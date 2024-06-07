«А я уже не верила, не надеялась, не гадала на любовь»: куда пропала Алиса Мон
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Одной из главных звезд российской поп-сцены 90-х являлась Алиса Мон. Песни артистки мгновенно становились хитами, а сама певица благодаря чарующему голосу и запоминающимся текстам становилась кумиром для множества людей по всей стране. За свою карьеру исполнительница выпустила несколько успешных альбомов, отыграла сотни концертов и получила множество престижных наград, однако затем сделала выбор в пользу затворнического образа жизни.
О том, как Алиса Мон шла к популярности, куда она пропала и что с ней сейчас — в материале сайта «Страсти».
Творческий путь Алисы Мон
Светлана Безух, известная как Алиса Мон, родилась 15 августа 1964 года в Слюдянке в семье железнодорожников. Светлана с детства увлекалась музыкой, но о карьере певицы не мечтала. В подростковом возрасте Безух самостоятельно сочиняла песни и выучилась играть на фортепиано. Также она создала ансамбль, вместе с которым исполняла хиты Аллы Пугачевой.
После окончания школы Светлана поступила в политех, но занятия музыкой не забросила. Она выступала в коллективе «Фидис» и ради репетиций прогуливала пары. Из-за многочисленных пропусков Безух была отчислена. В 1983 году певица со второй попытки поступила в музыкальное училище в Новосибирске на эстрадно-джазовый факультет, но не окончила его. На экзамене по сольфеджио выяснилось, что студентка не знает нот. После этого ее отчислили за профнепригодность.
Несмотря на неудачу в обучении, в 1986 году Светлана стала солисткой «Лабиринта» под руководством Сергея Муравьева. Тогда же она придумала себе псевдоним Алиса Мон, созвучный с «Мона Лизой».
В 1988 году был издан альбом «Возьми мое сердце», в который вошла песня «Подорожник». Композиция быстро стала народным хитом. К слову, именно за нее на «Песне года» Безух получила приз зрительских симпатий.
В конце 80-х у «Лабиринта» начались гастроли по Советскому Союзу, во время которых были созданы песни «Здравствуй и прощай», «Птичка в клетке». После завершения тура артистка ушла из группы, сосредоточившись на сольном творчестве. В 1991 году певица отправилась на международный конкурс в Финляндии, где заняла призовое место.
В 1996 году Безух выпустила песню «Алмаз», а через год сняла на нее клип, который транслировался по ведущим ТВ-каналам. В начале нулевых у артистки вышло 3 альбома: «День вдвоем», «Погрусти со мной» и «Потанцуй со мной».
«Алмаз» изменил мою жизнь, поделил ее на до и после. Во-первых, я сама себе подняла самооценку. А во-вторых, я написала хит, который был под стать «Подорожнику»", — говорила певица NGS.Ru.
Несмотря на успех, Безух на долгие годы исчезла с эстрады. Она появлялась на ТВ, снималась в шоу, но о регулярных выступлениях речи не шло.
В 2017 году она представила песню «Розовые очки», написанную композитором Николаем Архиповым. Артистка выступала с ней в столичных клубах и на Неделе моды в Москве.
В 2020 году Светлана приняла участие в концерте Константина Бубнова и стала гостьей на «Авторадио», где исполнила «Алмаз». Помимо этого, она снялась в шоу «Суперстар! Возвращение» и поборолась за звание лучшего артиста 90-х.
В 2021 году Безух стала участницей «Шоумаскгоона», а через год появилась в эфире шоу «Маска». Она выступала в костюме Котика.
Личная жизнь
В начале музыкальной карьеры исполнительница вышла замуж за гитариста группы «Лабиринт» Василия Маринина. Молодые люди познакомились, еще когда вместе работали у Султанова. По отношению к этому браку артистка использовала эпитет «дружеский», ведь особых чувств к избраннику она не испытывала.
Проблемы в семье начались, когда супруги переехали к родителям Василия. Свекровь сразу же начала учить невестку жизни, и той приходилось совмещать выматывающие выступления с ведением домашнего хозяйства. Супруг в это время был в поисках себя и постоянно употреблял спиртное. Спустя годы Алиса рассказала, что сделала несколько абортов от Маринина, поскольку не хотела рожать детей от нелюбимого человека.
Вторым супругом Алисы стал руководитель коллектива «Лабиринт» Муравьев. Разница в возрасте между супругами составляла 20 лет. Поначалу отношения складывались романтическим образом, влюбленные мечтали о детях и долгой совместной жизни. Сергей написал для жены песню «Подорожник», которая стала хитом конца 80-х. В 1989 году у пары родился первенец, которого назвали в честь отца. Однако брак двух творческих людей не смог просуществовать долго, поскольку Сергей вел себя деспотично по отношению к супруге. Исполнительница даже предприняла попытку сбежать от него, но он на колониях вымаливал прощение, и Мон вновь поверила ему. Однако после воссоединения Муравьев опять начал изводить ее ревностью и избивать.
Последним поступком, который убедил Алису в необходимости развода, стал ультиматум, поставленный супругом: или они будут жить полной семьей, или артистка никогда больше не увидит сына. В итоге Мон пришлось в начале 90-х уехать из Москвы, чтобы скрыться от мужа-тирана.
После расставания с Муравьевым певица больше никогда не выходила замуж: ни один из будущих ухажеров не вызывал доверия. Лишь однажды звезда вновь вступила в серьезные отношения. Избранником Мон стал молодой человек по имени Михаил, который был младше ее на 14 лет. Роман прекратился по инициативе исполнительницы: она бросила бойфренда, чтобы тот смог создать полноценную семью.
В настоящий момент Алиса одна. В эфире телепередачи «Судьба человека» в июле 2021 года знаменитость призналась, что разочаровалась в идее быть любимой или любящей женщиной.
Пластика
Свою первую пластическую операцию знаменитость сделала в преддверии нулевых. Тогда Мон захотела устранить возрастные изменения — опытные хируги сделали ей нижнюю блефаропластику. Спустя пару лет артистке предложили поучаствовать в телевизионном проекте, где ей бесплатно обещали сделать любые пластические операции.
«Сделали мне грудь, сделали фейслифтинг — подтянули низ лица, шею, еще сделали верхнюю блефаропластику, потому что нижняя уже была», — разоткровенничалась звезда на шоу «Секрет на миллион».
Результат пластических операций Алисы Мон также оценила в разговоре со «Страстями» пластический хирург и врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова. В частности, медик высказалась о последней пластики певицы.
«Если мы посмотрим внимательно на фото певицы, то заметим, как разгладились лицо, шея. То есть, технически операция сделана неплохо. У нее появился четкий овал лица, линия подбородка, шея. Но в целом к ее образу много вопросов. Получили ли мы в итоге красивое лицо? Мне кажется, здесь проблема — в каком-то общем стиле. Во-первых, если раньше на ее лице улыбка смотрелась органично, то сейчас, когда лицо стало худеньким, — совершенно инородно. Чересчур крупные и выпирающие вперед виниры выбиваются из этой гармонии. Во-вторых, она утратила свою индивидуальность. В-третьих, лично мне кажется, что ей надо срочно решить проблему с бровями», заявила Байрамукова.
Врач подчеркнула, что после обращения к пластическому хирургу лицо Алисы Мон стало не женским, а подростковым. Она отметила, что лицо знаменитости утратило феминность.
«Я бы посоветовала певице поработать в целом с образом. Пообщаться со стилистом и выбрать прическу: здесь для такого неженского лица нужно что-то очень женственное. Также следует поработать с макияжем — либо сделать перманентный макияж, либо подкрашивать брови другим образом. Вдобавок надо обратиться к дантисту, чтобы поменять виниры. Сейчас у нее очень крупные зубы для такого маленького лица, к тому же они сильно выдаются вперед, что придает грубость», — заключила специалист.
Чем Алиса Мон занимается сейчас
После начала СВО артистка отказалась от соцсетей и «ушла в тень». Также издание «Страсти» обратило внимание, что официальный сайт певицы перестал работать. Несмотря на это, Алиса пользуется спросом публики и иногда выступает.
По данным газеты «Известия», в 2024 году Мон увеличила гонорар в 3 раза. Теперь за одно выступление она получает 400 тысяч рублей. Сообщается, что спрос на ее концерты увеличился в связи с отъездом многих звезд и «отменой» артистов после «голой» вечеринки.
«Востребованность вызвана стечением обстоятельств, но это же обычный рыночный механизм, промоутеры берутся за тех, кто лучше продается», — сообщил эксперт музыкальной индустрии Евгений Сафронов газете «Известия».
В марте 2024 года певица выступила в Смоленске и Подольске в рамках концерта «Golden Super Stars. Золотые хиты Music Box». В июле Мон выступит в Краснодаре на концерте «Легенды 90-х».
Также у певицы запланированы два выступления на 2025 год.
«С каждым годом все отчетливее понимаю, что профессия для меня важнее всего на свете. Личной жизни нет, но есть работа, музыка, творчество. Моя жизнь — это моя музыка. Утром просыпаюсь, пою и ложусь спать, я живу этим», — говорила знаменитость «7Дней.ru».
Сможет ли Алиса Мон вернуться и повторить успех 90-х: мнение продюсеров
По мнению продюсера Павла Рудченко, у Алисы Мон есть все шансы на «фееричное» возвращение на сцену. Продюсер считает, что певица находится в хорошей форме и публика не утратила к ней интерес.
«Алисе Мон можно дать шанс вернуться на эстраду, тем более она неплохо выступала в шоу на ТВ. Я смотрел эти выступления, и они были очень достойные! У публики не пропал к ней интерес. Она — талантливая исполнительница, которая могла бы феерично вернуться, у нее есть все данные для этого», — высказался Павел.
Рудченко отметил, что в 90-е годы Алиса стала звездой благодаря «Алмазу». Именно этот трек принес ей народную любовь и популярность. По мнению продюсера, Мон остановилась на достигнутом, и это помешало дальнейшему развитию ее карьеры.
«Алиса Мон взлетела с песней „Алмаз“, и ей нужно было дальше думать, что делать, а не останавливаться на достигнутом. Но это история всех артистов, обладателей одного хита. Чтобы держаться на одном уровне, надо создавать коллаборации. Видимо, она стала популярна, прокатилась с гастролями и успокоилась. Надо было делать акцент на создании дальнейшего творчества. В этом ее ошибка», — заявил продюсер.
Многие артисты, чтобы возобновить карьеру, записывают треки с молодыми исполнителями. Однако продюсер считает, что этот путь не поможет Алисе вернуться на сцену.
«Я не знаю, с кем бы она могла записать трек из молодых артистов. К тому же молодежь ее не знает. Ей нужно вернуться, заявить о себе. Создание контента с молодыми певцами ни к чему не приведет: нужно понимать, для чего это делается, с кем это делается», — резюмировал Павел.
Продюсер и шоумен Сергей Дворцов, в свою очередь, в ходе общения со «Страстями» выразил мнение, что певица может повторить успех 90-х годов при двух условиях. Во-первых, ей не стоит отказываться от любых творческих предложений. Во-вторых, Алиса нуждается в хорошем пиарщике, который сможет составить ей стратегию продвижения.
«Нужно браться за все предложения в творческой деятельности. Если у нее есть хороший пиарщик, который может расписать бизнес-план, то у нее может случиться небольшой выстрел», — заключил Дворцов.