Сможет принимать решения относительно судьбы своих детей: Павлу Дурову придется прилететь в Россию
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Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей миллиардера Павла Дурова, смогла добиться в Швейцарии того, что основателя мессенджера Telegram лишили родительских прав. Бизнесмен, кроме европейского гражданства, имеет паспорт гражданина РФ. В связи с этим сайт «Страсти» решил выяснить, будет ли решение иностранной инстанции действовать на территории нашей страны.
Ясность в этот вопрос внес адвокат Ильдар Мухаметзянов. По словам эксперта, чтобы решение Женевского Трибунала возымело юридическую силу в России, оно должно пройти экзекватуру. Иными словами — процедуру признания в РФ судебного акта, постановленного иностранным судом. На текущий момент это невозможно.
Не вдаваясь в юридические тонкости, можно сказать, что Павел Андреевич не сможет принимать решения относительно судьбы своих детей за границей. Но на своей Родине, в России, он будет по-прежнему считаться их отцом со всей полнотой родительских прав.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
В настоящий момент Дуров находится во Франции. Ему запрещено покидать страну до тех пор, пока идет следствие по его делу. Проживать бизнесмену разрешено только по одному адресу.