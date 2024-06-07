«А я уже не верила, не надеялась, не гадала на любовь»: куда пропала Алиса Мон

Одной из главных звезд российской поп-сцены 90-х являлась Алиса Мон. Песни артистки мгновенно становились хитами, а сама певица благодаря чарующему голосу и запоминающимся текстам становилась кумиром для множества людей по всей стране. За свою карьеру исполнительница выпустила несколько успешных альбомов, отыграла сотни концертов и получила множество престижных наград, однако затем сделала выбор в пользу затворнического образа жизни.

О том, как Алиса Мон шла к популярности, куда она пропала и что с ней сейчас — в материале сайта «Страсти».

Творческий путь Алисы Мон

Светлана Безух, известная как Алиса Мон, родилась 15 августа 1964 года в Слюдянке в семье железнодорожников. Светлана с детства увлекалась музыкой, но о карьере певицы не мечтала. В подростковом возрасте Безух самостоятельно сочиняла песни и выучилась играть на фортепиано. Также она создала ансамбль, вместе с которым исполняла хиты Аллы Пугачевой.

После окончания школы Светлана поступила в политех, но занятия музыкой не забросила. Она выступала в коллективе «Фидис» и ради репетиций прогуливала пары. Из-за многочисленных пропусков Безух была отчислена. В 1983 году певица со второй попытки поступила в музыкальное училище в Новосибирске на эстрадно-джазовый факультет, но не окончила его. На экзамене по сольфеджио выяснилось, что студентка не знает нот. После этого ее отчислили за профнепригодность.

Несмотря на неудачу в обучении, в 1986 году Светлана стала солисткой «Лабиринта» под руководством Сергея Муравьева. Тогда же она придумала себе псевдоним Алиса Мон, созвучный с «Мона Лизой».

В 1988 году был издан альбом «Возьми мое сердце», в который вошла песня «Подорожник». Композиция быстро стала народным хитом. К слову, именно за нее на «Песне года» Безух получила приз зрительских симпатий.

В конце 80-х у «Лабиринта» начались гастроли по Советскому Союзу, во время которых были созданы песни «Здравствуй и прощай», «Птичка в клетке». После завершения тура артистка ушла из группы, сосредоточившись на сольном творчестве. В 1991 году певица отправилась на международный конкурс в Финляндии, где заняла призовое место.

В 1996 году Безух выпустила песню «Алмаз», а через год сняла на нее клип, который транслировался по ведущим ТВ-каналам. В начале нулевых у артистки вышло 3 альбома: «День вдвоем», «Погрусти со мной» и «Потанцуй со мной».

«Алмаз» изменил мою жизнь, поделил ее на до и после. Во-первых, я сама себе подняла самооценку. А во-вторых, я написала хит, который был под стать «Подорожнику»", — говорила певица NGS.Ru.

Несмотря на успех, Безух на долгие годы исчезла с эстрады. Она появлялась на ТВ, снималась в шоу, но о регулярных выступлениях речи не шло.

В 2017 году она представила песню «Розовые очки», написанную композитором Николаем Архиповым. Артистка выступала с ней в столичных клубах и на Неделе моды в Москве.

В 2020 году Светлана приняла участие в концерте Константина Бубнова и стала гостьей на «Авторадио», где исполнила «Алмаз». Помимо этого, она снялась в шоу «Суперстар! Возвращение» и поборолась за звание лучшего артиста 90-х.

В 2021 году Безух стала участницей «Шоумаскгоона», а через год появилась в эфире шоу «Маска». Она выступала в костюме Котика.