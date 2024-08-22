«Сможет отсудить побольше»: почему Алсу хочет видеть отца третьим в имущественном споре с Абрамовым

Столичный суд не смог решит имущественный спор певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова. Все дело в том, что исполнительница настояла на появлении в процессе третьего участника — ее отца. Звезда считает, что он тоже имеет право на часть собственности. Сайт «Страсти» решил выяснить у адвоката Ильдара Мухаметзянова, почему артистка решилась на такой ход и уместно ли это с точки зрения закона.

Действительно, отец Алсу может принять участие в процессе на законных основаниях. Он вправе, по словам эксперта, заявить свои требования на предмет спора. Но также он может этого не делать, а просто оставаться на стороне дочери. Процесс включения Ралифа Сафина в дело адвокат назвал «элегантной схемой», нацеленной на уменьшение объема совместного имущества.