за границей. Но на своей Родине, в России, он будет по-прежнему считаться их отцом со всей полнотой родительских прав.

Ильдар Мухаметзянов

Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online

В настоящий момент Дуров находится во Франции. Ему запрещено покидать страну до тех пор, пока идет следствие по его делу. Проживать бизнесмену разрешено только по одному адресу.

Источник фото:Freepik
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Павел Дуров
суд
дети